Trong một bài viết được đăng tải trên website chính thức của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) ngày 20/11, Tổng Giám đốc Phan Quốc Công đã có những chia sẻ đáng chú ý về tình hình tài chính, áp lực thanh toán nghĩa vụ mua lại kim cương và kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp.

Đáng chú ý, khi được hỏi về những giới hạn tài chính mà PNJ đang đối mặt, ông Công thẳng thắn thừa nhận: "Thành thật mà nói, tình hình tài chính đang hết sức khẩn cấp".

Theo vị CEO, doanh số của PNJ hiện chưa đủ bù đắp chi phí vận hành thường xuyên, khiến doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận thua lỗ hàng tháng. Việc thu hẹp các khoản lỗ là nhiệm vụ phải thực hiện ngay, trong bối cảnh công ty đồng thời phải giải quyết những nghĩa vụ đã cam kết với khách hàng.

Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là lượng hàng tồn kho lên tới khoảng 17.000 tỷ đồng. Trong đó, theo ước tính của ông Công, khoảng 7.000 tỷ đồng là kim cương và trang sức kim cương chậm luân chuyển.

Đáng nói, một phần hàng hóa đang luân chuyển cũng được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay. Điều này khiến quy mô hàng tồn kho lớn không đồng nghĩa với khả năng chuyển đổi thành tiền để đáp ứng nhu cầu thanh toán.

Về nguồn vốn, CEO PNJ cho biết các đối tác tín dụng vẫn hỗ trợ doanh nghiệp đáo hạn các khoản vay. Công ty đang tiếp tục thuyết phục các đối tác tăng hạn mức tín dụng, song việc thu xếp nguồn vốn phải đi cùng cải thiện hoạt động kinh doanh thay vì chỉ phụ thuộc vào các khoản vay.

Bên cạnh hàng tồn kho, PNJ còn phải giải quyết sức ép từ chính sách mua lại sản phẩm đã triển khai trong nhiều năm.

Theo ông Công, qua rà soát, khoảng 21.000 tỷ đồng giá trị hàng hóa đã bán thuộc phạm vi tính toán thu đổi. Con số này có thể tiếp tục tăng trong quá trình đối chiếu dữ liệu.

Tuy nhiên, CEO PNJ lưu ý không phải toàn bộ giá trị hàng hóa nói trên đều trở thành số tiền doanh nghiệp phải thanh toán cùng lúc. Công ty cần xác định đầy đủ nguồn thanh toán, giá trị hàng hóa thu hồi và những tổn thất có thể phát sinh để tính toán nhu cầu nguồn lực.

Đáng chú ý nhất là phát ngôn của ông Công về khả năng thực hiện chính sách thanh toán mua lại sản phẩm sau 120 ngày, hay T+120.

Khi được hỏi sức ép tài chính ảnh hưởng thế nào đến thời hạn thanh toán mà khách hàng đang chờ đợi, CEO PNJ xác nhận: "Với nguồn lực hiện nay, công ty không thể tiếp tục đáp ứng đầy đủ việc thanh toán mua lại bằng tiền theo chính sách T+120 như trước".

Ông Công thừa nhận nhiều khách hàng đã mua sản phẩm với mục đích tích lũy tài sản thay vì đơn thuần sử dụng như một món trang sức. Vì vậy, việc điều chỉnh phương thức chi trả phải đi kèm phương án giải quyết quyền lợi rõ ràng cho khách hàng.

Trong bối cảnh nguồn tiền có giới hạn và tài sản tập trung nhiều ở hàng hóa, PNJ đang xây dựng phương án sử dụng sản phẩm hiện có để bù đắp cho khách hàng, trên cơ sở đối chiếu từng nghĩa vụ với nguồn hàng có thể sử dụng.

Theo ông Công, các chi tiết của phương án vẫn đang được hoàn thiện. Khi được thông qua, khách hàng sẽ được cung cấp đầy đủ điều kiện, cách thức và thời gian thực hiện để cân nhắc lựa chọn.

Song song với bài toán thanh toán, PNJ đang triển khai tái cấu trúc bộ máy quản trị và điều hành. CEO Phan Quốc Công nhìn nhận hệ thống quản lý của doanh nghiệp đã trở nên cồng kềnh, nhiều tầng nấc, khiến quá trình ra quyết định kéo dài và trách nhiệm bị phân tán.

Ông cũng cho biết khi khủng hoảng xảy ra, bản thân chưa có trong tay số liệu tổng hợp về giá trị các cam kết mua lại, cũng như phương án ứng phó với tình huống lượng khách hàng quay lại bán sản phẩm tăng mạnh.

Để giải quyết những bất cập này, PNJ đang thu gọn các đầu mối tại hội sở, giảm tầng quản lý trung gian và tổ chức lại phạm vi phụ trách. Theo kế hoạch được ông Công chia sẻ, đợt tái cấu trúc dự kiến thay đổi quá nửa thành viên Ban giám đốc.

Trong ba tháng tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu cắt giảm chi phí, đưa sản phẩm mới ra thị trường và phục hồi doanh số. Tuy nhiên, khả năng cải thiện hoạt động sau quý I/2027 vẫn phụ thuộc vào sức mua và khả năng huy động vốn.

Liên quan đến kế hoạch tăng vốn, CEO PNJ nhắc lại việc Đại hội đồng cổ đông tháng 10 đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu.

Theo ông, trước khi tiếp nhận nguồn vốn mới, doanh nghiệp cần đánh giá lại hàng tồn kho, xác định đầy đủ nghĩa vụ và thẩm định hoạt động. Nhà đầu tư cần nhìn thấy khả năng kiểm soát những nghĩa vụ cũ, cùng triển vọng cải thiện kinh doanh.

Khép lại bài chia sẻ, ông Công thừa nhận phía trước PNJ vẫn còn nhiều thách thức và rủi ro chưa thể lường hết. Theo ông, trách nhiệm của doanh nghiệp là minh bạch tình hình, cập nhật tiến độ xử lý và thực hiện những nội dung đã công bố với khách hàng, nhà đầu tư.