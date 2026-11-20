Theo thông báo vừa công bố, HĐQT PNJ đã thông qua đơn từ nhiệm của 3 lãnh đạo cấp cao, gồm ông Đào Trung Kiên, Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên, Giám đốc cao cấp Nguồn nhân lực và bà Trương Hoài Anh, Giám đốc cao cấp Khách hàng và Bán lẻ.

Theo công bố, PNJ nhận được đơn từ nhiệm của cả 3 nhân sự vào ngày 18/11, lý do là theo nguyện vọng cá nhân. HĐQT đã thông qua các đơn này một ngày sau đó. Các quyết định miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày 26/11/2026.

Đáng chú ý, 3 lãnh đạo trên đều đang trực tiếp sở hữu cổ phiếu PNJ. Cụ thể, ông Đào Trung Kiên nắm giữ 418.466 cổ phiếu, ông Nguyễn Chí Kiên sở hữu 171.600 cổ phiếu và bà Trương Hoài Anh nắm 285.600 cổ phiếu. Tổng lượng cổ phiếu PNJ do 3 nhân sự này sở hữu là 875.666 đơn vị.

Biến động nhân sự cấp cao tại PNJ diễn ra liên tiếp trong tháng 11. Trước đó, ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc cao cấp Tài chính, đã thôi nhiệm vụ kể từ ngày 17/11 theo nguyện vọng cá nhân.

Như vậy, trong chưa đầy 3 tuần, 4 giám đốc cấp cao phụ trách các mảng tài chính, chiến lược, nhân sự và khách hàng - bán lẻ lần lượt rời vị trí.

Trong số này, trường hợp ông Đào Trung Kiên cũng gây chú ý khi ông vừa trải qua nhiều thay đổi về chức vụ trong thời gian ngắn.

Ngày 10/10, ông Kiên được bổ nhiệm làm Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động, thay cho vị trí Giám đốc cao cấp Vận hành trước đó, với nhiệm kỳ 3 năm.

Chỉ vài ngày sau, PNJ công bố việc ông Kiên xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Khi đó, ông cho biết muốn tập trung thời gian và nguồn lực cho công tác điều hành trên cương vị mới.

Tuy nhiên, chưa đầy 7 tuần sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông Kiên tiếp tục xin rời vị trí Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động.

Ở một diễn biến nhân sự khác, PNJ cũng thay đổi người đứng đầu bộ phận Kiểm toán nội bộ. Từ ngày 17/11, bà Diệp Mỹ Tâm Xuân được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Kiểm toán nội bộ với nhiệm kỳ 3 năm, thay ông Nguyễn Anh Tuấn. Ông Tuấn được điều chuyển sang vị trí Phó Kiểm toán nội bộ.

PNJ đối mặt nhiều sức ép sau biến cố kim cương

Những thay đổi liên tiếp ở cấp lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của PNJ chịu nhiều sức ép.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, PNJ báo lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi gần 496 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 32.703 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 471 tỷ đồng, giảm hơn 70%.

Không chỉ chịu sức ép về lợi nhuận, quy mô nhân sự của PNJ cũng có sự thu hẹp đáng kể. Tại ngày 30/9/2026, doanh nghiệp và các công ty con có 7.123 nhân viên, giảm 1.041 người so với đầu năm.

Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 21/10, cổ đông PNJ đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 39.057 tỷ đồng, giảm 19% so với kế hoạch ban đầu; trong khi mục tiêu lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh từ lãi gần 2.829 tỷ đồng sang lỗ 6.271 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến khoản dự phòng dự kiến 7.071 tỷ đồng cho chính sách thu đổi sản phẩm.