Giá vàng trong nước sáng 20/11 chưa ghi nhận biến động mới so với đầu giờ chiều hôm qua.

Cụ thể, vàng miếng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và PNJ cùng niêm yết giá mua vào 133,2 triệu đồng/lượng, bán ra 136,2 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên chiều 19/11.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng mua vào ở mức 131,8 triệu đồng/lượng, bán ra 136,2 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết giá mua vào 132,5 triệu đồng/lượng và bán ra 136,2 triệu đồng/lượng. Cả hai thương hiệu đều giữ nguyên giá ở hai chiều giao dịch.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC và DOJI cùng giao dịch ở mức 132–136 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào 131,8 triệu đồng/lượng, bán ra 135,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý có giá mua vào 133 triệu đồng/lượng, bán ra 136 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ niêm yết giá mua vào 128,8 triệu đồng/lượng và bán ra 133 triệu đồng/lượng. Các mức giá này đều không thay đổi so với đầu giờ chiều 19/11.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Theo dữ liệu cập nhật đầu ngày 20/11, giá vàng giao ngay có thời điểm lùi về 3.662,1 USD/ounce, giảm 28,3 USD/ounce, tương đương 0,77% so với cuối phiên trước. Một số dữ liệu thị trường khác ghi nhận giá vàng quanh 3.630 USD/ounce trong sáng cùng ngày.

Diễn biến này phản ánh sức ép từ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Thị trường đang đánh giá khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12, qua đó hỗ trợ đồng USD và làm giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lãi.