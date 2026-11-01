Cụ thể, vàng miếng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và PNJ cùng được niêm yết ở mức 134,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với phiên trước. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào giảm 400.000 đồng/lượng, xuống 132,2 triệu đồng, còn giá bán ra giữ nguyên ở mức 137,2 triệu đồng/lượng. Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua, xuống 133,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán vẫn là 137,2 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và PNJ giữ nguyên giá so với đầu giờ chiều hôm qua. Trong đó, SJC niêm yết ở mức 133–137 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 132,6–136,6 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 132,5–136,5 triệu đồng/lượng và PNJ ở mức 130,8–135 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 132,2–136,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng/lượng, hiện được giao dịch ở mức 133,2–136,2 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Vàng miếng Vàng nhẫn Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC 134,2 137,2 133 137 Bảo Tín Minh Châu 132,2 137,2 132,2 136,2 Bảo Tín Mạnh Hải 134,2 137,2 132,6 136,6 DOJI 134,2 137,2 132,5 136,5 Phú Quý 133,2 137,2 133,2 136,2 PNJ 134,2 137,2 130,8 135

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 18/11 tại Mỹ. Theo Reuters, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm 3%, xuống còn 3.736,06 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 cũng giảm 3,2%, xuống 3.739 USD/ounce.

Áp lực lên giá vàng đến từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng sau khi một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Thị trường hiện nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12, khiến sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lãi – suy giảm.

