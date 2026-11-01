Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 sáng ngày 17/11

Sáng 17/11, giá vàng trong nước chưa ghi nhận biến động mới so với mức chốt phiên giao dịch ngày 16/11.

Cụ thể, đối với vàng miếng, SJC, DOJI, Phú Quý và PNJ cùng niêm yết giá mua vào 134,5 triệu đồng/lượng, bán ra 137,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 135 – 138 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng. DOJI và Phú Quý giao dịch ở mức 133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng; SJC niêm yết 133,3 – 137,3 triệu đồng/lượng và PNJ ở mức 132,7 – 136,9 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Vàng miếng Vàng nhẫn Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC 134,5 137,5 133,3 137,3 Bảo Tín Minh Châu 133,8 137,8 133,8 137,8 Bảo Tín Mạnh Hải 135 138 133,8 137,8 DOJI 134,5 137,5 133,5 137,5 Phú Quý 134,5 137,5 133,5 137,5 PNJ 134,5 137,5 132,7 136,9

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay sáng 17/11 giao dịch quanh mức 3.879 USD/ounce, giảm khoảng 6 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,36 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 137,5 triệu đồng/lượng đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 16,1 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 16/11, giá vàng thế giới có thời điểm giảm xuống 3.830 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Đồng USD mạnh lên cùng kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 12 tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý. Theo Reuters, thị trường đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng tới ở mức 94%.

Về triển vọng giá vàng trong tuần này, các chuyên gia đang nghiêng về kịch bản giảm trong ngắn hạn.

Chuyên gia Tim Waterer của KCM Trade nhận định giá vàng đang chịu sức ép từ đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ cao và kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 12. Ông đánh giá triển vọng kim loại quý hiện ở trạng thái trung lập đến hơi tiêu cực.

Trong khi đó, chuyên gia Jesse Colombo cảnh báo nếu giá vàng phá vỡ vùng hỗ trợ 3.900 USD/ounce một cách rõ ràng, kim loại quý có thể giảm thêm 400 USD/ounce, hướng về vùng 3.400–3.500 USD/ounce.