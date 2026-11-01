ACB: Một cổ đông đã bán sạch gần 51,5 triệu cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố thông tin cập nhật về các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Đáng chú ý, Principal Global Investors, LLC, một tổ chức đầu tư nước ngoài, đã không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại ngân hàng.

Theo danh sách được ACB công bố ngày 11/11/2026, số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của Principal Global Investors, LLC đã giảm về 0, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0%. Số cổ phiếu do người có liên quan của tổ chức này nắm giữ cũng được ghi nhận bằng 0.

Trước đó, tại danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được ACB công bố ngày 12/6/2026, Principal Global Investors, LLC vẫn nắm giữ gần 51,5 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 1,002% vốn điều lệ ngân hàng. Tổ chức này không ghi nhận cổ phần sở hữu của người có liên quan.

Như vậy, đối chiếu hai lần công bố thông tin, lượng cổ phiếu ACB do Principal Global Investors, LLC nắm giữ đã giảm gần 51,5 triệu đơn vị, tương đương toàn bộ số cổ phần được ghi nhận tại thời điểm tháng 6/2026. Sự thay đổi sở hữu này diễn ra trong khoảng 5 tháng, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 11/2026.