Để bao nhiêu tiền trong tài khoản thì tự động trở thành khách VIP của Agribank, Vietcombank, MB, ACB, SHB?

Dưới đây là điều kiện tối thiểu để trở thành khách hàng ưu tiên (VIP) tại 5 ngân hàng, theo thông tin hiện hành do từng ngân hàng công bố. Khách hàng chỉ cần đáp ứng một trong các điều kiện của hạng.

Ngân hàng Hạng ưu tiên đầu vào Ngưỡng số dư, tài sản tối thiểu Cách đạt khác Agribank VIP Số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân từ 150 triệu đồng; hoặc tiền gửi có kỳ hạn bình quân từ 1 tỷ đồng Từ 300 điểm lợi ích; dư nợ vay bình quân từ 2 tỷ đồng Vietcombank Priority Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân 12 tháng liền trước từ 500 triệu đồng; hoặc tổng tài sản (AUM) từ 2 tỷ đồng, trong đó tiền gửi từ 1 tỷ đồng Thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng; dư nợ từ 3 tỷ đồng; phí bảo hiểm FWD từ 100 triệu đồng; tổ hợp sản phẩm từ 10 điểm MB Vàng (Gold) Tổng tài sản (AUM) từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng Tổng giá trị giao dịch (TRV) từ 2,5 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng ACB Privilege Tổng tài sản bình quân 3 tháng từ 1 tỷ đồng; hoặc tài khoản thanh toán bình quân 6 tháng từ 100 triệu đồng Mở mới tiết kiệm từ 3 tháng trở lên số dư 1 tỷ đồng; bảo hiểm Sun Life có phí năm đầu từ 100 triệu đồng SHB Select Plus Số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân 6 tháng từ 100 triệu đồng; hoặc AUM bình quân 6 tháng 800 triệu đồng TRV 6 tháng từ 2,5 tỷ đồng; phí dịch vụ đóng góp 12 tháng từ 40 triệu đồng

Kỳ tính bình quân khác nhau giữa các ngân hàng (3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng). Các ngân hàng có thể bổ sung tiêu chí theo quy định từng thời kỳ.

Agribank

Agribank xếp hạng khách hàng VIP hằng tháng, dựa trên dữ liệu 3 tháng liền kề trước tháng phân loại. Khách hàng cần đáp ứng một trong các tiêu chí: đạt tối thiểu 300 điểm lợi ích, số dư tiền gửi có kỳ hạn bình quân từ 1 tỷ đồng, số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân từ 150 triệu đồng hoặc số dư tiền vay bình quân từ 2 tỷ đồng.

Điểm lợi ích được quy đổi theo lợi ích khách hàng mang lại cho ngân hàng từ tiền gửi, tiền vay và dịch vụ, cứ 10.000 đồng tương đương 1 điểm. Như vậy 300 điểm tương ứng 3 triệu đồng lợi ích.

Vietcombank

Với Vietcombank Priority, khách hàng cần đáp ứng một trong nhiều nhóm điều kiện. Ngưỡng tiền gửi tối thiểu là số dư không kỳ hạn bình quân 12 tháng liền trước từ 500 triệu đồng. Hai lựa chọn khác là AUM tại Vietcombank và đối tác từ 2 tỷ đồng, trong đó tiền gửi từ 1 tỷ đồng, hoặc số dư tiền gửi bình quân 12 tháng liền trước từ 2 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng xét thu nhập bình quân hằng tháng trong 12 tháng liền trước từ 50 triệu đồng, dư nợ vay từ 3 tỷ đồng hoặc phí bảo hiểm FWD đã đóng tích lũy 12 tháng từ 100 triệu đồng. Với tổ hợp tiền gửi, tiền vay, thẻ, bảo hiểm và đầu tư, khách hàng cần đồng thời đạt một trong bốn ngưỡng doanh số và từ 10 điểm quy đổi trở lên.

MB

MB Priority chia thành bốn hạng: Kim Cương, Bạch Kim, Vàng và Bạc. Hạng Vàng là mức đầu vào có số liệu cụ thể, yêu cầu AUM tại ngân hàng từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng, hoặc TRV từ 2,5 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng. Hạng Bạc áp dụng theo tiêu chí từng thời kỳ, ngân hàng không nêu số cụ thể.

AUM của MB gồm tiền trong tài khoản thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, sản phẩm đầu tư và giá trị tài sản ròng (NAV) bình quân 3 tháng tại MBS và MB Cap. TRV là AUM cộng với các khoản đang vay và giá trị hợp đồng bảo hiểm (FYP).

ACB

ACB Privilege Banking có ba hạng là Privilege, Infinite và Infinite Plus. Để vào hạng Privilege, khách hàng cần đáp ứng một trong bốn điều kiện: mở mới tiết kiệm kỳ hạn từ 3 tháng với số dư từ 1 tỷ đồng, tham gia mới bảo hiểm nhân thọ Sun Life do ACB giới thiệu với phí năm đầu từ 100 triệu đồng, có tổng tài sản bình quân 3 tháng gần nhất từ 1 tỷ đồng, hoặc có tài khoản thanh toán bình quân 6 tháng gần nhất từ 100 triệu đồng.

Với điều kiện tài khoản thanh toán, số dư mỗi tháng phải lớn hơn 50 triệu đồng. Hạng Infinite nâng các ngưỡng tương ứng lên 3 tỷ đồng, 300 triệu đồng và 500 triệu đồng.

SHB

SHB chia khách hàng ưu tiên thành ba hạng: Prime Elite, Elite và Select Plus. Hạng Select Plus có bốn điều kiện: AUM bình quân 6 tháng gần nhất 800 triệu đồng, tổng giá trị quan hệ tài chính (TRV) 6 tháng từ 2,5 tỷ đồng, số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân 6 tháng từ 100 triệu đồng, hoặc phí dịch vụ đóng góp trong 12 tháng từ 40 triệu đồng.

Ở hạng Elite, các ngưỡng tương ứng là 1 tỷ đồng, 3 tỷ đồng, 300 triệu đồng và 80 triệu đồng. SHB định nghĩa AUM gồm tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn và các khoản đầu tư khác tại ngân hàng, còn TRV gồm AUM và dư nợ.



