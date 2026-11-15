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Khởi tố một nhân viên ngân hàng Big 4

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Khởi tố một nhân viên ngân hàng Big 4

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 4/2026, Đ.Đ.T là cán bộ một ngân hàng thuộc nhóm Big 4, đang nợ tiền nhiều người, đến hạn phải trả nhưng không có khả năng thanh toán và không thể tiếp tục vay mượn. Trước áp lực từ các chủ nợ, lo sợ bị trình báo Cơ quan Công an, T đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối.
T lợi dụng mối quan hệ tình cảm và lòng tin của chị Đ.T.K.A (là người yêu của T tại thời điểm đó), đưa ra thông tin bản thân đang làm thêm dịch vụ cho khách hàng vay tiền đáo hạn ngân hàng, có thể thu được tiền lãi. T đề nghị chị A đưa tiền để mình cho khách hàng vay, cam kết trả lãi 1.200 đồng/1 triệu đồng/ngày. Tin tưởng T và mong muốn có thêm thu nhập, ngày 10/4/2026, chị A đã chuyển 3 lần vào tài khoản ngân hàng của T với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, T không sử dụng vào mục đích cho vay đáo hạn ngân hàng như đã cam kết mà chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của em trai ruột là Đ.Đ.L, nhờ chuyển trả các khoản nợ cá nhân.

Đối tượng Đ.Đ.T tại cơ quan Công an

Đến thời hạn 8 ngày như đã thỏa thuận, do không có tiền hoàn trả, T tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng đang cho khách hàng vay số tiền trên để thu thêm lãi, đồng thời đề nghị chị A tiếp tục để tiền lại cho vay. Để củng cố lòng tin, ngày 22/4/2026, T chuyển cho chị A tổng số tiền 14,4 triệu đồng, gồm hai lần chuyển, rồi nói đây là tiền lãi thu được sau 12 ngày cho vay đáo hạn ngân hàng. Bằng phương thức, thủ đoạn trên, từ ngày 10/4/2026 đến ngày 13/5/2026, T đã chiếm đoạt của chị Đ.T.K.A tổng số tiền 1.475.000.000 đồng (một tỷ bốn trăm bảy mươi lăm triệu đồng).
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định hành vi của Đ.Đ.T có dấu hiệu cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngày 10/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đ.Đ.T để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, góp vốn hoặc cho vay với cam kết lợi nhuận cao, đặc biệt là các hoạt động cho vay đáo hạn ngân hàng. Trước khi giao tiền, cần tìm hiểu rõ người vay, mục đích sử dụng vốn, khả năng hoàn trả và các căn cứ pháp lý liên quan; không chỉ dựa vào mối quan hệ quen biết hay những khoản lãi được trả ban đầu để đặt niềm tin. Khi phát hiện dấu hiệu gian dối, có nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo Cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ

Linh San

Việt Nam hàng ngày

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