Khởi tố một nhân viên ngân hàng Big 4
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
- 15-11-2026Phong tỏa tài khoản ngân hàng, chặn giao dịch khi chuyển tiền/ nhận tiền đối với trường hợp sau
- 15-11-2026Mua hàng trả góp qua ngân hàng: Trả lại hàng bị lỗi, xử lý khoản nợ ngân hàng thế nào?
- 14-11-2026Bắt Trần Thị Hồng vì cho vay lãi nặng, thu lợi hơn 24 tỉ đồng
T lợi dụng mối quan hệ tình cảm và lòng tin của chị Đ.T.K.A (là người yêu của T tại thời điểm đó), đưa ra thông tin bản thân đang làm thêm dịch vụ cho khách hàng vay tiền đáo hạn ngân hàng, có thể thu được tiền lãi. T đề nghị chị A đưa tiền để mình cho khách hàng vay, cam kết trả lãi 1.200 đồng/1 triệu đồng/ngày. Tin tưởng T và mong muốn có thêm thu nhập, ngày 10/4/2026, chị A đã chuyển 3 lần vào tài khoản ngân hàng của T với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, T không sử dụng vào mục đích cho vay đáo hạn ngân hàng như đã cam kết mà chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của em trai ruột là Đ.Đ.L, nhờ chuyển trả các khoản nợ cá nhân.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định hành vi của Đ.Đ.T có dấu hiệu cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngày 10/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đ.Đ.T để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, góp vốn hoặc cho vay với cam kết lợi nhuận cao, đặc biệt là các hoạt động cho vay đáo hạn ngân hàng. Trước khi giao tiền, cần tìm hiểu rõ người vay, mục đích sử dụng vốn, khả năng hoàn trả và các căn cứ pháp lý liên quan; không chỉ dựa vào mối quan hệ quen biết hay những khoản lãi được trả ban đầu để đặt niềm tin. Khi phát hiện dấu hiệu gian dối, có nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo Cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ
Việt Nam hàng ngày