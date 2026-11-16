Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý quy định chuyển khoản mới nhất vừa chính thức áp dụng

Nhằm bảo đảm an toàn hệ thống tài chính trước sự bùng nổ của công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức ban hành Thông tư số 53/2026/TT-NHNN (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026). Văn bản quan trọng này thiết lập khung pháp lý chặt chẽ về an toàn, quản lý rủi ro và các điều kiện tiên quyết khi triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực ngân hàng.

Phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc phân loại rủi ro

Thông tư 53/2026/TT-NHNN áp dụng rộng rãi đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, công ty thông tin tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động và các đơn vị liên quan khác trong toàn ngành.

Theo quy định mới, trước khi đưa vào vận hành, mọi hệ thống AI bắt buộc phải trải qua quá trình đánh giá và phân loại theo ba mức độ rủi ro: cao, trung bình hoặc thấp. Trong đó, các hệ thống AI tham gia trực tiếp vào nghiệp vụ cốt lõi bị đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Đối với giao dịch thanh toán tự động: Được xếp vào nhóm rủi ro cao nếu giá trị giao dịch của khách hàng cá nhân vượt quá 10 triệu đồng/giao dịch hoặc tổng giá trị giao dịch trong ngày trên 20 triệu đồng. Đối với khách hàng tổ chức, ngưỡng rủi ro cao áp dụng cho giao dịch trên 50 triệu đồng hoặc tổng giao dịch trong ngày trên 100 triệu đồng.

Đối với quyết định cấp tín dụng: Hệ thống AI tự động đề xuất quyết định cấp tín dụng cũng thuộc nhóm rủi ro cao nếu khoản cấp tín dụng có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

Cơ chế kiểm soát chặt chẽ giao dịch tự động và quyền lợi khách hàng

Nhằm bảo vệ tối đa tài sản và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ, thông tư quy định rõ các tiêu chuẩn bảo mật và vận hành đối với giao dịch thanh toán tự động bằng AI:

Thỏa thuận minh bạch: Ngân hàng và khách hàng phải có thỏa thuận trước bằng văn bản, xác định rõ phạm vi giao dịch, hạn mức, thời hạn hiệu lực cũng như quyền chấm dứt thỏa thuận.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Hạn mức tối đa: Tổng giá trị giao dịch trong ngày không được vượt quá hạn mức nội bộ của tổ chức và tuân thủ trần pháp lý: tối đa 100 triệu đồng đối với khách hàng cá nhân và 500 triệu đồng đối với khách hàng tổ chức.

Quyền chủ động của khách hàng: Đơn vị cung ứng dịch vụ phải cung cấp công cụ trực quan để khách hàng có thể chủ động tạm dừng hoặc hủy quyền giao dịch tự động bất cứ lúc nào.

Đặc biệt, văn bản đặt ra yêu cầu minh bạch hóa tương tác: hệ thống AI phải thông báo rõ ràng cho khách hàng biết đang tương tác với máy khi thay thế con người trong giao tiếp trực tiếp. Khi khách hàng khiếu nại về các quyết định tự động của máy móc, các quyết định đó bắt buộc phải được con người rà soát lại, và kết quả kiểm tra của con người sẽ là căn cứ cuối cùng để giải quyết.

Bên cạnh đó, đối với mọi quyết định gây ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm pháp lý hay khả năng tiếp cận dịch vụ của khách hàng, đơn vị cung ứng có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ cơ sở, dữ liệu và các yếu tố chính để giải thích thỏa đáng khi có yêu cầu.

Siết chặt trách nhiệm pháp lý và bảo mật dữ liệu với bên thứ ba

Một điểm đáng chú ý khác là quy định về việc sử dụng dịch vụ công nghệ từ các nhà cung cấp bên ngoài. Thông tư khẳng định: Việc thuê đối tác cung cấp giải pháp AI bên ngoài không làm thay đổi hay giảm bớt trách nhiệm của ngân hàng đối với sự an toàn hoạt động và quyền lợi của khách hàng.

Đặc biệt, bên thứ ba tuyệt đối không được phép sử dụng dữ liệu của đơn vị ngân hàng để huấn luyện, tinh chỉnh hay cải thiện mô hình AI nếu chưa nhận được sự đồng thuận bằng văn bản. Quy định này nhằm triệt tiêu các nguy cơ rò rỉ dữ liệu tài chính nhạy cảm, củng cố bức tường phòng thủ an ninh mạng cho toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam trong kỷ nguyên số.