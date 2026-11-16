Giá vàng miếng, vàng nhẫn 9999 sáng 16/11 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải,...

Sáng 16/11, giá vàng trong nước không có biến động so với phiên giao dịch cuối tuần.

Cụ thể, đối với vàng miếng, SJC, DOJI, Phú Quý và PNJ cùng niêm yết giá mua vào 134,5 triệu đồng/lượng, bán ra 137,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng được giao dịch ở mức 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào 135 triệu đồng/lượng, bán ra 138 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm doanh nghiệp được khảo sát.

Ở phân khúc vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vào 133,8 triệu đồng/lượng, bán ra 137,8 triệu đồng/lượng. DOJI và Phú Quý cũng có chung mức giá 133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 133,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 137,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. PNJ có giá mua vào 132,7 triệu đồng/lượng, bán ra 136,9 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Vàng miếng Vàng nhẫn Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC 134,5 137,5 133,3 137,3 Bảo Tín Minh Châu 133,8 137,8 133,8 137,8 Bảo Tín Mạnh Hải 135 138 133,8 137,8 DOJI 134,5 137,5 133,5 137,5 Phú Quý 134,5 137,5 133,5 137,5 PNJ 134,5 137,5 132,7 136,9

Theo dữ liệu cập nhật sáng 16/11, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.885 USD/ounce, tiếp tục ở dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 121,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra tại thị trường trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 16,2 triệu đồng/lượng.

Theo khảo sát hàng tuần của Kitco News, 62% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần này. Nguyên nhân chủ yếu đến từ đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12.

Theo phân tích kỹ thuật của FXStreet, vùng 3.852 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý. Nếu giá vàng xuyên thủng vùng này, kim loại quý có thể tiếp tục lùi về mốc tâm lý 3.800 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, ngưỡng 3.900 USD/ounce sẽ là vùng kháng cự gần mà giá vàng cần vượt qua để củng cố đà phục hồi.



Trong tuần này, giới đầu tư sẽ theo dõi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 của Fed, dự kiến công bố ngày 18/11, cùng số liệu bán lẻ của Mỹ và các phát biểu từ quan chức ngân hàng trung ương. Những thông tin này có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng lãi suất, diễn biến đồng USD và xu hướng giá vàng.

