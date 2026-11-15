Lãi suất ngân hàng 15/11 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

Kỳ hạn 3 tháng: Mức 4,75%/năm xuất hiện tại 20 ngân hàng

Theo bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến của 35 ngân hàng trong nước, mức 4,75%/năm đang được 20 nhà băng niêm yết ở kỳ hạn 3 tháng.

Đáng chú ý, cả bốn ngân hàng Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đều áp dụng mức lãi suất này. Cùng niêm yết 4,75%/năm còn có Bắc Á Bank, BaoVietBank, BVBank, MBV, MSB, Nam A Bank, NCB, OCB, PGBank, Sacombank, Saigonbank, TPBank, VCBNeo và VietABank.

Ở nhóm thấp hơn, Eximbank, MB và Vikki Bank cùng áp dụng 4,7%/năm. VPBank và SHB niêm yết 4,65%/năm, VietBank 4,6%/năm, trong khi Techcombank và LPBank cùng ở mức 4,55%/năm.

ACB và PVcomBank niêm yết 4,5%/năm, VIB 4,45%/năm, HDBank 4,3%/năm và KienlongBank 4,2%/năm. Một số ngân hàng có mức thấp hơn gồm SeABank (3,95%/năm), ABBank (3,8%/năm), GPBank (3,7%/năm) và SCB (0,1%/năm).

Kỳ hạn 6 tháng: Lãi suất cao nhất đạt 7%/năm

Bước sang kỳ hạn 6 tháng, khoảng cách lãi suất giữa các ngân hàng bắt đầu mở rộng rõ rệt. VCBNeo hiện niêm yết 7%/năm, cao nhất trong bảng tổng hợp, tiếp đến là PGBank với 6,9%/năm.

BVBank và Sacombank cùng áp dụng 6,7%/năm. Đáng chú ý, Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và VPBank cùng niêm yết 6,6%/năm, chỉ thấp hơn 0,4 điểm % so với mức cao nhất.

Bắc Á Bank niêm yết 6,55%/năm, MBV và LPBank cùng ở mức 6,5%/năm. Saigonbank áp dụng 6,4%/năm, OCB 6,2%/năm, Techcombank 6,05%/năm và Vikki Bank 6%/năm.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 5,7–5,9%/năm gồm BaoVietBank, Nam A Bank, MSB, ABBank, SHB và VIB. Trong khi đó, NCB áp dụng 5,6%/năm, VietABank 5,5%/năm, TPBank 5,45%/năm, VietBank 5,4%/năm và MB 5,3%/năm.

Ở nhóm còn lại, HDBank và KienlongBank cùng niêm yết 5%/năm, Eximbank 4,9%/năm, PVcomBank 4,8%/năm, GPBank 4,75%/năm, ACB 4,5%/năm, SeABank 4,15%/năm và SCB 0,5%/năm.

Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 6 tháng, mức lãi suất 7%/năm mang lại khoảng 3,5 triệu đồng tiền lãi. Nếu gửi ở mức 6,6%/năm, số tiền lãi tương ứng là 3,3 triệu đồng, thấp hơn 200.000 đồng.

Kỳ hạn 9 tháng: Hai ngân hàng niêm yết 7%/năm

Ở kỳ hạn 9 tháng, MBV và VCBNeo cùng áp dụng mức 7%/năm. PGBank đứng ngay sau với 6,9%/năm, trong khi BVBank và Sacombank cùng niêm yết 6,7%/năm.

Nhóm Big4 tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất đồng đều, với cả Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng 6,6%/năm. VPBank cũng niêm yết mức tương tự.

Bắc Á Bank áp dụng 6,55%/năm, LPBank 6,4%/năm, OCB 6,2%/năm, Nam A Bank và Saigonbank cùng 6,1%/năm. Techcombank niêm yết 6,05%/năm, còn Vikki Bank ở mức 6%/năm.

Ở nhóm dưới 6%/năm, BaoVietBank và SHB cùng áp dụng 5,9%/năm; MSB và VIB 5,8%/năm; ABBank 5,75%/năm; NCB 5,6%/năm; TPBank 5,55%/năm; VietABank và VietBank cùng 5,5%/năm.

Các ngân hàng còn lại có mức lãi suất từ 0,5–5,3%/năm, trong đó MB niêm yết 5,3%/năm, Eximbank 4,9%/năm, HDBank và PVcomBank cùng 4,8%/năm, ACB và KienlongBank cùng 4,7%/năm.

Kỳ hạn 12 tháng: Big4 chỉ cách nhóm cao nhất 0,2 điểm %

Kỳ hạn 12 tháng tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh sát sao ở nhóm ngân hàng có lãi suất cao.

Theo đó, MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết 7%/năm. BVBank đứng ngay sau với mức 6,9%/năm.

Đáng chú ý, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng 6,8%/năm. Điều này đồng nghĩa lãi suất của nhóm Big4 chỉ thấp hơn 0,2 điểm % so với mức cao nhất trong bảng tổng hợp.

VPBank, LPBank và Saigonbank cùng niêm yết 6,7%/năm, trong khi Bắc Á Bank áp dụng 6,6%/năm, OCB 6,5%/năm, MSB 6,3%/năm và Techcombank 6,25%/năm.

Ở nhóm tiếp theo, Nam A Bank và Vikki Bank cùng áp dụng 6,1%/năm, BaoVietBank và SHB cùng 6%/năm. MB niêm yết 5,85%/năm, NCB 5,8%/năm, còn ABBank và TPBank cùng 5,75%/năm.

Các ngân hàng niêm yết dưới 5,75%/năm gồm VietABank, VietBank, ACB, HDBank, PVcomBank, GPBank, KienlongBank, Eximbank, SeABank và SCB.

Sự chênh lệch lãi suất có thể tạo ra khác biệt đáng kể về tiền lãi thực nhận. Chẳng hạn, với khoản tiết kiệm 500 triệu đồng trong 12 tháng, mức lãi suất 7%/năm mang lại 35 triệu đồng tiền lãi, trong khi mức 6,8%/năm tương ứng 34 triệu đồng.

Như vậy, chênh lệch giữa hai mức lãi suất chỉ 0,2 điểm % nhưng số tiền lãi khác nhau 1 triệu đồng sau một năm.





Lãi suất tiết kiệm trực tuyến 15/11/2026

CAFEF | LÃI SUẤT NGÂN HÀNG Lãi suất tiết kiệm trực tuyến ngày 15/11/2026 So sánh lãi suất niêm yết tại 35 ngân hàng · Đơn vị: %/năm Vuốt ngang để xem đầy đủ các kỳ hạn → NGÂN HÀNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG MBV 4,75 6,5 7 7 7 PGBANK 4,75 6,9 6,9 7 6,8 SACOMBANK 4,75 6,7 6,7 7 7 VCBNEO 4,75 7 7 7 7 VIB 4,45 5,7 5,8 7 5,9 BVBANK 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 AGRIBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,6 VIETCOMBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 LPBANK 4,55 6,5 6,4 6,7 6,55 SAIGONBANK 4,75 6,4 6,1 6,7 6,5 VPBANK 4,65 6,6 6,6 6,7 7,1 BAC A BANK 4,75 6,55 6,55 6,6 6,45 OCB 4,75 6,2 6,2 6,5 6,2 MSB 4,75 5,8 5,8 6,3 6,1 TECHCOMBANK 4,55 6,05 6,05 6,25 5,35 NAM A BANK 4,75 5,9 6,1 6,1 6,3 VIKKI BANK 4,7 6 6 6,1 6,1 BAOVIETBANK 4,75 5,9 5,9 6 6 SHB 4,65 5,7 5,9 6 6,1 MB 4,7 5,3 5,3 5,85 5,85 NCB 4,75 5,6 5,6 5,8 6,1 ABBANK 3,8 5,75 5,75 5,75 5,3 TPBANK 4,75 5,45 5,55 5,75 5,75 VIET A BANK 4,75 5,5 5,5 5,6 5,7 VIETBANK 4,6 5,4 5,5 5,6 5,9 HDBANK 4,3 5 4,8 5,3 5,6 ACB 4,5 4,5 4,7 5,3 - PVCOMBANK 4,5 4,8 4,8 5,1 5,8 GPBANK 3,7 4,75 4,85 5,05 5,05 KIENLONGBANK 4,2 5 4,7 5 4,65 EXIMBANK 4,7 4,9 4,9 4,8 5,3 SEABANK 3,95 4,15 4,35 4,5 4,75 SCB 0,1 0,5 0,5 0,6 0,6

Kỳ hạn 18 tháng: VPBank nổi bật với mức 7,1%/năm

Ở kỳ hạn 18 tháng, VPBank niêm yết mức 7,1%/năm, cao nhất trong bảng tổng hợp và cao hơn 0,4 điểm % so với nhóm đứng tiếp theo.

MBV, Sacombank và VCBNeo cùng áp dụng 7%/năm. Agribank, Vietcombank, VietinBank và PGBank niêm yết 6,8%/năm, trong khi BVBank áp dụng 6,7%/năm và BIDV ở mức 6,6%/năm.

LPBank niêm yết 6,55%/năm, Saigonbank 6,5%/năm, Bắc Á Bank 6,45%/năm, Nam A Bank 6,3%/năm và OCB 6,2%/năm.

Nhóm ngân hàng áp dụng mức 6,1%/năm gồm MSB, NCB, SHB và Vikki Bank. BaoVietBank niêm yết 6%/năm, VIB và VietBank cùng 5,9%/năm, MB 5,85%/năm và PVcomBank 5,8%/năm.

Ở nhóm thấp hơn, TPBank áp dụng 5,75%/năm, VietABank 5,7%/năm, HDBank 5,6%/năm, Techcombank 5,35%/năm, ABBank và Eximbank cùng 5,3%/năm. ACB chưa có số liệu kỳ hạn này trong bảng tổng hợp.

Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn dài không phải lúc nào cũng cao hơn kỳ hạn ngắn. VIB hiện niêm yết 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng nhưng chỉ áp dụng 5,9%/năm ở kỳ hạn 18 tháng, chênh lệch tới 1,1 điểm %.

Tương tự, Techcombank niêm yết 6,25%/năm ở kỳ hạn 12 tháng nhưng áp dụng 5,35%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. BIDV cũng có lãi suất kỳ hạn 18 tháng thấp hơn 0,2 điểm % so với kỳ hạn 12 tháng.

Ngược lại, VPBank áp dụng 7,1%/năm ở kỳ hạn 18 tháng, cao hơn 0,7 điểm % so với kỳ hạn 12 tháng.

Diễn biến này cho thấy biểu lãi suất huy động đang có sự khác biệt không chỉ giữa các ngân hàng mà còn giữa các kỳ hạn trong cùng một nhà băng. Vì vậy, việc lựa chọn kỳ hạn gửi tiền phù hợp có thể ảnh hưởng đáng kể đến số tiền lãi khách hàng nhận được.

Lưu ý: Bài viết sử dụng biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 15/11/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức nhận lãi và chính sách từng chi nhánh, bảo đảm quy định pháp luật.