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Giữa tháng 11 gửi 500 triệu tại BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, SHB, BAC A Bank: Lãi tối đa bao nhiêu?

| | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm giữa tháng 11 vẫn ổn định, không chênh lệch quá nhiều so với hồi đầu tháng.

Giữa tháng 11 gửi 500 triệu tại BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, SHB, BAC A Bank: Lãi tối đa bao nhiêu?- Ảnh 1.

Khảo sát lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng vào giữa tháng 11 cho thấy: BIDV, VietinBank và Vietcombank cùng niêm yết 1 mức lãi suất ở 3 kỳ hạn 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Trong khi đó, Agribank và BAC A Bank có mức lãi suất nhỉnh hơn ở cùng kỳ hạn; còn tại SHB, lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân dao động ở mức dưới 4,9%/năm cho các kỳ hạn dưới 12 tháng.

Vậy với khoản tiền nhàn rỗi 500 triệu đồng, gửi tiết kiệm tại các ngân hàng trên sẽ lãi được bao nhiêu sau 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng?

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng: Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất năm x Số tháng gửi/12

Giữa tháng 11 gửi 500 triệu tại BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, SHB, BAC A Bank: Lãi tối đa bao nhiêu?- Ảnh 2.

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng tại BIDV, VietinBank, Vietcombank: Lãi tối đa 27 triệu đồng

BIDV, VietinBank và Vietcombank hiện cùng niêm yết lãi suất 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 2,4% x 3/12 = 3 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 3% x 9/12 = 11,25 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 5,4% x 12/12 = 27 triệu đồng.

Giữa tháng 11 gửi 500 triệu tại BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, SHB, BAC A Bank: Lãi tối đa bao nhiêu?- Ảnh 3.

Đồhọa AI

Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng tại Agribank: Lãi tối đa 34 triệu đồng

Agribank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 4,75% x 3/12 = 5,9375 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 6,6% x 9/12 = 24,75 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 6,8% x 12/12 = 34 triệu đồng.

Giữa tháng 11 gửi 500 triệu tại BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, SHB, BAC A Bank: Lãi tối đa bao nhiêu?- Ảnh 4.

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng tại SHB: Lãi tối đa 24,5 triệu đồng

SHB hiện niêm yết lãi suất 3%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 4,4%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 4,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 3% x 3/12 = 3,75 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 4,4% x 9/12 = 16,5 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 4,9% x 12/12 = 24,5 triệu đồng.

Giữa tháng 11 gửi 500 triệu tại BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, SHB, BAC A Bank: Lãi tối đa bao nhiêu?- Ảnh 5.

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng tại BAC A Bank: Lãi tối đa 33 triệu đồng

BAC A Bank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,55%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 4,75% x 3/12 = 5,9375 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 6,55% x 9/12 = 24,5625 triệu đồng.

- Gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 500 triệu đồng x 6,6% x 12/12 = 33 triệu đồng.

Giữa tháng 11 gửi 500 triệu tại BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, SHB, BAC A Bank: Lãi tối đa bao nhiêu?- Ảnh 6.

Đồ họa AI

Như vậy, ở kỳ hạn 12 tháng, Agribank mang lại khoản lãi cao nhất là 34 triệu đồng, cao hơn 7 triệu đồng so với BIDV, VietinBankVietcombank; cao hơn 1 triệu đồng so với BAC A Bank và cao hơn gần 9,5 triệu đồng so với SHB ở cùng kỳ hạn.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được khảo sát vào ngày 14/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.

Theo Ngọc Linh

Thanh Niên Việt

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