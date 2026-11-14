Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn hôm nay chiều tối 14/11





Hôm nay (14/11), giá vàng trong nước đồng loạt giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng rơi xuống còn 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn được điều chỉnh còn 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng xuống 133,8 - 137,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn được áp dụng là 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng.

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Trước khi mở cửa sáng 14/11, giá vàng trong nước đang ở vùng thấp hơn đáng kể. Theo bảng giá niêm yết cuối ngày 13/11, vàng miếng SJC tại Công ty SJC và PNJ được giao dịch ở mức 135,0 – 138,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức cuối ngày 12/11.

Tại SJC, vàng nhẫn 99,99% loại 1–5 chỉ được niêm yết ở mức 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày trước đó. Trong khi đó, PNJ niêm yết nhẫn trơn 999,9 ở mức 133,2 – 137,4 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 500.000 đồng và 500.000 đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, ghi nhận vàng miếng SJC ở mức 134,0 – 138,0 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng trong nước cuối ngày 13/11. Đơn vị: triệu đồng/lượng.

Doanh nghiệp Vàng miếng

mua vào Vàng miếng

bán ra Vàng nhẫn

mua vào Vàng nhẫn

bán ra SJC 135,0 138,0 133,8 137,8 PNJ 135,0 138,0 133,2 137,4 DOJI 135,0 138,0 133,5 137,5 Bảo Tín Mạnh Hải 135,0 138,0 131,7 136,7 Bảo Tín Minh Châu 134,0 138,0 134,0 138,0

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch ngày 13/11 (giờ Việt Nam) sau đợt bán tháo mạnh trước đó, song áp lực từ triển vọng lãi suất Mỹ tiếp tục khiến kim loại quý gặp khó khăn. Có thời điểm giá vàng vọt lên 3.922,97 USD/ounce ngay sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát sản xuất.

Đà phục hồi xuất hiện sau khi vàng giảm tới 3% trong phiên 12/11, xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Tính chung cả tuần, kim loại quý vẫn giảm hơn 4% và đứng trước nguy cơ ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6.

Tâm điểm chú ý của thị trường là báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 của Mỹ. Theo số liệu vừa công bố, PPI tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo 0,4%. Thông tin này phần nào xoa dịu lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải nâng lãi suất với bước điều chỉnh lớn trong tháng 12.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát cơ bản vẫn cao, khiến triển vọng chính sách tiền tệ chưa thực sự thuận lợi đối với vàng.

Theo dữ liệu thị trường được Reuters dẫn lại, xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 ở mức 89,4%, giảm từ 96,2% trước khi báo cáo PPI được công bố. Trong khi đó, khả năng Fed tăng mạnh 0,5 điểm phần trăm vẫn ở mức 10,6%.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, căng thẳng tại Trung Đông cũng đang tác động đến thị trường kim loại quý. Giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài, qua đó củng cố khả năng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu tăng tiếp tục gây sức ép lên vàng, tài sản không mang lại lợi suất.

Theo nhà phân tích độc lập Tai Wong, vàng đang gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng sau dữ liệu PPI khi thị trường trái phiếu vẫn chịu sức ép từ quan điểm cứng rắn của Fed. Ông nhận định ngưỡng 4.000 USD/ounce sẽ là thử thách đáng kể đối với kim loại quý trong bối cảnh hiện nay.



