Diễn biến lạ tại cổ phiếu LPBank

Hơn 248 triệu cổ phiếu được mua thỏa thuận chỉ trong 1 tuần

Trong tuần giao dịch 9–13/11/2026, cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) ghi nhận tổng cộng hơn 248 triệu cổ phiếu được sang tay qua phương thức thỏa thuận, tương ứng giá trị 8.351,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối lượng giao dịch này tương đương khoảng 8,3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của LPBank. Hiện ngân hàng có gần 2,99 tỷ cổ phiếu lưu hành, tương ứng vốn điều lệ gần 29.873 tỷ đồng.

Hoạt động giao dịch thỏa thuận diễn ra liên tục trong cả 5 phiên, với quy mô tăng mạnh vào những ngày cuối tuần.

Cụ thể, trong phiên đầu tuần 9/11, cổ phiếu LPB ghi nhận gần 21,9 triệu đơn vị được chuyển nhượng qua phương thức thỏa thuận, tương ứng giá trị hơn 727 tỷ đồng. Sang phiên 10/11, khối lượng giao dịch tăng lên 29,4 triệu cổ phiếu, với giá trị hơn 961 tỷ đồng.

Đến phiên 11/11, khối lượng giao dịch thỏa thuận tiếp tục tăng lên 33,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 1.137 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong phiên 12/11, thị trường ghi nhận hơn 88,5 triệu cổ phiếu LPB được sang tay qua phương thức thỏa thuận, với tổng giá trị gần 2.993 tỷ đồng. Đây cũng là phiên có giá trị giao dịch thỏa thuận lớn nhất của mã này trong tuần.

Hoạt động chuyển nhượng tiếp tục duy trì ở mức cao trong phiên cuối tuần 13/11, với hơn 74,5 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận, tương ứng gần 2.534 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ riêng hai phiên 12–13/11, đã có hơn 163 triệu cổ phiếu LPB được chuyển nhượng qua phương thức thỏa thuận, với tổng giá trị khoảng 5.527 tỷ đồng, chiếm hơn 66% giá trị giao dịch thỏa thuận cả tuần.

Tính từ đầu tháng 11 đến hết phiên 13/11, tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận LPB đạt khoảng 306,25 triệu cổ phiếu, tương đương 10,25% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với tổng giá trị gần 10.286 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là giao dịch thỏa thuận đang chiếm tỷ trọng áp đảo trong thanh khoản cổ phiếu LPB. Trong tuần qua, tổng giá trị giao dịch khớp lệnh của mã này chỉ đạt khoảng 308,5 tỷ đồng, bằng chưa đến 4% giá trị giao dịch thỏa thuận.

Không chỉ nổi bật trong nhóm ngân hàng, LPB còn là cổ phiếu có giá trị giao dịch thỏa thuận lớn nhất toàn thị trường trong tuần 9–13/11. Giá trị chuyển nhượng của mã này cao gấp hơn 12 lần so với cổ phiếu ngân hàng đứng tiếp theo là MSB, với khoảng 662 tỷ đồng.

Thị giá LPB giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng giữa năm

Các giao dịch thỏa thuận quy mô lớn diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu LPB đã trải qua nhiều tháng biến động mạnh trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, LPB là một trong những cổ phiếu ngân hàng có diễn biến nổi bật trong nửa đầu năm 2026. Đặc biệt, trong tháng 6, mã này từng ghi nhận chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp, đưa thị giá từ vùng 45.600 đồng lên mức đỉnh lịch sử 56.000 đồng/cổ phiếu.

Đà tăng mạnh diễn ra trong bối cảnh LPBank công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ông Phạm Nhật Vượng với hơn 146 triệu cổ phiếu, tương đương 4,894% vốn điều lệ ngân hàng.

Đáng chú ý, phiên 23/6 cũng ghi nhận hơn 146 triệu cổ phiếu LPB được chuyển nhượng qua phương thức thỏa thuận, với tổng giá trị khoảng 6.725 tỷ đồng.

Sang tháng 7, cổ phiếu LPB tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện một giao dịch thỏa thuận quy mô lớn khác. Trong phiên 21/7, gần 130 triệu cổ phiếu được sang tay với tổng giá trị hơn 6.490 tỷ đồng, tương đương hơn 4,3% lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm đó.

Diễn biến cổ phiếu LPB. (Ảnh: SSI)

Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng mạnh giữa năm, thị giá LPB đã bước vào nhịp điều chỉnh kéo dài.

Đến cuối tháng 10, áp lực bán gia tăng khiến cổ phiếu này liên tục mất giá. Từ mức 40.400 đồng/cổ phiếu vào ngày 22/10, LPB giảm xuống còn 36.100 đồng khi kết thúc phiên 30/10, tương ứng mức giảm hơn 10% chỉ sau 6 phiên giao dịch.

Bước sang tháng 11, cổ phiếu LPB tiếp tục biến động quanh vùng giá 34.000–37.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi giảm về 34.500 đồng trong phiên 2/11, thị giá có nhịp phục hồi lên 36.450 đồng vào ngày 5/11, trước khi quay đầu điều chỉnh.

Trong tuần 9–13/11, dù xuất hiện lượng giao dịch thỏa thuận đặc biệt lớn, thị giá LPB không ghi nhận biến động tương ứng. Kết thúc phiên 13/11, cổ phiếu này dừng ở mức 36.250 đồng/cổ phiếu.

So với vùng đỉnh 56.000 đồng thiết lập hồi tháng 6, thị giá LPB đã giảm khoảng 35,3%, tương ứng mức giảm 19.750 đồng/cổ phiếu.

Việc liên tục xuất hiện các giao dịch thỏa thuận quy mô hàng nghìn tỷ đồng trong bối cảnh thị giá điều chỉnh mạnh đang khiến cổ phiếu LPBank trở thành tâm điểm chú ý.