Hà Nội: Thuyết phục đối tượng lừa đảo tiền đổi ngoại tệ ra đầu thú

Qua công tác xác minh, kiên trì tuyên truyền và phối hợp với gia đình, Công an xã Đại Thanh (TP Hà Nội) đã vận động thành công đối tượng Nguyễn Chí Thanh (SN 2002, trú tại phường Thanh Liệt) đến cơ quan Công an đầu thú sau thời gian bỏ trốn để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 2/6/2026, ông Yu Qian Rong (SN 2002, quốc tịch Trung Quốc, hiện ở phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) đăng bài trên mạng xã hội Facebook với nội dung nhận đổi tiền Nhân dân tệ sang tiền Việt Nam đồng.

Sau đó, một tài khoản Zalo có tên “Pearl Houses” đã liên hệ với ông Rong để thỏa thuận giao dịch. Hai bên thống nhất tỷ giá 1 Nhân dân tệ đổi lấy 3.905 đồng Việt Nam và hẹn gặp trực tiếp tại Khu đô thị Đại Thanh (xã Đại Thanh, TP Hà Nội).

Khoảng 18h15 cùng ngày, ông Yu Qian Rong đến điểm hẹn và gặp Nguyễn Chí Thanh. Tại đây, Thanh đưa mã QR để nhận tiền. Tin tưởng giao dịch đã được thống nhất, ông Rong chuyển 15.000 Nhân dân tệ (tương đương 58.575.000 đồng) từ tài khoản Alipay sang tài khoản mang tên “Quỳnh Phạm”. Tuy nhiên, ngay khi nhận được ngoại tệ, Thanh chỉ chuyển lại 18.575.000 đồng vào tài khoản ngân hàng BIDV của ông Rong, rồi nhanh chóng bỏ trốn nhằm chiếm đoạt 40 triệu đồng còn lại.

Đối tượng Nguyễn Chí Thanh (SN 2002, trú tại phường Thanh Liệt) liên quan đến vụ việc chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, khi biết cơ quan Công an triệu tập để làm rõ, Nguyễn Chí Thanh đã rời khỏi nơi cư trú, sống lang thang không cố định, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Trước tình hình trên, Công an xã Đại Thanh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, đồng thời chủ động tiếp cận gia đình đối tượng. Cán bộ Công an xã đã kiên trì tuyên truyền, giải thích rõ tính chất vụ việc cũng như những hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu Thanh tiếp tục lẩn trốn.

Được sự động viên, thuyết phục từ người thân và lực lượng chức năng, đến ngày 10/11/2026, Nguyễn Chí Thanh đã đến cơ quan Công an đầu thú và hợp tác điều tra. Kết quả này thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an xã Đại Thanh trong việc bám sát địa bàn, giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối thận trọng trước các giao dịch đổi ngoại tệ trên mạng xã hội, đặc biệt là với những đối tượng không quen biết, thiếu thông tin pháp lý và địa chỉ rõ ràng. Để bảo đảm an toàn tài sản cũng như tránh vi phạm pháp luật, người dân chỉ nên thực hiện giao dịch ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng được Nhà nước cấp phép. Đồng thời, khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc có thông tin về đối tượng vi phạm, người dân cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời.