Giá vàng miếng, vàng nhẫn tròn chiều tối 15/11 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Ngày 15/11, vàng miếng SJC tại Công ty SJC được niêm yết 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 133,3 – 137,3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC được ghi nhận ở mức 133,8 – 137,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn ở mức 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi tại Bảo Tín Mạnh Hải, bảng giá ghi nhận vàng miếng SJC ở mức 135 – 138 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với mức niêm yết được ghi nhận ngày 14/11.

Sản phẩm Kim Gia Bảo 24K của doanh nghiệp có giá mua vào 133,8 triệu đồng/lượng và bán ra 137,8 triệu đồng/lượng. Đối với sản phẩm nhẫn tròn BTMH 9999, giá mua vào 132,8 triệu đồng/lượng nhưng chưa có giá bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch đầy biến động, chịu sức ép từ triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ.

Theo dữ liệu Reuters ghi nhận trong phiên cuối tuần ngày 13/11, giá vàng giao ngay ở mức 3.879,71 USD/ounce vào khoảng 2h05 sáng 14/11 theo giờ Việt Nam, tăng 0,1%. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 chốt phiên gần như đi ngang ở mức 3.886,30 USD/ounce.

Đáng chú ý, kim loại quý từng tăng lên 3.922,97 USD/ounce sau khi Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo tăng 0,4%.

Thông tin này phần nào giúp thị trường giảm bớt lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất với bước điều chỉnh lớn trong tháng 12.

Tuy nhiên, đà phục hồi của vàng nhanh chóng suy yếu. Trước đó, kim loại quý đã giảm khoảng 3% trong phiên thứ Năm, xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Tính chung cả tuần, giá vàng mất khoảng 4,5%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6.

Áp lực đối với vàng chủ yếu xuất phát từ kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Dữ liệu lạm phát tiêu dùng Mỹ cao hơn dự báo, cùng với giá dầu tăng do căng thẳng tại Trung Đông, khiến nhà đầu tư lo ngại áp lực giá cả sẽ kéo dài.

Trong bối cảnh này, triển vọng lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không mang lại lợi suất. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cũng là những yếu tố được thị trường theo dõi sát.

Theo Reuters, sau khi báo cáo PPI được công bố, thị trường định giá xác suất Fed nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 ở mức 91,4%, thấp hơn mức 96,2% trước đó.

Nhà phân tích độc lập Tai Wong nhận định vàng gặp khó khăn trong việc duy trì mức tăng sau dữ liệu PPI, khi thị trường trái phiếu vẫn chịu sức ép từ quan điểm cứng rắn của Fed. Mốc 4.000 USD/ounce được xem là một ngưỡng khó chinh phục trong bối cảnh hiện nay.

Diễn biến này cho thấy dù căng thẳng địa chính trị có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, những lo ngại về lạm phát và lãi suất vẫn đang chi phối giá vàng.