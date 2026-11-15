Ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống vừa điều chỉnh lãi suất tiết kiệm, mức cao nhất còn 7,1%/năm

Theo biểu lãi suất mới nhất được cập nhật ngày 14/11, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động tại một số kỳ hạn đối với khách hàng cá nhân, áp dụng cho cả hình thức gửi tiết kiệm tại quầy và trực tuyến.

Đáng chú ý, mức giảm mạnh nhất lên tới 0,4 điểm phần trăm, tập trung ở các kỳ hạn dài từ 15 đến 24 tháng.

Cụ thể, đối với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, VPBank giảm lãi suất kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng từ 6,9%/năm xuống còn 6,5%/năm, tương ứng mức giảm 0,4 điểm phần trăm.

Tại kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cũng được điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm, từ 6,9%/năm xuống còn 6,7%/năm.

Trong khi đó, các kỳ hạn từ 1 đến 13 tháng và kỳ hạn 36 tháng được giữ nguyên. Theo đó, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1–2 tháng ở mức 4,45%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng là 4,65%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng đạt 6,3%/năm và kỳ hạn 12–13 tháng là 6,4%/năm.

Đối với kỳ hạn 36 tháng, VPBank tiếp tục niêm yết lãi suất 5,8%/năm.

Ở kênh tiết kiệm trực tuyến, VPBank cũng điều chỉnh giảm lãi suất tại nhiều kỳ hạn.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1–2 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm, từ 4,75%/năm xuống còn 4,65%/năm. Các kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng đồng loạt giảm 0,3 điểm phần trăm, từ 7,4%/năm xuống 7,1%/năm.

Đối với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất online giảm từ 7,1%/năm xuống còn 6,9%/năm, tương ứng mức giảm 0,2 điểm phần trăm.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 3–5 tháng được VPBank niêm yết ở mức 4,65%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng là 6,6%/năm; kỳ hạn 12–13 tháng đạt 6,7%/năm và kỳ hạn 36 tháng ở mức 6,0%/năm.

Như vậy, lãi suất huy động cao nhất dành cho khách hàng cá nhân gửi dưới 1 tỷ đồng tại VPBank hiện là 7,1%/năm, áp dụng đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng. Đối với hình thức gửi tại quầy, mức cao nhất là 6,7%/năm ở kỳ hạn 24 tháng.

Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 18 tháng, khách hàng gửi online tại VPBank dự kiến nhận 10,65 triệu đồng tiền lãi nếu lĩnh lãi cuối kỳ, giảm 450.000 đồng so với mức lãi suất 7,4%/năm trước đó.

Trong khi đó, nếu gửi tại quầy cùng số tiền và kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 9,75 triệu đồng, thấp hơn 600.000 đồng so với trước khi điều chỉnh.

VPBank hiện là ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống với tổng tài sản hợp nhất tính đến cuối tháng 9 vượt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 27,8% so với cuối năm 2025. Cuối quý III, quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất đạt gần 987.000 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cuối năm 2025,

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất VPBank cung cấp, cập nhật ngày 14/11/2026, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi dưới 1 tỷ đồng và lĩnh lãi cuối kỳ. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.