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VPBank - Techcombank và sự hình thành một "đẳng cấp" mới trong khối ngân hàng tư nhân

| | Tài chính - ngân hàng

VPBank - Techcombank và sự hình thành một "đẳng cấp" mới trong khối ngân hàng tư nhân

Từ lợi nhuận tỷ USD, tài sản triệu tỷ đồng đến những hệ sinh thái tài chính ngày càng toàn diện, VPBank và Techcombank đang liên tiếp thiết lập những cột mốc mới trong khối ngân hàng tư nhân. Sự bứt phá của hai nhà băng không chỉ tạo ra khoảng cách lớn về quy mô và lợi nhuận, mà còn cho thấy một sự thay đổi trong cuộc cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam.

Cuộc đua song mã VPBank - Techcombank và sự hình thành một "đẳng cấp" mới trong khối ngân hàng tư nhân - Ảnh 1.

Lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng mỗi quý, hơn 1 tỷ USD mỗi năm, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 200.000 tỷ đồng và những hệ sinh thái tài chính trải rộng từ ngân hàng, chứng khoán đến bảo hiểm, quản lý tài sản. Những cột mốc từng được xem là thách thức lớn đối với các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đang lần lượt được VPBank và Techcombank chinh phục.

Nếu như trước đây, cuộc đua giữa các ngân hàng tư nhân thường chứng kiến sự cạnh tranh khá sát sao ở từng chỉ tiêu, thì những năm gần đây, VPBank và Techcombank đang từng bước tạo ra một nhóm dẫn đầu riêng biệt. Không chỉ sở hữu quy mô tài sản lớn nhất, hai nhà băng còn thiết lập một mặt bằng lợi nhuận vượt trội so với phần còn lại.

Điều này thể hiện rõ trong kết quả kinh doanh quý III/2026. Theo đó, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 11.031 tỷ đồng, trong khi Techcombank đạt 10.375 tỷ đồng. Đây là hai ngân hàng tư nhân đầu tiên cùng vượt mốc lợi nhuận 10.000 tỷ đồng trong một quý, ngưỡng mà chưa ngân hàng nào khác trong nhóm đạt được tại thời điểm này.

Khoảng cách với các đối thủ phía sau khá lớn. ACB, ngân hàng đứng thứ ba, ghi nhận lợi nhuận 5.879 tỷ đồng, tiếp theo là HDBank và SHB với mức lợi nhuận trên 5.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng lợi nhuận của VPBank và Techcombank trong quý III đạt hơn 21.400 tỷ đồng, cao hơn tổng lợi nhuận của cả bốn ngân hàng đứng ngay phía sau gồm ACB, HDBank, SHB và LPBank cộng lại. Nói cách khác, chỉ hai ngân hàng đang tạo ra lượng lợi nhuận lớn hơn bốn đối thủ cạnh tranh gần nhất.

Đây không chỉ là sự vượt trội về kết quả kinh doanh trong một quý, mà còn cho thấy khoảng cách về năng lực tạo lợi nhuận giữa hai ngân hàng dẫn đầu với phần còn lại của khối ngân hàng tư nhân.


BANKING DATA · 2020—2026

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

Phát sinh riêng từng quý · Q1/2020 – Q3/2026 · Đơn vị: tỷ đồng

VPBank11.031 tỷ
Techcombank10.375 tỷ
ACB5.879 tỷ
HDBank5.176 tỷ
SHB5.166 tỷ
TechcombankVPBankSHBACBHDBank
0 3.149 6.298 9.446 12.595 Q1/2020 Q1/2021 Q1/2022 Q1/2023 Q1/2024 Q1/2025 Q1/2026 Q3/2026 Techcombank · Q1/20203.121 tỷ đồng Techcombank · Q2/20203.617 tỷ đồng Techcombank · Q3/20203.974 tỷ đồng Techcombank · Q4/20205.089 tỷ đồng Techcombank · Q1/20215.518 tỷ đồng Techcombank · Q2/20216.018 tỷ đồng Techcombank · Q3/20215.562 tỷ đồng Techcombank · Q4/20216.140 tỷ đồng Techcombank · Q1/20226.785 tỷ đồng Techcombank · Q2/20227.321 tỷ đồng Techcombank · Q3/20226.715 tỷ đồng Techcombank · Q4/20224.746 tỷ đồng Techcombank · Q1/20235.623 tỷ đồng Techcombank · Q2/20235.649 tỷ đồngTechcombank · Q3/20235.843 tỷ đồng Techcombank · Q4/20235.773 tỷ đồngTechcombank · Q1/20247.802 tỷ đồng Techcombank · Q2/20247.827 tỷ đồngTechcombank · Q3/20247.214 tỷ đồng Techcombank · Q4/20244.696 tỷ đồngTechcombank · Q1/20257.236 tỷ đồngTechcombank · Q2/20257.899 tỷ đồngTechcombank · Q3/20258.250 tỷ đồngTechcombank · Q4/20259.153 tỷ đồngTechcombank · Q1/20268.870 tỷ đồngTechcombank · Q2/20269.670 tỷ đồngTechcombank · Q3/202610.375 tỷ đồngVPBank · Q1/20202.911 tỷ đồngVPBank · Q2/20203.673 tỷ đồngVPBank · Q3/20202.813 tỷ đồngVPBank · Q4/20203.622 tỷ đồngVPBank · Q1/20214.006 tỷ đồngVPBank · Q2/20215.031 tỷ đồngVPBank · Q3/20212.698 tỷ đồngVPBank · Q4/20212.628 tỷ đồngVPBank · Q1/202211.146 tỷ đồngVPBank · Q2/20224.177 tỷ đồngVPBank · Q3/20224.514 tỷ đồngVPBank · Q4/20221.383 tỷ đồngVPBank · Q1/20232.550 tỷ đồngVPBank · Q2/20232.613 tỷ đồngVPBank · Q3/20233.117 tỷ đồngVPBank · Q4/20232.525 tỷ đồngVPBank · Q1/20244.182 tỷ đồngVPBank · Q2/20244.492 tỷ đồngVPBank · Q3/20245.187 tỷ đồngVPBank · Q4/20246.151 tỷ đồngVPBank · Q1/20255.015 tỷ đồngVPBank · Q2/20256.215 tỷ đồngVPBank · Q3/20259.166 tỷ đồngVPBank · Q4/202510.229 tỷ đồngVPBank · Q1/20267.921 tỷ đồngVPBank · Q2/202610.959 tỷ đồngVPBank · Q3/202611.031 tỷ đồngSHB · Q1/2020779 tỷ đồngSHB · Q2/2020880 tỷ đồngSHB · Q3/2020947 tỷ đồngSHB · Q4/2020661 tỷ đồngSHB · Q1/20211.664 tỷ đồng SHB · Q2/20211.522 tỷ đồng SHB · Q3/20211.869 tỷ đồng SHB · Q4/20211.205 tỷ đồng SHB · Q1/20223.227 tỷ đồng SHB · Q2/20222.550 tỷ đồng SHB · Q3/20223.258 tỷ đồng SHB · Q4/2022654 tỷ đồng SHB · Q1/20233.620 tỷ đồng SHB · Q2/20232.464 tỷ đồng SHB · Q3/20232.425 tỷ đồngSHB · Q4/2023729 tỷ đồng SHB · Q1/20244.017 tỷ đồngSHB · Q2/20242.858 tỷ đồng SHB · Q3/20242.173 tỷ đồngSHB · Q4/20242.521 tỷ đồngSHB · Q1/20254.371 tỷ đồngSHB · Q2/20254.576 tỷ đồngSHB · Q3/20253.288 tỷ đồngSHB · Q4/20252.786 tỷ đồngSHB · Q1/20264.656 tỷ đồngSHB · Q2/20264.487 tỷ đồngSHB · Q3/20265.166 tỷ đồngACB · Q1/20201.925 tỷ đồngACB · Q2/20201.895 tỷ đồngACB · Q3/20202.592 tỷ đồngACB · Q4/20203.185 tỷ đồngACB · Q1/20213.104 tỷ đồngACB · Q2/20213.248 tỷ đồngACB · Q3/20212.616 tỷ đồngACB · Q4/20213.030 tỷ đồngACB · Q1/20224.114 tỷ đồngACB · Q2/20224.914 tỷ đồngACB · Q3/20224.475 tỷ đồngACB · Q4/20223.611 tỷ đồngACB · Q1/20235.156 tỷ đồngACB · Q2/20234.832 tỷ đồngACB · Q3/20235.035 tỷ đồngACB · Q4/20235.044 tỷ đồngACB · Q1/20244.892 tỷ đồngACB · Q2/20245.598 tỷ đồngACB · Q3/20244.844 tỷ đồngACB · Q4/20245.671 tỷ đồngACB · Q1/20254.597 tỷ đồngACB · Q2/20256.093 tỷ đồngACB · Q3/20255.382 tỷ đồngACB · Q4/20253.467 tỷ đồngACB · Q1/20265.368 tỷ đồngACB · Q2/20265.367 tỷ đồngACB · Q3/20265.879 tỷ đồngHDBank · Q1/20201.251 tỷ đồngHDBank · Q2/20201.657 tỷ đồngHDBank · Q3/20201.474 tỷ đồngHDBank · Q4/20201.437 tỷ đồngHDBank · Q1/20212.100 tỷ đồngHDBank · Q2/20212.093 tỷ đồngHDBank · Q3/20211.891 tỷ đồngHDBank · Q4/20211.985 tỷ đồngHDBank · Q1/20222.528 tỷ đồngHDBank · Q2/20222.776 tỷ đồngHDBank · Q3/20222.712 tỷ đồngHDBank · Q4/20222.252 tỷ đồngHDBank · Q1/20232.743 tỷ đồngHDBank · Q2/20232.742 tỷ đồngHDBank · Q3/20233.147 tỷ đồngHDBank · Q4/20234.385 tỷ đồngHDBank · Q1/20244.028 tỷ đồngHDBank · Q2/20244.137 tỷ đồngHDBank · Q3/20244.490 tỷ đồngHDBank · Q4/20244.075 tỷ đồngHDBank · Q1/20255.355 tỷ đồngHDBank · Q2/20254.713 tỷ đồngHDBank · Q3/20254.734 tỷ đồngHDBank · Q4/20256.544 tỷ đồngHDBank · Q1/20266.107 tỷ đồngHDBank · Q2/20267.080 tỷ đồngHDBank · Q3/20265.176 tỷ đồng

Di chuột vào điểm dữ liệu hoặc dùng phím Tab để xem tên ngân hàng, quý và giá trị. Trên điện thoại, chạm vào điểm. Nguồn: báo cáo tài chính hợp nhất.

Khoảng cách hiện tại không hình thành chỉ sau một vài quý kinh doanh thuận lợi, mà là kết quả của quá trình tích lũy và mở rộng hoạt động trong nhiều năm.

Với Techcombank, hành trình vươn lên nhóm dẫn đầu lợi nhuận gắn liền với chiến lược phát triển có chiều sâu và khả năng duy trì hiệu quả hoạt động. Ngân hàng đã vượt mốc lợi nhuận trước thuế 1 tỷ USD từ năm 2021, trở thành một trong những nhà băng tư nhân đầu tiên chinh phục cột mốc này.

Sau những biến động của thị trường, lợi nhuận Techcombank tiếp tục tăng lên khoảng 27.500 tỷ đồng năm 2024 và 32.500 tỷ đồng năm 2025. Việc duy trì lợi nhuận ở mức hàng chục nghìn tỷ đồng trong nhiều năm cho thấy ngân hàng đã hình thành nền tảng sinh lời lớn, thay vì chỉ phụ thuộc vào những giai đoạn tăng trưởng tín dụng thuận lợi.

Trong khi đó, VPBank ghi dấu ấn bằng tốc độ mở rộng quy mô nhanh, đi cùng sự phục hồi mạnh mẽ về lợi nhuận. Sau giai đoạn chịu áp lực từ thị trường tài chính tiêu dùng và chi phí dự phòng, lợi nhuận trước thuế của VPBank tăng lên hơn 20.000 tỷ đồng năm 2024 và vượt 30.600 tỷ đồng năm 2025.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Chỉ sau 9 tháng, VPBank đã ghi nhận gần 30.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong khi Techcombank đạt gần 28.900 tỷ đồng. Với kết quả trên, hai ngân hàng đang bỏ xa nhà băng xếp kế sau là HDBank với 18.400 tỷ đồng.

Như vậy, dù có những giai đoạn tăng trưởng khác nhau, cả VPBank và Techcombank đều đã tiến tới một mặt bằng lợi nhuận mới, nơi mức lãi hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm trở thành nền tảng thay vì một cột mốc mang tính đột biến.

Cuộc đua song mã VPBank - Techcombank và sự hình thành một "đẳng cấp" mới trong khối ngân hàng tư nhân - Ảnh 2.

Nếu lợi nhuận phản ánh năng lực tạo ra giá trị, thì quy mô tài sản và vốn chủ sở hữu cho thấy nền tảng tài chính mà VPBank và Techcombank đã tích lũy để duy trì đà tăng trưởng.

Cuối năm 2022, tổng tài sản hợp nhất của VPBank mới đạt khoảng 631.000 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9/2026, con số này đã vượt 1,6 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 2,5 lần chỉ trong chưa đầy bốn năm. Đây là tốc độ mở rộng ấn tượng đối với một ngân hàng đã có quy mô lớn từ trước.

Techcombank cũng liên tục gia tăng quy mô, từ gần 979.000 tỷ đồng cuối năm 2024 lên hơn 1,3 triệu tỷ đồng vào cuối quý III/2026.

Sự bứt phá đưa VPBank và Techcombank chiếm hai vị trí cao nhất về tổng tài sản trong khối ngân hàng tư nhân. Trong khi đó, những nhà băng đứng phía sau như HDBank, ACB và Sacombank mới ở quanh ngưỡng 1,1 triệu tỷ đồng.


BANKING DATA · 2020—2026

TỔNG TÀI SẢN

Số dư cuối quý · Q1/2020 – Q3/2026 · Đơn vị: tỷ đồng

VPBank1.610.787 tỷ
Techcombank1.318.165 tỷ
HDBank1.142.906 tỷ
ACB1.104.380 tỷ
SHB993.512 tỷ
TechcombankVPBankSHBACBHDBank
0 455.047 910.094 1.365.142 1.820.189 Q1/2020 Q1/2021 Q1/2022 Q1/2023 Q1/2024 Q1/2025 Q1/2026 Q3/2026 Techcombank · Q1/2020391.808 tỷ đồng Techcombank · Q2/2020395.861 tỷ đồng Techcombank · Q3/2020401.462 tỷ đồng Techcombank · Q4/2020439.603 tỷ đồng Techcombank · Q1/2021462.823 tỷ đồng Techcombank · Q2/2021504.304 tỷ đồng Techcombank · Q3/2021541.635 tỷ đồng Techcombank · Q4/2021568.729 tỷ đồng Techcombank · Q1/2022615.270 tỷ đồng Techcombank · Q2/2022623.739 tỷ đồng Techcombank · Q3/2022671.354 tỷ đồngTechcombank · Q4/2022699.033 tỷ đồngTechcombank · Q1/2023723.518 tỷ đồngTechcombank · Q2/2023732.470 tỷ đồngTechcombank · Q3/2023781.279 tỷ đồngTechcombank · Q4/2023849.482 tỷ đồngTechcombank · Q1/2024885.653 tỷ đồngTechcombank · Q2/2024908.307 tỷ đồngTechcombank · Q3/2024927.053 tỷ đồngTechcombank · Q4/2024978.799 tỷ đồngTechcombank · Q1/2025989.216 tỷ đồngTechcombank · Q2/20251.037.645 tỷ đồngTechcombank · Q3/20251.129.570 tỷ đồngTechcombank · Q4/20251.192.344 tỷ đồngTechcombank · Q1/20261.190.454 tỷ đồngTechcombank · Q2/20261.273.077 tỷ đồngTechcombank · Q3/20261.318.165 tỷ đồngVPBank · Q1/2020393.209 tỷ đồngVPBank · Q2/2020399.473 tỷ đồngVPBank · Q3/2020413.892 tỷ đồngVPBank · Q4/2020419.027 tỷ đồngVPBank · Q1/2021436.241 tỷ đồngVPBank · Q2/2021451.767 tỷ đồngVPBank · Q3/2021479.432 tỷ đồngVPBank · Q4/2021547.409 tỷ đồngVPBank · Q1/2022563.924 tỷ đồngVPBank · Q2/2022608.275 tỷ đồngVPBank · Q3/2022595.902 tỷ đồngVPBank · Q4/2022631.013 tỷ đồngVPBank · Q1/2023677.624 tỷ đồngVPBank · Q2/2023739.762 tỷ đồngVPBank · Q3/2023780.213 tỷ đồngVPBank · Q4/2023817.567 tỷ đồngVPBank · Q1/2024822.367 tỷ đồngVPBank · Q2/2024864.393 tỷ đồngVPBank · Q3/2024858.885 tỷ đồngVPBank · Q4/2024923.848 tỷ đồngVPBank · Q1/2025994.037 tỷ đồngVPBank · Q2/20251.104.719 tỷ đồngVPBank · Q3/20251.178.299 tỷ đồngVPBank · Q4/20251.260.150 tỷ đồngVPBank · Q1/20261.372.010 tỷ đồngVPBank · Q2/20261.502.526 tỷ đồngVPBank · Q3/20261.610.787 tỷ đồngSHB · Q1/2020368.982 tỷ đồngSHB · Q2/2020391.362 tỷ đồngSHB · Q3/2020401.926 tỷ đồngSHB · Q4/2020412.680 tỷ đồngSHB · Q1/2021418.408 tỷ đồngSHB · Q2/2021458.877 tỷ đồngSHB · Q3/2021464.595 tỷ đồngSHB · Q4/2021506.604 tỷ đồngSHB · Q1/2022515.553 tỷ đồngSHB · Q2/2022522.181 tỷ đồngSHB · Q3/2022528.560 tỷ đồngSHB · Q4/2022550.904 tỷ đồngSHB · Q1/2023570.194 tỷ đồngSHB · Q2/2023585.270 tỷ đồngSHB · Q3/2023595.698 tỷ đồngSHB · Q4/2023630.501 tỷ đồngSHB · Q1/2024621.144 tỷ đồngSHB · Q2/2024659.862 tỷ đồngSHB · Q3/2024688.387 tỷ đồngSHB · Q4/2024747.478 tỷ đồngSHB · Q1/2025790.742 tỷ đồngSHB · Q2/2025825.719 tỷ đồngSHB · Q3/2025852.623 tỷ đồngSHB · Q4/2025892.009 tỷ đồngSHB · Q1/2026930.983 tỷ đồngSHB · Q2/2026962.887 tỷ đồngSHB · Q3/2026993.512 tỷ đồngACB · Q1/2020387.396 tỷ đồngACB · Q2/2020396.760 tỷ đồngACB · Q3/2020418.748 tỷ đồngACB · Q4/2020444.530 tỷ đồngACB · Q1/2021449.515 tỷ đồngACB · Q2/2021471.275 tỷ đồngACB · Q3/2021479.309 tỷ đồngACB · Q4/2021527.770 tỷ đồngACB · Q1/2022528.636 tỷ đồngACB · Q2/2022543.737 tỷ đồngACB · Q3/2022561.114 tỷ đồngACB · Q4/2022607.875 tỷ đồngACB · Q1/2023611.224 tỷ đồngACB · Q2/2023630.893 tỷ đồngACB · Q3/2023648.510 tỷ đồngACB · Q4/2023718.795 tỷ đồngACB · Q1/2024727.298 tỷ đồngACB · Q2/2024769.679 tỷ đồngACB · Q3/2024777.393 tỷ đồngACB · Q4/2024864.006 tỷ đồngACB · Q1/2025891.675 tỷ đồngACB · Q2/2025933.541 tỷ đồngACB · Q3/2025948.549 tỷ đồngACB · Q4/20251.025.850 tỷ đồngACB · Q1/20261.030.901 tỷ đồngACB · Q2/20261.067.845 tỷ đồngACB · Q3/20261.104.380 tỷ đồngHDBank · Q1/2020231.774 tỷ đồngHDBank · Q2/2020242.445 tỷ đồngHDBank · Q3/2020273.290 tỷ đồngHDBank · Q4/2020319.127 tỷ đồngHDBank · Q1/2021325.821 tỷ đồngHDBank · Q2/2021330.970 tỷ đồngHDBank · Q3/2021346.355 tỷ đồngHDBank · Q4/2021374.612 tỷ đồngHDBank · Q1/2022381.046 tỷ đồngHDBank · Q2/2022384.267 tỷ đồngHDBank · Q3/2022399.153 tỷ đồngHDBank · Q4/2022416.273 tỷ đồngHDBank · Q1/2023458.803 tỷ đồngHDBank · Q2/2023483.936 tỷ đồngHDBank · Q3/2023508.263 tỷ đồngHDBank · Q4/2023602.315 tỷ đồngHDBank · Q1/2024602.552 tỷ đồngHDBank · Q2/2024624.443 tỷ đồngHDBank · Q3/2024629.569 tỷ đồngHDBank · Q4/2024697.366 tỷ đồngHDBank · Q1/2025711.311 tỷ đồngHDBank · Q2/2025784.096 tỷ đồngHDBank · Q3/2025781.937 tỷ đồngHDBank · Q4/2025931.104 tỷ đồngHDBank · Q1/2026984.216 tỷ đồngHDBank · Q2/20261.043.892 tỷ đồngHDBank · Q3/20261.142.906 tỷ đồng

Di chuột vào điểm dữ liệu hoặc dùng phím Tab để xem tên ngân hàng, quý và giá trị. Trên điện thoại, chạm vào điểm. Nguồn:Báo cáo tài chính hợp nhất.

Tuy nhiên, điều tạo nên "đẳng cấp" thực sự của VPBank và Techcombank lại nằm ở quy mô vốn chủ sở hữu, yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng hoạt động và hấp thụ rủi ro của ngân hàng.

Tại ngày 30/9/2026, vốn chủ sở hữu của VPBank đạt 200.078 tỷ đồng, trong khi Techcombank đạt 197.325 tỷ đồng. Đây là hai ngân hàng tư nhân có quy mô vốn chủ sở hữu lớn nhất trong nhóm.

ACB đứng tiếp theo với vốn chủ sở hữu 104.013 tỷ đồng, trong khi HDBank đạt 94.304 tỷ đồng và SHB đạt 79.200 tỷ đồng. Như vậy, quy mô vốn chủ sở hữu của VPBank và Techcombank hiện gần gấp đôi ACB, hơn gấp đôi HDBank và khoảng 2,5 lần SHB.


BANKING DATA · 2020—2026

VỐN CHỦ SỞ HỮU

Số dư cuối quý · Q1/2020 – Q3/2026 · Đơn vị: tỷ đồng

VPBank200.078 tỷ
Techcombank197.325 tỷ
ACB104.013 tỷ
HDBank94.304 tỷ
SHB79.200 tỷ
TechcombankVPBankSHBACBHDBank
0 56.522 113.044 169.566 226.088 Q1/2020 Q1/2021 Q1/2022 Q1/2023 Q1/2024 Q1/2025 Q1/2026 Q3/2026 Techcombank · Q1/202064.591 tỷ đồng Techcombank · Q2/202067.429 tỷ đồngTechcombank · Q3/202070.608 tỷ đồng Techcombank · Q4/202074.615 tỷ đồngTechcombank · Q1/202179.093 tỷ đồng Techcombank · Q2/202183.901 tỷ đồngTechcombank · Q3/202188.384 tỷ đồng Techcombank · Q4/202193.041 tỷ đồngTechcombank · Q1/202298.586 tỷ đồng Techcombank · Q2/2022104.475 tỷ đồngTechcombank · Q3/2022109.899 tỷ đồngTechcombank · Q4/2022113.425 tỷ đồngTechcombank · Q1/2023117.965 tỷ đồngTechcombank · Q2/2023122.465 tỷ đồngTechcombank · Q3/2023127.130 tỷ đồngTechcombank · Q4/2023131.616 tỷ đồngTechcombank · Q1/2024137.873 tỷ đồngTechcombank · Q2/2024138.552 tỷ đồngTechcombank · Q3/2024144.368 tỷ đồngTechcombank · Q4/2024147.940 tỷ đồngTechcombank · Q1/2025153.953 tỷ đồngTechcombank · Q2/2025161.827 tỷ đồngTechcombank · Q3/2025179.431 tỷ đồngTechcombank · Q4/2025179.501 tỷ đồngTechcombank · Q1/2026186.683 tỷ đồngTechcombank · Q2/2026188.997 tỷ đồngTechcombank · Q3/2026197.325 tỷ đồngVPBank · Q1/202044.524 tỷ đồngVPBank · Q2/202047.475 tỷ đồngVPBank · Q3/202049.726 tỷ đồngVPBank · Q4/202052.794 tỷ đồngVPBank · Q1/202155.995 tỷ đồngVPBank · Q2/202160.012 tỷ đồngVPBank · Q3/202162.322 tỷ đồngVPBank · Q4/202186.278 tỷ đồngVPBank · Q1/202295.202 tỷ đồngVPBank · Q2/202298.524 tỷ đồngVPBank · Q3/2022102.366 tỷ đồngVPBank · Q4/2022103.502 tỷ đồngVPBank · Q1/2023105.098 tỷ đồngVPBank · Q2/2023107.564 tỷ đồngVPBank · Q3/2023109.992 tỷ đồngVPBank · Q4/2023139.796 tỷ đồngVPBank · Q1/2024142.937 tỷ đồngVPBank · Q2/2024138.076 tỷ đồngVPBank · Q3/2024142.240 tỷ đồngVPBank · Q4/2024147.275 tỷ đồngVPBank · Q1/2025151.213 tỷ đồngVPBank · Q2/2025152.183 tỷ đồngVPBank · Q3/2025159.545 tỷ đồngVPBank · Q4/2025180.276 tỷ đồngVPBank · Q1/2026186.605 tỷ đồngVPBank · Q2/2026191.215 tỷ đồngVPBank · Q3/2026200.078 tỷ đồngSHB · Q1/202019.204 tỷ đồngSHB · Q2/202022.827 tỷ đồngSHB · Q3/202023.876 tỷ đồngSHB · Q4/202024.036 tỷ đồngSHB · Q1/202125.612 tỷ đồng SHB · Q2/202126.561 tỷ đồngSHB · Q3/202128.680 tỷ đồng SHB · Q4/202135.532 tỷ đồngSHB · Q1/202237.819 tỷ đồng SHB · Q2/202239.924 tỷ đồngSHB · Q3/202242.294 tỷ đồng SHB · Q4/202242.904 tỷ đồngSHB · Q1/202345.814 tỷ đồng SHB · Q2/202347.614 tỷ đồngSHB · Q3/202349.524 tỷ đồngSHB · Q4/202350.098 tỷ đồngSHB · Q1/202453.181 tỷ đồngSHB · Q2/202456.097 tỷ đồngSHB · Q3/202455.751 tỷ đồngSHB · Q4/202458.067 tỷ đồngSHB · Q1/202561.473 tỷ đồngSHB · Q2/202563.268 tỷ đồngSHB · Q3/202565.761 tỷ đồngSHB · Q4/202568.131 tỷ đồngSHB · Q1/202671.723 tỷ đồngSHB · Q2/202675.309 tỷ đồngSHB · Q3/202679.200 tỷ đồngACB · Q1/202029.412 tỷ đồngACB · Q2/202030.832 tỷ đồngACB · Q3/202032.919 tỷ đồngACB · Q4/202035.448 tỷ đồngACB · Q1/202137.929 tỷ đồngACB · Q2/202140.380 tỷ đồngACB · Q3/202142.483 tỷ đồngACB · Q4/202144.901 tỷ đồngACB · Q1/202248.203 tỷ đồngACB · Q2/202252.066 tỷ đồngACB · Q3/202255.735 tỷ đồngACB · Q4/202258.439 tỷ đồngACB · Q1/202362.530 tỷ đồngACB · Q2/202362.867 tỷ đồngACB · Q3/202366.825 tỷ đồngACB · Q4/202370.956 tỷ đồngACB · Q1/202474.791 tỷ đồngACB · Q2/202474.793 tỷ đồngACB · Q3/202478.854 tỷ đồngACB · Q4/202483.462 tỷ đồngACB · Q1/202587.075 tỷ đồngACB · Q2/202587.211 tỷ đồngACB · Q3/202591.416 tỷ đồngACB · Q4/202594.520 tỷ đồngACB · Q1/202698.751 tỷ đồngACB · Q2/202699.315 tỷ đồngACB · Q3/2026104.013 tỷ đồngHDBank · Q1/202021.388 tỷ đồngHDBank · Q2/202022.694 tỷ đồngHDBank · Q3/202023.885 tỷ đồngHDBank · Q4/202024.704 tỷ đồngHDBank · Q1/202126.411 tỷ đồngHDBank · Q2/202127.730 tỷ đồngHDBank · Q3/202129.270 tỷ đồngHDBank · Q4/202130.790 tỷ đồngHDBank · Q1/202232.811 tỷ đồngHDBank · Q2/202235.367 tỷ đồngHDBank · Q3/202237.163 tỷ đồngHDBank · Q4/202238.995 tỷ đồngHDBank · Q1/202340.828 tỷ đồngHDBank · Q2/202340.477 tỷ đồngHDBank · Q3/202343.026 tỷ đồngHDBank · Q4/202346.400 tỷ đồngHDBank · Q1/202449.700 tỷ đồngHDBank · Q2/202452.826 tỷ đồngHDBank · Q3/202453.584 tỷ đồngHDBank · Q4/202456.657 tỷ đồngHDBank · Q1/202561.033 tỷ đồngHDBank · Q2/202564.626 tỷ đồngHDBank · Q3/202568.407 tỷ đồngHDBank · Q4/202578.286 tỷ đồngHDBank · Q1/202683.186 tỷ đồngHDBank · Q2/202690.224 tỷ đồngHDBank · Q3/202694.304 tỷ đồng

Di chuột vào điểm dữ liệu hoặc dùng phím Tab để xem tên ngân hàng, quý và giá trị. Trên điện thoại, chạm vào điểm. Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trong hoạt động ngân hàng, nền tảng vốn chủ sở hữu lớn là một lợi thế quan trọng, tạo điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, tăng khả năng hấp thụ rủi ro và hỗ trợ các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Đặc biệt, khi nhu cầu tín dụng tiếp tục gia tăng và các yêu cầu về an toàn vốn ngày càng được chú trọng, năng lực vốn trở thành một trong những yếu tố quyết định dư địa tăng trưởng của mỗi ngân hàng.

Nhìn tổng thể, sự vượt trội đồng thời về lợi nhuận, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu cho thấy VPBank và Techcombank không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh, mà còn tích lũy được nền tảng tài chính lớn hơn đáng kể so với phần còn lại của nhóm ngân hàng tư nhân.

Cuộc đua song mã VPBank - Techcombank và sự hình thành một "đẳng cấp" mới trong khối ngân hàng tư nhân - Ảnh 3.

Quy mô tài sản và vốn lớn mới chỉ là một phần trong câu chuyện bứt phá của VPBank và Techcombank. Điểm đáng chú ý hơn nằm ở cách hai ngân hàng khai thác những nguồn lực này để phát triển các động lực tăng trưởng ngoài hoạt động ngân hàng truyền thống.

Trong nhiều năm, cả VPBank và Techcombank đều từng bước xây dựng những hệ sinh thái tài chính đa dạng, hướng tới phục vụ ngày càng nhiều nhu cầu của khách hàng. Từ một mối quan hệ tín dụng hoặc tiền gửi ban đầu, các ngân hàng mở rộng sang thanh toán, đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm và quản lý tài sản.

Khi hoạt động ngân hàng truyền thống ngày càng cạnh tranh, khả năng khai thác nhiều sản phẩm trên cùng một tệp khách hàng không chỉ giúp gia tăng doanh thu, mà còn mở rộng nguồn thu dịch vụ, cải thiện hiệu quả hoạt động và tăng mức độ gắn bó của khách hàng.

Tuy cùng hướng tới mô hình hệ sinh thái, Techcombank và VPBank lại lựa chọn những cách tiếp cận khác nhau.

Với Techcombank, lợi thế nổi bật được xây dựng trên chiến lược khai thác chiều sâu quan hệ khách hàng, tập trung vào những phân khúc có giá trị cao và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Trong nhiều năm, ngân hàng chú trọng phát triển quan hệ với các doanh nghiệp lớn, khách hàng có thu nhập cao và nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng nhiều dịch vụ tài chính. Thay vì chỉ cung cấp các khoản vay, Techcombank hướng tới việc đồng hành với khách hàng trong quản lý dòng tiền, thanh toán, đầu tư và quản lý tài sản.

Chiến lược này giúp ngân hàng gia tăng khả năng tạo doanh thu trên mỗi khách hàng, đồng thời phát triển nguồn tiền gửi thanh toán với chi phí thấp. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) duy trì quanh mức 40% trong những năm gần đây là một trong những biểu hiện rõ nét của lợi thế này.

Trong hoạt động ngân hàng, chi phí vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lời. Vì vậy, việc duy trì nguồn tiền gửi không kỳ hạn lớn giúp Techcombank có lợi thế cạnh tranh, đặc biệt trong những giai đoạn mặt bằng lãi suất huy động chịu áp lực tăng.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của TCBS giúp Techcombank mở rộng hoạt động sang chứng khoán, ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản. Thông qua hệ sinh thái này, ngân hàng có thể khai thác thêm nhu cầu đầu tư và tích lũy tài sản của khách hàng, thay vì chỉ phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng.

Trong khi đó, câu chuyện phát triển của VPBank lại gắn liền với chiến lược mở rộng quy mô, bao phủ nhiều phân khúc khách hàng và xây dựng một hệ sinh thái tài chính rộng lớn.

Khác với Techcombank, VPBank hiện diện trên nhiều thị trường, từ khách hàng cá nhân đại chúng, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến doanh nghiệp lớn và tài chính tiêu dùng. Việc tham gia sâu vào nhiều phân khúc giúp ngân hàng có dư địa tăng trưởng tín dụng lớn, đồng thời mở rộng nguồn thu từ những nhóm khách hàng khác nhau.

Trong đó, FE Credit giữ vai trò quan trọng ở lĩnh vực tài chính tiêu dùng, một thị trường có khả năng tạo thu nhập lãi lớn nhưng cũng đi kèm rủi ro tín dụng cao hơn. Chính đặc điểm này từng khiến VPBank phải dành nguồn lực đáng kể cho chi phí dự phòng, qua đó ảnh hưởng đến lợi nhuận trong một số giai đoạn.

Tuy nhiên, khi hoạt động tài chính tiêu dùng phục hồi và hiệu quả kinh doanh được cải thiện, lợi thế về quy mô bắt đầu được chuyển hóa rõ nét hơn thành lợi nhuận.

Cùng với FE Credit, sự phát triển của VPBankS trong lĩnh vực chứng khoán, OPES trong lĩnh vực bảo hiểm và GPBank trong hoạt động ngân hàng góp phần mở rộng phạm vi kinh doanh của hệ sinh thái VPBank.

Thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng mẹ, VPBank đang từng bước xây dựng nhiều động lực tăng trưởng từ các lĩnh vực tài chính khác nhau. Đây là nền tảng quan trọng để ngân hàng mở rộng nguồn thu và giảm sự phụ thuộc vào một phân khúc kinh doanh riêng lẻ.

Đặc biệt, chiến lược này được hỗ trợ bởi năng lực vốn lớn. Cùng với sự tham gia của cổ đông chiến lược SMBC, nền tảng vốn chủ sở hữu lớn tạo điều kiện để VPBank mở rộng hoạt động, đầu tư công nghệ và phát triển những lĩnh vực kinh doanh mới.

Cuộc đua song mã VPBank - Techcombank và sự hình thành một "đẳng cấp" mới trong khối ngân hàng tư nhân - Ảnh 4.

Sự khác biệt trong mô hình kinh doanh của Techcombank và VPBank cho thấy hai cách thức tạo dựng lợi thế cạnh tranh.

Một bên chú trọng khai thác chiều sâu khách hàng, phát triển nguồn vốn chi phí thấp và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Bên còn lại tận dụng nền tảng vốn lớn để mở rộng thị trường, đa dạng hóa phân khúc và phát triển hệ sinh thái tài chính.

Sự khác biệt này cũng được phản ánh qua cơ cấu lợi nhuận của hai ngân hàng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, VPBank tạo ra hơn 65.000 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, cao hơn Techcombank khoảng 45%. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của hai ngân hàng lại gần như tương đương, cùng đạt xấp xỉ 30.000 tỷ đồng.

Khác biệt chủ yếu nằm ở chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Trong khi Techcombank chỉ phải sử dụng khoảng 8% lợi nhuận trước dự phòng để trích lập dự phòng, tỷ lệ này tại VPBank lên tới hơn 42%.

Điều này cho thấy Techcombank có lợi thế trong việc giữ lại lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, còn VPBank nổi bật ở năng lực tạo thu nhập và quy mô lợi nhuận trước dự phòng. Một bên tối ưu hóa khả năng chuyển hóa nguồn thu thành lợi nhuận, bên còn lại dựa nhiều hơn vào sức mạnh quy mô để bù đắp áp lực chi phí tín dụng.


KẾT QUẢ KINH DOANH · 9 THÁNG 2026

Techcombank và VPBank
Hai bức tranh lợi nhuận

So sánh kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 · Đơn vị: tỷ đồng
TECHCOMBANK · TCB
Lợi nhuận trước thuế
28.915tỷ
VPBANK · VPB
Lợi nhuận trước thuế
29.911tỷ
TechcombankVPBank
Chỉ tiêuTechcombankVPBank
Thu nhập lãi thuần31.98553.092
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ10.4258.644
Lãi/lỗ thuần từ kinh doanh ngoại hối873(1.996)
Lãi/lỗ thuần từ chứng khoán kinh doanh109(85)
Lãi/lỗ thuần từ chứng khoán đầu tư895114
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác9105.601
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần6105
Tổng thu nhập hoạt động45.20465.475
Chi phí hoạt động13.78413.740
Lợi nhuận thuần từ HĐKD31.41951.735
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng2.50421.824
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ28.91529.911
Nguồn: Số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính

Dù lựa chọn những hướng đi khác nhau, cả hai đang cùng đạt được một kết quả: Quy mô hoạt động ngày càng lớn, nguồn thu đa dạng hơn và khả năng tạo lợi nhuận vượt trội so với phần lớn ngân hàng tư nhân khác.

Tất nhiên, mỗi ngân hàng đều có những lợi thế cạnh tranh riêng. ACB nổi bật với định hướng bán lẻ và quản trị rủi ro, HDBank có thế mạnh ở các phân khúc khách hàng và thị trường riêng, trong khi Sacombank sở hữu mạng lưới hoạt động rộng và nền tảng huy động tiền gửi lớn. Bên cạnh đó, lợi nhuận tuyệt đối cao cũng chưa đồng nghĩa hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.

Tuy nhiên, xét trên các chỉ tiêu về quy mô tài sản và lợi nhuận hiện tại, VPBank và Techcombank đang tạo ra khoảng cách rõ nét với phần còn lại của khối ngân hàng tư nhân. Khoảng cách này không chỉ được hình thành từ việc hai ngân hàng tăng trưởng nhanh hơn, mà còn từ khả năng tích lũy nguồn lực, xây dựng hệ sinh thái và chuyển hóa quy mô thành lợi nhuận trong nhiều năm.

Khi ngày càng nhiều ngân hàng tư nhân bước vào câu lạc bộ tài sản triệu tỷ đồng, cuộc cạnh tranh trong ngành đang dần chuyển sang một giai đoạn mới. Quy mô lớn vẫn là lợi thế quan trọng, nhưng khả năng khai thác hiệu quả nguồn lực, phát triển hệ sinh thái và duy trì tăng trưởng lợi nhuận mới là những yếu tố quyết định vị thế dài hạn.

Và trong cuộc đua ấy, VPBank cùng Techcombank đang là hai cái tên thiết lập những cột mốc mới, đồng thời tạo ra khoảng cách đáng kể với phần còn lại của khối ngân hàng tư nhân.

Quang Hưng

Việt Nam hàng ngày

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