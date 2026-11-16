Dấu ấn thương hiệu ACB 2026: Tăng 18 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu, giá trị đạt 1,4 tỷ USD

Tháng 3/2026, ACB tăng 18 bậc, lên vị trí 283 trong bảng xếp hạng Brand Finance Global Banking 500, danh sách 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới. Đây là bước tiến đáng chú ý trong bối cảnh cạnh tranh giữa các thương hiệu ngân hàng ngày càng mạnh mẽ, với tổng giá trị thương hiệu của 500 ngân hàng toàn cầu đạt gần 1.800 tỷ USD.

ACB được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026

Tiếp nối dấu ấn quốc tế, ACB được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026, thuộc Top 3 ngân hàng tư nhân có giá trị thương hiệu cao nhất Việt Nam. Đáng chú ý, giá trị thương hiệu ACB tăng từ 257 triệu USD năm 2021 lên hơn 1,4 tỷ USD năm 2026, tương đương mức tăng hơn 5 lần.

Dù sử dụng các phương pháp định giá khác nhau, những ghi nhận từ Brand Finance và Forbes Việt Nam cùng cho thấy bước tiến về giá trị và vị thế thương hiệu ACB. Đằng sau những con số này là quá trình tích lũy nội lực, xây dựng niềm tin và nâng cao trải nghiệm khách hàng, cùng những nỗ lực phát triển thương hiệu nhất quán trong nhiều năm.

Nội lực vững chắc – Nền tảng nâng tầm thương hiệu

Trong lĩnh vực ngân hàng, sức mạnh thương hiệu không chỉ đến từ mức độ nhận diện mà còn gắn liền với năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động và uy tín được tích lũy qua thời gian.

Năm 2025, tổng tài sản ACB lần đầu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 16.600 tỷ đồng, hoàn thành 74% kế hoạch năm; tăng trưởng tín dụng đạt 11,5%. ACB cũng huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 500 triệu USD, góp phần đa dạng hóa nguồn vốn và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Năng lực tài chính và quản trị của ACB tiếp tục được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Năm 2026, Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm ACB từ BB- lên BB, triển vọng Ổn định; Moody's cũng nâng triển vọng tín nhiệm của ngân hàng lên Tích cực.

Những kết quả này phản ánh nền tảng kinh doanh ổn định và định hướng quản trị thận trọng của ACB, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của khách hàng, đối tác và nhà đầu tư – yếu tố quan trọng tạo nên giá trị thương hiệu bền vững.

ACB được vinh danh Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026, thuộc Top 3 ngân hàng tư nhân có giá trị thương hiệu cao nhất Việt Nam.

Lấy khách hàng làm trọng tâm – Xây dựng thương hiệu từ những giá trị thực

Bên cạnh nội lực kinh doanh, ACB không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng, phát triển các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế và tạo dựng sự gắn kết dài hạn.

Với hơn 90% giao dịch được thực hiện qua kênh số, thời gian xử lý một số nghiệp vụ tín dụng bán lẻ giảm 30–40% và tỷ lệ khách hàng sử dụng đa sản phẩm tăng khoảng 15%, ACB từng bước mang đến trải nghiệm ngân hàng thuận tiện, hiện đại và cá nhân hóa hơn.

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm và dịch vụ, ACB còn hướng đến việc đồng hành cùng khách hàng trong những mục tiêu quan trọng của cuộc sống và kinh doanh. Từ chương trình "Đồng minh thông thái" hỗ trợ cộng đồng hộ kinh doanh, "Ngôi nhà đầu tiên" tiếp sức cho người trẻ hiện thực hóa ước mơ an cư, đến các hoạt động vì cộng đồng được triển khai bền bỉ, ACB từng bước xây dựng hình ảnh một ngân hàng gần gũi, thấu hiểu và truyền cảm hứng, nơi giá trị thương hiệu được thể hiện qua những đóng góp thiết thực cho khách hàng và xã hội.

Theo các khảo sát độc lập của Decision Lab, ACB thường xuyên góp mặt trong nhóm ngân hàng nổi bật về mức độ hài lòng khách hàng và sức khỏe thương hiệu, với những cải thiện qua nhiều kỳ khảo sát. Điều này cho thấy niềm tin và sự yêu thích thương hiệu được bồi đắp không chỉ từ kết quả kinh doanh mà còn từ những trải nghiệm và giá trị khách hàng thực sự nhận được.

Con số ấn tượng là kết quả của nền tảng kinh doanh vững chắc, chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm và các hoạt động truyền thông sáng tạo, nhất quán.

Tiếp nối định hướng này, chiến lược C1425 của ACB tập trung nâng cao giá trị trên mỗi khách hàng, đẩy mạnh cá nhân hóa trải nghiệm và xây dựng mối quan hệ gắn bó dài hạn. Đây cũng là nền tảng để ngân hàng tiếp tục tạo dựng sự khác biệt trong một thị trường ngày càng cạnh tranh.

Giá trị thương hiệu không được tạo nên từ một chiến dịch hay một thời điểm riêng lẻ, mà là thành quả của quá trình tích lũy lâu dài. Với ACB, đó là sự cộng hưởng giữa nền tảng kinh doanh vững chắc, trải nghiệm khách hàng ngày càng được nâng cao và hình ảnh thương hiệu được xây dựng nhất quán qua nhiều năm.

Bước thăng hạng 18 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu cùng giá trị thương hiệu hơn 1,4 tỷ USD là những dấu mốc ghi nhận hành trình đó, đồng thời tạo động lực để ACB tiếp tục củng cố vị thế tại Việt Nam và từng bước nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.