TPBank tung loạt ưu đãi lãi suất, tiếp sức doanh nghiệp mùa cao điểm cuối năm

‏Những tháng cuối năm thường kéo theo nhu cầu vốn tăng cao khi doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, hoàn thiện đơn hàng, nhập nguyên vật liệu và chuẩn bị nguồn hàng cho mùa kinh doanh mới. Trong bối cảnh đó, tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động liên tục mà còn tạo dư địa để nắm bắt cơ hội tăng trưởng. Đồng hành cùng nhu cầu này, trong tháng 11, TPBank triển khai hai chương trình ưu đãi lãi suất với đối tượng và cơ chế vay riêng biệt.‏‏

‏Gói tín dụng 5.000 tỷ đồng, lãi suất từ 7,5%/năm‏

‏Từ nay đến hết 31/12/2026, TPBank dành hạn mức tín dụng 5.000 tỷ đồng triển khai chương trình ưu đãi dành cho doanh nghiệp thuộc các ngành trọng tâm như xây lắp, điện, viễn thông, dược phẩm – vật tư y tế… và doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.‏

‏Theo đó, các khoản vay có kỳ hạn tối đa 12 tháng, thời gian hưởng ưu đãi tối đa 3 tháng. Đáng chú ý, lãi suất cho vay trong tháng đầu tiên chỉ từ 7,5%/năm. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất được áp dụng theo quy định của ngân hàng.‏

‏Nguồn vốn này được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động, thanh toán các chi phí đầu vào, duy trì hoạt động sản xuất và thực hiện đơn hàng đúng tiến độ. Đặc biệt, với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhu cầu vốn thường gắn liền với chu kỳ thanh toán và giao nhận hàng hóa, việc giảm chi phí vay trong giai đoạn đầu giúp cải thiện khả năng cân đối tài chính và sử dụng vốn hiệu quả hơn.‏

‏Vay kinh doanh với lãi suất cố định từ 7,9%/năm‏

‏Bên cạnh chương trình dành cho doanh nghiệp thuộc các ngành trọng điểm, TPBank đồng thời triển khai ưu đãi mới cho sản phẩm Vay kinh doanh, áp dụng với phương thức vay theo hạn mức tín dụng.‏

‏Khách hàng được hưởng lãi suất cố định chỉ 7,9%/năm trong tháng đầu tiên và 9,9%/năm trong hai tháng tiếp theo. Chương trình áp dụng thời gian vay tối thiểu 4 tháng. Phí trả nợ trước hạn là 1% trên số tiền trả trước hạn. Đặc biệt, khoản phí này sẽ được miễn khi khách hàng thực hiện trả nợ trong vòng 5 ngày làm việc trước ngày đến hạn của khoản vay. Chính sách này góp phần tạo thêm sự linh hoạt khi khách hàng có nguồn tiền về sớm, muốn chủ động tất toán hoặc điều chỉnh kế hoạch tài chính.‏

‏Hai chương trình ưu đãi trên tiếp nối nỗ lực mở rộng nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp của TPBank. Trước đó, ngân hàng đã triển khai chương trình tín dụng quy mô 8.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.‏

‏Việc liên tục bổ sung các giải pháp tín dụng với mức lãi suất và phương thức vay đa dạng cho thấy định hướng rõ ràng của TPBank trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, giúp khách hàng giảm áp lực chi phí vốn, chủ động dòng tiền và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm.‏

‏Khách hàng quan tâm có thể liên hệ các điểm giao dịch TPBank để được tư vấn điều kiện tham gia và phương án vay phù hợp.‏