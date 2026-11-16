6 năm qua, vốn hóa Vietcombank không tăng thậm chí sụt giảm - từng lớn hơn 10 ngân hàng tư nhân cộng lại, nay chưa bằng tổng giá trị Techcombank và VPBank

Trong khi tổng vốn hóa ngành ngân hàng tăng gần 90% so với cuối năm 2020, Vietcombank lại ghi nhận mức giảm gần 3%. Đáng chú ý, diễn biến trái ngược này xuất hiện dù lợi nhuận của ngân hàng đã tăng gần gấp đôi, tổng tài sản tăng hơn 100% và vị thế dẫn đầu ngành vẫn được duy trì.
Gần 6 năm qua, ngành ngân hàng Việt Nam đã trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô hoạt động lẫn giá trị thị trường. Cùng với sự mở rộng của tín dụng, tổng tài sản và lợi nhuận, vốn hóa của phần lớn ngân hàng trên thị trường chứng khoán cũng gia tăng đáng kể, nhiều nhà băng thậm chí ghi nhận giá trị thị trường tăng gấp nhiều lần.
Theo dữ liệu từ WiData, tổng vốn hóa của 28 mã ngân hàng đang giao dịch trên thị trường chứng khoán đạt khoảng 2,6 triệu tỷ đồng tại phiên 13/11/2026, tăng hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tương đương gần 89% so với cuối năm 2020. Đáng chú ý, nếu loại trừ Vietcombank, tổng vốn hóa của các ngân hàng còn lại tăng tới 135% trong cùng giai đoạn.
Tuy nhiên, giữa xu hướng gia tăng giá trị thị trường trên diện rộng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã VCB) lại ghi nhận diễn biến trái ngược.
Cuối năm 2020, vốn hóa Vietcombank đạt khoảng 463.313 tỷ đồng. Đến ngày 13/11/2026, con số này giảm xuống còn 449.535 tỷ đồng, tương ứng mức giảm gần 3%. Như vậy, trong khi toàn ngành ngân hàng tăng thêm hơn 1,2 triệu tỷ đồng vốn hóa, giá trị thị trường của Vietcombank lại thấp hơn gần 14.000 tỷ đồng so với thời điểm cách đây gần 6 năm.
Sự khác biệt càng trở nên rõ nét khi đặt Vietcombank bên cạnh các ngân hàng lớn nhất hệ thống. Trong cùng giai đoạn, vốn hóa BIDV tăng từ 192.655 tỷ đồng lên 247.737 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 29%. VietinBank cũng ghi nhận mức tăng hơn 90%, từ 128.644 tỷ đồng lên 244.659 tỷ đồng.
Ở nhóm ngân hàng tư nhân, tốc độ gia tăng vốn hóa còn ấn tượng hơn. Techcombank tăng 110%, từ 110.405 tỷ đồng lên 232.251 tỷ đồng, trong khi VPBank tăng 177%, từ 79.779 tỷ đồng lên khoảng 221.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, vốn hóa MB tăng hơn 202%, HDBank tăng gần 289%, còn LPBank và Sacombank lần lượt ghi nhận mức tăng hơn 700% và khoảng 340%.
Với diễn biến này, Vietcombank trở thành một trong hai ngân hàng hiếm hoi có vốn hóa giảm so với cuối năm 2020, bên cạnh Bac A Bank (BAB). Đặc biệt, trong nhóm 10 ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn nhất hiện nay, Vietcombank là trường hợp duy nhất đi ngược xu hướng tăng trưởng chung.
BANKING DATA · 2020—2026
Vốn hóa 10 ngân hàng lớn nhất: Gần 6 năm thay đổi ra sao?
Từ cuối năm 2020 đến phiên 13/11/2026 · Đơn vị: tỷ đồng · Top 10 theo vốn hóa ngày 13/11/2026
Vốn hóa lớn nhất 13/11449.535 tỷVietcombank
Số ngân hàng tăng vốn hóa9/10So với cuối năm 2020
Vietcombank thay đổi−3,0%Cuối 2020 → 13/11/2026
01 · VỊ THẾ VỐN HÓA
Cuối năm 2020 so với 13/11/2026
Sắp xếp theo giá trị vốn hóa tại ngày 13/11/2026.
Ngân hàngVốn hóa (tỷ đồng)
01Vietcombank-3,0%
2020
463.313
2026
449.535
02BIDV+28,6%
2020
192.655
2026
247.737
03VietinBank+90,2%
2020
128.644
2026
244.659
04Techcombank+110,4%
2020
110.405
2026
232.251
05VPBank+177,0%
2020
79.779
2026
221.000
06MB+202,3%
2020
63.782
2026
192.817
07HDBank+288,5%
2020
37.852
2026
147.055
08Sacombank+340,3%
2020
30.482
2026
134.227
09ACB+94,5%
2020
60.740
2026
118.120
10LPBank+712,6%
2020
13.326
2026
108.289
02 · DIỄN BIẾN QUA CÁC QUÝ
Cuộc đua vốn hóa ngân hàng 2020–2026
Giá trị vốn hóa cuối từng quý, bổ sung mốc 13/11/2026.
Vietcombank · Q4/2020463.313 tỷ đồngVietcombank · Q1/2021448.643 tỷ đồngVietcombank · Q2/2021550.865 tỷ đồngVietcombank · Q3/2021460.001 tỷ đồngVietcombank · Q4/2021372.922 tỷ đồngVietcombank · Q1/2022388.540 tỷ đồngVietcombank · Q2/2022353.992 tỷ đồngVietcombank · Q3/2022346.420 tỷ đồngVietcombank · Q4/2022378.601 tỷ đồngVietcombank · Q1/2023432.552 tỷ đồngVietcombank · Q2/2023473.252 tỷ đồngVietcombank · Q3/2023414.095 tỷ đồngVietcombank · Q4/2023448.804 tỷ đồngVietcombank · Q1/2024530.405 tỷ đồngVietcombank · Q2/2024476.191 tỷ đồngVietcombank · Q3/2024514.196 tỷ đồngVietcombank · Q4/2024509.725 tỷ đồngVietcombank · Q1/2025534.763 tỷ đồngVietcombank · Q2/2025476.273 tỷ đồngVietcombank · Q3/2025518.052 tỷ đồngVietcombank · Q4/2025480.451 tỷ đồngVietcombank · Q1/2026485.465 tỷ đồngVietcombank · Q2/2026519.723 tỷ đồngVietcombank · Q3/2026484.629 tỷ đồngVietcombank · 13/11/2026449.535 tỷ đồngBIDV · Q4/2020192.655 tỷ đồngBIDV · Q1/2021172.746 tỷ đồngBIDV · Q2/2021190.040 tỷ đồngBIDV · Q3/2021158.669 tỷ đồngBIDV · Q4/2021187.671 tỷ đồngBIDV · Q1/2022220.046 tỷ đồngBIDV · Q2/2022169.461 tỷ đồngBIDV · Q3/2022171.484 tỷ đồngBIDV · Q4/2022195.259 tỷ đồngBIDV · Q1/2023233.704 tỷ đồngBIDV · Q2/2023219.287 tỷ đồngBIDV · Q3/2023224.346 tỷ đồngBIDV · Q4/2023247.399 tỷ đồngBIDV · Q1/2024296.993 tỷ đồngBIDV · Q2/2024246.544 tỷ đồngBIDV · Q3/2024283.312 tỷ đồngBIDV · Q4/2024259.002 tỷ đồngBIDV · Q1/2025272.078 tỷ đồngBIDV · Q2/2025254.875 tỷ đồngBIDV · Q3/2025280.854 tỷ đồngBIDV · Q4/2025273.131 tỷ đồngBIDV · Q1/2026286.835 tỷ đồngBIDV · Q2/2026308.675 tỷ đồngBIDV · Q3/2026279.627 tỷ đồngBIDV · 13/11/2026247.737 tỷ đồngVietinBank · Q4/2020128.644 tỷ đồngVietinBank · Q1/2021149.495 tỷ đồngVietinBank · Q2/2021253.263 tỷ đồngVietinBank · Q3/2021146.095 tỷ đồngVietinBank · Q4/2021162.915 tỷ đồngVietinBank · Q1/2022155.947 tỷ đồngVietinBank · Q2/2022125.670 tỷ đồngVietinBank · Q3/2022111.493 tỷ đồngVietinBank · Q4/2022130.957 tỷ đồngVietinBank · Q1/2023140.328 tỷ đồngVietinBank · Q2/2023141.770 tỷ đồngVietinBank · Q3/2023144.413 tỷ đồngVietinBank · Q4/2023145.527 tỷ đồngVietinBank · Q1/2024190.903 tỷ đồngVietinBank · Q2/2024166.470 tỷ đồngVietinBank · Q3/2024198.421 tỷ đồngVietinBank · Q4/2024202.986 tỷ đồngVietinBank · Q1/2025222.586 tỷ đồngVietinBank · Q2/2025225.003 tỷ đồngVietinBank · Q3/2025272.796 tỷ đồngVietinBank · Q4/2025277.668 tỷ đồngVietinBank · Q1/2026268.736 tỷ đồngVietinBank · Q2/2026263.688 tỷ đồngVietinBank · Q3/2026233.008 tỷ đồngVietinBank · 13/11/2026244.659 tỷ đồngTechcombank · Q4/2020110.405 tỷ đồngTechcombank · Q1/2021141.598 tỷ đồngTechcombank · Q2/2021184.709 tỷ đồngTechcombank · Q3/2021174.141 tỷ đồngTechcombank · Q4/2021175.546 tỷ đồngTechcombank · Q1/2022173.966 tỷ đồngTechcombank · Q2/2022124.813 tỷ đồngTechcombank · Q3/2022114.310 tỷ đồngTechcombank · Q4/202290.921 tỷ đồngTechcombank · Q1/202399.714 tỷ đồngTechcombank · Q2/2023113.783 tỷ đồngTechcombank · Q3/2023118.355 tỷ đồngTechcombank · Q4/2023112.016 tỷ đồngTechcombank · Q1/2024167.495 tỷ đồngTechcombank · Q2/2024164.501 tỷ đồngTechcombank · Q3/2024170.490 tỷ đồngTechcombank · Q4/2024174.149 tỷ đồngTechcombank · Q1/2025194.283 tỷ đồngTechcombank · Q2/2025241.618 tỷ đồngTechcombank · Q3/2025267.405 tỷ đồngTechcombank · Q4/2025247.310 tỷ đồngTechcombank · Q1/2026217.548 tỷ đồngTechcombank · Q2/2026237.389 tỷ đồngTechcombank · Q3/2026230.657 tỷ đồngTechcombank · 13/11/2026232.251 tỷ đồngVPBank · Q4/202079.779 tỷ đồngVPBank · Q1/2021109.605 tỷ đồngVPBank · Q2/2021166.186 tỷ đồngVPBank · Q3/2021294.934 tỷ đồngVPBank · Q4/2021160.222 tỷ đồngVPBank · Q1/2022166.488 tỷ đồngVPBank · Q2/2022129.789 tỷ đồngVPBank · Q3/2022120.838 tỷ đồngVPBank · Q4/2022120.166 tỷ đồngVPBank · Q1/2023141.313 tỷ đồngVPBank · Q2/2023133.257 tỷ đồngVPBank · Q3/2023145.677 tỷ đồngVPBank · Q4/2023152.331 tỷ đồngVPBank · Q1/2024156.695 tỷ đồngVPBank · Q2/2024147.968 tỷ đồngVPBank · Q3/2024159.472 tỷ đồngVPBank · Q4/2024152.331 tỷ đồngVPBank · Q1/2025150.745 tỷ đồngVPBank · Q2/2025146.778 tỷ đồngVPBank · Q3/2025246.745 tỷ đồngVPBank · Q4/2025227.307 tỷ đồngVPBank · Q1/2026211.836 tỷ đồngVPBank · Q2/2026214.216 tỷ đồngVPBank · Q3/2026234.000 tỷ đồngVPBank · 13/11/2026221.000 tỷ đồngMB · Q4/202063.782 tỷ đồngMB · Q1/202178.785 tỷ đồngMB · Q2/2021121.326 tỷ đồngMB · Q3/2021105.226 tỷ đồngMB · Q4/2021109.193 tỷ đồngMB · Q1/2022124.496 tỷ đồngMB · Q2/202291.435 tỷ đồngMB · Q3/202290.680 tỷ đồngMB · Q4/202277.531 tỷ đồngMB · Q1/202382.745 tỷ đồngMB · Q2/202391.587 tỷ đồngMB · Q3/202383.879 tỷ đồngMB · Q4/202397.243 tỷ đồngMB · Q1/2024134.292 tỷ đồngMB · Q2/2024117.800 tỷ đồngMB · Q3/2024136.373 tỷ đồngMB · Q4/2024133.189 tỷ đồngMB · Q1/2025147.065 tỷ đồngMB · Q2/2025157.439 tỷ đồngMB · Q3/2025211.041 tỷ đồngMB · Q4/2025203.791 tỷ đồngMB · Q1/2026213.055 tỷ đồngMB · Q2/2026202.986 tỷ đồngMB · Q3/2026197.851 tỷ đồngMB · 13/11/2026192.817 tỷ đồngHDBank · Q4/202037.852 tỷ đồngHDBank · Q1/202142.075 tỷ đồngHDBank · Q2/202156.579 tỷ đồngHDBank · Q3/202150.602 tỷ đồngHDBank · Q4/202161.460 tỷ đồngHDBank · Q1/202257.046 tỷ đồngHDBank · Q2/202248.293 tỷ đồngHDBank · Q3/202248.167 tỷ đồngHDBank · Q4/202240.118 tỷ đồngHDBank · Q1/202348.419 tỷ đồngHDBank · Q2/202346.784 tỷ đồngHDBank · Q3/202350.186 tỷ đồngHDBank · Q4/202358.719 tỷ đồngHDBank · Q1/202470.192 tỷ đồngHDBank · Q2/202466.989 tỷ đồngHDBank · Q3/202482.134 tỷ đồngHDBank · Q4/202489.124 tỷ đồngHDBank · Q1/202577.241 tỷ đồngHDBank · Q2/202576.192 tỷ đồngHDBank · Q3/2025108.347 tỷ đồngHDBank · Q4/2025148.657 tỷ đồngHDBank · Q1/2026127.384 tỷ đồngHDBank · Q2/2026129.386 tỷ đồngHDBank · Q3/2026137.645 tỷ đồngHDBank · 13/11/2026147.055 tỷ đồngSacombank · Q4/202030.482 tỷ đồngSacombank · Q1/202138.688 tỷ đồngSacombank · Q2/202155.192 tỷ đồngSacombank · Q3/202148.450 tỷ đồngSacombank · Q4/202159.384 tỷ đồngSacombank · Q1/202259.761 tỷ đồngSacombank · Q2/202240.532 tỷ đồngSacombank · Q3/202238.835 tỷ đồngSacombank · Q4/202242.417 tỷ đồngSacombank · Q1/202349.393 tỷ đồngSacombank · Q2/202356.179 tỷ đồngSacombank · Q3/202357.782 tỷ đồngSacombank · Q4/202352.692 tỷ đồngSacombank · Q1/202459.573 tỷ đồngSacombank · Q2/202454.294 tỷ đồngSacombank · Q3/202462.872 tỷ đồngSacombank · Q4/202469.564 tỷ đồngSacombank · Q1/202572.204 tỷ đồngSacombank · Q2/202588.040 tỷ đồngSacombank · Q3/2025107.269 tỷ đồngSacombank · Q4/2025109.343 tỷ đồngSacombank · Q1/2026117.260 tỷ đồngSacombank · Q2/2026139.129 tỷ đồngSacombank · Q3/2026139.506 tỷ đồngSacombank · 13/11/2026134.227 tỷ đồngACB · Q4/202060.740 tỷ đồngACB · Q1/202171.980 tỷ đồngACB · Q2/202177.168 tỷ đồngACB · Q3/202185.246 tỷ đồngACB · Q4/202193.217 tỷ đồngACB · Q1/202289.299 tỷ đồngACB · Q2/202264.847 tỷ đồngACB · Q3/202274.979 tỷ đồngACB · Q4/202273.966 tỷ đồngACB · Q1/202384.436 tỷ đồngACB · Q2/202374.472 tỷ đồngACB · Q3/202373.797 tỷ đồngACB · Q4/202392.829 tỷ đồngACB · Q1/2024110.695 tỷ đồngACB · Q2/2024106.306 tỷ đồngACB · Q3/2024115.016 tỷ đồngACB · Q4/2024115.240 tỷ đồngACB · Q1/2025116.133 tỷ đồngACB · Q2/2025109.411 tỷ đồngACB · Q3/2025130.985 tỷ đồngACB · Q4/2025123.280 tỷ đồngACB · Q1/2026120.968 tỷ đồngACB · Q2/2026131.470 tỷ đồngACB · Q3/2026122.473 tỷ đồngACB · 13/11/2026118.120 tỷ đồngLPBank · Q4/202013.326 tỷ đồngLPBank · Q1/202118.645 tỷ đồngLPBank · Q2/202132.185 tỷ đồngLPBank · Q3/202126.058 tỷ đồngLPBank · Q4/202126.840 tỷ đồngLPBank · Q1/202226.815 tỷ đồngLPBank · Q2/202216.164 tỷ đồngLPBank · Q3/202219.396 tỷ đồngLPBank · Q4/202222.651 tỷ đồngLPBank · Q1/202326.628 tỷ đồngLPBank · Q2/202326.196 tỷ đồngLPBank · Q3/202335.423 tỷ đồngLPBank · Q4/202340.282 tỷ đồngLPBank · Q1/202444.886 tỷ đồngLPBank · Q2/202472.125 tỷ đồngLPBank · Q3/202481.716 tỷ đồngLPBank · Q4/202493.353 tỷ đồngLPBank · Q1/202599.327 tỷ đồngLPBank · Q2/202596.340 tỷ đồngLPBank · Q3/2025147.870 tỷ đồngLPBank · Q4/2025124.868 tỷ đồngLPBank · Q1/2026125.167 tỷ đồngLPBank · Q2/2026159.820 tỷ đồngLPBank · Q3/2026131.440 tỷ đồngLPBank · 13/11/2026108.289 tỷ đồng
13 điểm: Q4/2023 – Q3/2026 và 13/11/2026
Vietcombank · Q4/2023448.804 tỷ đồngVietcombank · Q1/2024530.405 tỷ đồngVietcombank · Q2/2024476.191 tỷ đồngVietcombank · Q3/2024514.196 tỷ đồngVietcombank · Q4/2024509.725 tỷ đồngVietcombank · Q1/2025534.763 tỷ đồngVietcombank · Q2/2025476.273 tỷ đồngVietcombank · Q3/2025518.052 tỷ đồngVietcombank · Q4/2025480.451 tỷ đồngVietcombank · Q1/2026485.465 tỷ đồngVietcombank · Q2/2026519.723 tỷ đồngVietcombank · Q3/2026484.629 tỷ đồngVietcombank · 13/11/2026449.535 tỷ đồngBIDV · Q4/2023247.399 tỷ đồngBIDV · Q1/2024296.993 tỷ đồngBIDV · Q2/2024246.544 tỷ đồngBIDV · Q3/2024283.312 tỷ đồngBIDV · Q4/2024259.002 tỷ đồngBIDV · Q1/2025272.078 tỷ đồngBIDV · Q2/2025254.875 tỷ đồngBIDV · Q3/2025280.854 tỷ đồngBIDV · Q4/2025273.131 tỷ đồngBIDV · Q1/2026286.835 tỷ đồngBIDV · Q2/2026308.675 tỷ đồngBIDV · Q3/2026279.627 tỷ đồngBIDV · 13/11/2026247.737 tỷ đồngVietinBank · Q4/2023145.527 tỷ đồngVietinBank · Q1/2024190.903 tỷ đồngVietinBank · Q2/2024166.470 tỷ đồngVietinBank · Q3/2024198.421 tỷ đồngVietinBank · Q4/2024202.986 tỷ đồngVietinBank · Q1/2025222.586 tỷ đồngVietinBank · Q2/2025225.003 tỷ đồngVietinBank · Q3/2025272.796 tỷ đồngVietinBank · Q4/2025277.668 tỷ đồngVietinBank · Q1/2026268.736 tỷ đồngVietinBank · Q2/2026263.688 tỷ đồngVietinBank · Q3/2026233.008 tỷ đồngVietinBank · 13/11/2026244.659 tỷ đồngTechcombank · Q4/2023112.016 tỷ đồngTechcombank · Q1/2024167.495 tỷ đồngTechcombank · Q2/2024164.501 tỷ đồngTechcombank · Q3/2024170.490 tỷ đồngTechcombank · Q4/2024174.149 tỷ đồngTechcombank · Q1/2025194.283 tỷ đồngTechcombank · Q2/2025241.618 tỷ đồngTechcombank · Q3/2025267.405 tỷ đồngTechcombank · Q4/2025247.310 tỷ đồngTechcombank · Q1/2026217.548 tỷ đồngTechcombank · Q2/2026237.389 tỷ đồngTechcombank · Q3/2026230.657 tỷ đồngTechcombank · 13/11/2026232.251 tỷ đồngVPBank · Q4/2023152.331 tỷ đồngVPBank · Q1/2024156.695 tỷ đồngVPBank · Q2/2024147.968 tỷ đồngVPBank · Q3/2024159.472 tỷ đồngVPBank · Q4/2024152.331 tỷ đồngVPBank · Q1/2025150.745 tỷ đồngVPBank · Q2/2025146.778 tỷ đồngVPBank · Q3/2025246.745 tỷ đồngVPBank · Q4/2025227.307 tỷ đồngVPBank · Q1/2026211.836 tỷ đồngVPBank · Q2/2026214.216 tỷ đồngVPBank · Q3/2026234.000 tỷ đồngVPBank · 13/11/2026221.000 tỷ đồngMB · Q4/202397.243 tỷ đồngMB · Q1/2024134.292 tỷ đồngMB · Q2/2024117.800 tỷ đồngMB · Q3/2024136.373 tỷ đồngMB · Q4/2024133.189 tỷ đồngMB · Q1/2025147.065 tỷ đồngMB · Q2/2025157.439 tỷ đồngMB · Q3/2025211.041 tỷ đồngMB · Q4/2025203.791 tỷ đồngMB · Q1/2026213.055 tỷ đồngMB · Q2/2026202.986 tỷ đồngMB · Q3/2026197.851 tỷ đồngMB · 13/11/2026192.817 tỷ đồngHDBank · Q4/202358.719 tỷ đồngHDBank · Q1/202470.192 tỷ đồngHDBank · Q2/202466.989 tỷ đồngHDBank · Q3/202482.134 tỷ đồngHDBank · Q4/202489.124 tỷ đồngHDBank · Q1/202577.241 tỷ đồngHDBank · Q2/202576.192 tỷ đồngHDBank · Q3/2025108.347 tỷ đồngHDBank · Q4/2025148.657 tỷ đồngHDBank · Q1/2026127.384 tỷ đồngHDBank · Q2/2026129.386 tỷ đồngHDBank · Q3/2026137.645 tỷ đồngHDBank · 13/11/2026147.055 tỷ đồngSacombank · Q4/202352.692 tỷ đồngSacombank · Q1/202459.573 tỷ đồngSacombank · Q2/202454.294 tỷ đồngSacombank · Q3/202462.872 tỷ đồngSacombank · Q4/202469.564 tỷ đồngSacombank · Q1/202572.204 tỷ đồngSacombank · Q2/202588.040 tỷ đồngSacombank · Q3/2025107.269 tỷ đồngSacombank · Q4/2025109.343 tỷ đồngSacombank · Q1/2026117.260 tỷ đồngSacombank · Q2/2026139.129 tỷ đồngSacombank · Q3/2026139.506 tỷ đồngSacombank · 13/11/2026134.227 tỷ đồngACB · Q4/202392.829 tỷ đồngACB · Q1/2024110.695 tỷ đồngACB · Q2/2024106.306 tỷ đồngACB · Q3/2024115.016 tỷ đồngACB · Q4/2024115.240 tỷ đồngACB · Q1/2025116.133 tỷ đồngACB · Q2/2025109.411 tỷ đồngACB · Q3/2025130.985 tỷ đồngACB · Q4/2025123.280 tỷ đồngACB · Q1/2026120.968 tỷ đồngACB · Q2/2026131.470 tỷ đồngACB · Q3/2026122.473 tỷ đồngACB · 13/11/2026118.120 tỷ đồngLPBank · Q4/202340.282 tỷ đồngLPBank · Q1/202444.886 tỷ đồngLPBank · Q2/202472.125 tỷ đồngLPBank · Q3/202481.716 tỷ đồngLPBank · Q4/202493.353 tỷ đồngLPBank · Q1/202599.327 tỷ đồngLPBank · Q2/202596.340 tỷ đồngLPBank · Q3/2025147.870 tỷ đồngLPBank · Q4/2025124.868 tỷ đồngLPBank · Q1/2026125.167 tỷ đồngLPBank · Q2/2026159.820 tỷ đồngLPBank · Q3/2026131.440 tỷ đồngLPBank · 13/11/2026108.289 tỷ đồng
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Ngân hàng
31/12/2020
13/11/2026
Chênh lệch
Tăng/giảm
Vietcombank
463.313
449.535
-13.778
-3,0%
BIDV
192.655
247.737
55.082
+28,6%
VietinBank
128.644
244.659
116.015
+90,2%
Techcombank
110.405
232.251
121.846
+110,4%
VPBank
79.779
221.000
141.221
+177,0%
MB
63.782
192.817
129.035
+202,3%
HDBank
37.852
147.055
109.203
+288,5%
Sacombank
30.482
134.227
103.745
+340,3%
ACB
60.740
118.120
57.380
+94,5%
LPBank
13.326
108.289
94.963
+712,6%
Không chỉ thể hiện sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng, diễn biến trên còn làm thay đổi đáng kể tương quan vốn hóa giữa Vietcombank và các ngân hàng lớn khác.
Cuối năm 2020, với giá trị thị trường hơn 463.000 tỷ đồng, Vietcombank có vốn hóa lớn hơn cả BIDV, VietinBank và Techcombank cộng lại. Riêng khi so sánh từng ngân hàng, vốn hóa Vietcombank cao gấp 2,4 lần BIDV, 3,6 lần VietinBank, 4,2 lần Techcombank và gần 5,8 lần VPBank.
Khoảng cách này phản ánh vị thế gần như riêng biệt của Vietcombank trên thị trường chứng khoán ngân hàng thời điểm đó. Tuy nhiên, sau gần 6 năm, lợi thế áp đảo này đã thu hẹp đáng kể khi giá trị thị trường của các đối thủ liên tục gia tăng.
Đến giữa tháng 11/2026, Vietcombank vẫn đứng đầu ngành với vốn hóa khoảng 449.535 tỷ đồng, song khoảng cách với BIDV và VietinBank chỉ còn khoảng 1,8 lần. So với Techcombank và VPBank, con số này cũng giảm xuống lần lượt khoảng 1,9 lần và 2 lần.
Nếu cuối năm 2020, vốn hóa Vietcombank lớn hơn tổng giá trị thị trường của bốn ngân hàng tư nhân gồm Techcombank, VPBank, MB và HDBank cộng lại, thì hiện nay, chỉ riêng Techcombank và VPBank đã có tổng vốn hóa khoảng 453.251 tỷ đồng, nhỉnh hơn Vietcombank.
Từ vị thế gần như đứng riêng trên bảng xếp hạng vốn hóa ngành ngân hàng, Vietcombank hiện vẫn giữ ngôi đầu nhưng không còn duy trì được khoảng cách lớn như trước. Điều đáng chú ý là sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của ngân hàng vẫn ghi nhận những bước tăng trưởng đáng kể.
Đến giữa tháng 11/2026, Vietcombank vẫn đứng đầu ngành với vốn hóa khoảng 449.535 tỷ đồng, song khoảng cách với BIDV và VietinBank chỉ còn khoảng 1,8 lần. So với Techcombank và VPBank, con số này cũng giảm xuống lần lượt khoảng 1,9 lần và 2 lần.
Nếu cuối năm 2020, vốn hóa Vietcombank lớn hơn tổng giá trị thị trường của 10 ngân hàng tư nhân lớn nhất gồm Techcombank, VPBank, HDBank, Sacombank, ACB, LPBank, MSB, SHB, TPBank, Eximbank cộng lại, thì hiện nay, chỉ riêng Techcombank và VPBank đã có tổng vốn hóa khoảng 453.251 tỷ đồng, nhỉnh hơn Vietcombank.
Từ vị thế gần như đứng riêng trên bảng xếp hạng vốn hóa ngành ngân hàng, Vietcombank hiện vẫn giữ ngôi đầu nhưng không còn duy trì được khoảng cách lớn như trước. Điều đáng chú ý là sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của ngân hàng vẫn ghi nhận những bước tăng trưởng đáng kể.
Lợi nhuận tăng gần gấp đôi, tổng tài sản vượt 2,6 triệu tỷ đồng
Trái ngược với diễn biến vốn hóa, kết quả kinh doanh và quy mô hoạt động của Vietcombank trong gần 6 năm qua vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng rõ rệt. Không chỉ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu ngành về lợi nhuận, ngân hàng còn liên tục mở rộng quy mô tài sản và vốn điều lệ.
Năm 2020, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 23.050 tỷ đồng. Con số này tăng lên 27.389 tỷ đồng vào năm 2021 và 37.368 tỷ đồng trong năm 2022, trước khi vượt mốc 41.000 tỷ đồng vào năm 2023.
Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong hai năm sau đó, đưa lợi nhuận trước thuế Vietcombank lên 42.236 tỷ đồng năm 2024 và 44.020 tỷ đồng năm 2025. Như vậy, sau 5 năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đã tăng thêm gần 21.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 91% so với năm 2020.
Bước sang năm 2026, Vietcombank tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 40.440 tỷ đồng, tăng 22,05% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 33.054 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu ngành ngân hàng.
Song hành với tăng trưởng lợi nhuận, quy mô tài sản Vietcombank cũng mở rộng đáng kể. Nếu cuối năm 2020, tổng tài sản ngân hàng đạt khoảng 1,33 triệu tỷ đồng thì đến cuối năm 2022 đã tăng lên hơn 1,81 triệu tỷ đồng. Sau khi vượt mốc 2 triệu tỷ đồng vào năm 2024, tổng tài sản Vietcombank tiếp tục đạt 2,44 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2025.
Đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản ngân hàng tăng lên khoảng 2,68 triệu tỷ đồng, cao hơn 9,83% so với cuối năm trước. So với cuối năm 2020, quy mô tài sản Vietcombank đã tăng thêm khoảng 1,36 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 102%.
Như vậy, trong gần 6 năm, tổng tài sản Vietcombank đã tăng hơn gấp đôi, trong khi lợi nhuận trước thuế hàng năm tăng gần tương ứng. Thế nhưng, cũng trong khoảng thời gian này, vốn hóa thị trường của ngân hàng lại giảm gần 3%.
Sự tương phản giữa kết quả kinh doanh và diễn biến vốn hóa cho thấy việc mở rộng quy mô, gia tăng lợi nhuận không đồng nghĩa giá trị thị trường sẽ tăng trưởng tương ứng. Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý giữa Vietcombank và nhiều ngân hàng khác trong giai đoạn vừa qua.
Trên thực tế, vốn hóa thị trường được xác định dựa trên giá cổ phiếu và số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Trong khi đó, giá cổ phiếu không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh hiện tại mà còn chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng tăng trưởng, mức định giá, dòng tiền đầu tư và diễn biến chung của thị trường chứng khoán.
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