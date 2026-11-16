6 năm qua, vốn hóa Vietcombank không tăng thậm chí sụt giảm - từng lớn hơn 10 ngân hàng tư nhân cộng lại, nay chưa bằng tổng giá trị Techcombank và VPBank

Cả ngành tăng gần 90%, Vietcombank giảm 3%

Gần 6 năm qua, ngành ngân hàng Việt Nam đã trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô hoạt động lẫn giá trị thị trường. Cùng với sự mở rộng của tín dụng, tổng tài sản và lợi nhuận, vốn hóa của phần lớn ngân hàng trên thị trường chứng khoán cũng gia tăng đáng kể, nhiều nhà băng thậm chí ghi nhận giá trị thị trường tăng gấp nhiều lần.

Theo dữ liệu từ WiData, tổng vốn hóa của 28 mã ngân hàng đang giao dịch trên thị trường chứng khoán đạt khoảng 2,6 triệu tỷ đồng tại phiên 13/11/2026, tăng hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tương đương gần 89% so với cuối năm 2020. Đáng chú ý, nếu loại trừ Vietcombank, tổng vốn hóa của các ngân hàng còn lại tăng tới 135% trong cùng giai đoạn.

Tuy nhiên, giữa xu hướng gia tăng giá trị thị trường trên diện rộng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã VCB) lại ghi nhận diễn biến trái ngược.

Cuối năm 2020, vốn hóa Vietcombank đạt khoảng 463.313 tỷ đồng. Đến ngày 13/11/2026, con số này giảm xuống còn 449.535 tỷ đồng, tương ứng mức giảm gần 3%. Như vậy, trong khi toàn ngành ngân hàng tăng thêm hơn 1,2 triệu tỷ đồng vốn hóa, giá trị thị trường của Vietcombank lại thấp hơn gần 14.000 tỷ đồng so với thời điểm cách đây gần 6 năm.

Sự khác biệt càng trở nên rõ nét khi đặt Vietcombank bên cạnh các ngân hàng lớn nhất hệ thống. Trong cùng giai đoạn, vốn hóa BIDV tăng từ 192.655 tỷ đồng lên 247.737 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 29%. VietinBank cũng ghi nhận mức tăng hơn 90%, từ 128.644 tỷ đồng lên 244.659 tỷ đồng.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, tốc độ gia tăng vốn hóa còn ấn tượng hơn. Techcombank tăng 110%, từ 110.405 tỷ đồng lên 232.251 tỷ đồng, trong khi VPBank tăng 177%, từ 79.779 tỷ đồng lên khoảng 221.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, vốn hóa MB tăng hơn 202%, HDBank tăng gần 289%, còn LPBank và Sacombank lần lượt ghi nhận mức tăng hơn 700% và khoảng 340%.

Với diễn biến này, Vietcombank trở thành một trong hai ngân hàng hiếm hoi có vốn hóa giảm so với cuối năm 2020, bên cạnh Bac A Bank (BAB). Đặc biệt, trong nhóm 10 ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn nhất hiện nay, Vietcombank là trường hợp duy nhất đi ngược xu hướng tăng trưởng chung.





BANKING DATA · 2020—2026 Vốn hóa 10 ngân hàng lớn nhất:

Gần 6 năm thay đổi ra sao? Từ cuối năm 2020 đến phiên 13/11/2026 · Đơn vị: tỷ đồng · Top 10 theo vốn hóa ngày 13/11/2026 Vốn hóa lớn nhất 13/11 449.535 tỷ Vietcombank Số ngân hàng tăng vốn hóa 9 /10 So với cuối năm 2020 Vietcombank thay đổi −3,0% Cuối 2020 → 13/11/2026 01 · VỊ THẾ VỐN HÓA Cuối năm 2020 so với 13/11/2026 Sắp xếp theo giá trị vốn hóa tại ngày 13/11/2026. Ngân hàng Vốn hóa (tỷ đồng) 01 Vietcombank -3,0% 463.313 449.535 02 BIDV +28,6% 192.655 247.737 03 VietinBank +90,2% 128.644 244.659 04 Techcombank +110,4% 110.405 232.251 05 VPBank +177,0% 79.779 221.000 06 MB +202,3% 63.782 192.817 07 HDBank +288,5% 37.852 147.055 08 Sacombank +340,3% 30.482 134.227 09 ACB +94,5% 60.740 118.120 10 LPBank +712,6% 13.326 108.289 02 · DIỄN BIẾN QUA CÁC QUÝ Cuộc đua vốn hóa ngân hàng 2020–2026 Giá trị vốn hóa cuối từng quý, bổ sung mốc 13/11/2026. Vietcombank BIDV VietinBank Techcombank VPBank MB HDBank Sacombank ACB LPBank 25 điểm: Q4/2020 – Q3/2026 và 13/11/2026 0 162.500 325.000 487.500 650.000 Q4/2020 Q4/2021 Q4/2022 Q4/2023 Q4/2024 Q4/2025 13/11/2026 Vietcombank · Q4/2020 463.313 tỷ đồng Vietcombank · Q1/2021 448.643 tỷ đồng Vietcombank · Q2/2021 550.865 tỷ đồng Vietcombank · Q3/2021 460.001 tỷ đồng Vietcombank · Q4/2021 372.922 tỷ đồng Vietcombank · Q1/2022 388.540 tỷ đồng Vietcombank · Q2/2022 353.992 tỷ đồng Vietcombank · Q3/2022 346.420 tỷ đồng Vietcombank · Q4/2022 378.601 tỷ đồng Vietcombank · Q1/2023 432.552 tỷ đồng Vietcombank · Q2/2023 473.252 tỷ đồng Vietcombank · Q3/2023 414.095 tỷ đồng Vietcombank · Q4/2023 448.804 tỷ đồng Vietcombank · Q1/2024 530.405 tỷ đồng Vietcombank · Q2/2024 476.191 tỷ đồng Vietcombank · Q3/2024 514.196 tỷ đồng Vietcombank · Q4/2024 509.725 tỷ đồng Vietcombank · Q1/2025 534.763 tỷ đồng Vietcombank · Q2/2025 476.273 tỷ đồng Vietcombank · Q3/2025 518.052 tỷ đồng Vietcombank · Q4/2025 480.451 tỷ đồng Vietcombank · Q1/2026 485.465 tỷ đồng Vietcombank · Q2/2026 519.723 tỷ đồng Vietcombank · Q3/2026 484.629 tỷ đồng Vietcombank · 13/11/2026 449.535 tỷ đồng BIDV · Q4/2020 192.655 tỷ đồng BIDV · Q1/2021 172.746 tỷ đồng BIDV · Q2/2021 190.040 tỷ đồng BIDV · Q3/2021 158.669 tỷ đồng BIDV · Q4/2021 187.671 tỷ đồng BIDV · Q1/2022 220.046 tỷ đồng BIDV · Q2/2022 169.461 tỷ đồng BIDV · Q3/2022 171.484 tỷ đồng BIDV · Q4/2022 195.259 tỷ đồng BIDV · Q1/2023 233.704 tỷ đồng BIDV · Q2/2023 219.287 tỷ đồng BIDV · Q3/2023 224.346 tỷ đồng BIDV · Q4/2023 247.399 tỷ đồng BIDV · Q1/2024 296.993 tỷ đồng BIDV · Q2/2024 246.544 tỷ đồng BIDV · Q3/2024 283.312 tỷ đồng BIDV · Q4/2024 259.002 tỷ đồng BIDV · Q1/2025 272.078 tỷ đồng BIDV · Q2/2025 254.875 tỷ đồng BIDV · Q3/2025 280.854 tỷ đồng BIDV · Q4/2025 273.131 tỷ đồng BIDV · Q1/2026 286.835 tỷ đồng BIDV · Q2/2026 308.675 tỷ đồng BIDV · Q3/2026 279.627 tỷ đồng BIDV · 13/11/2026 247.737 tỷ đồng VietinBank · Q4/2020 128.644 tỷ đồng VietinBank · Q1/2021 149.495 tỷ đồng VietinBank · Q2/2021 253.263 tỷ đồng VietinBank · Q3/2021 146.095 tỷ đồng VietinBank · Q4/2021 162.915 tỷ đồng VietinBank · Q1/2022 155.947 tỷ đồng VietinBank · Q2/2022 125.670 tỷ đồng VietinBank · Q3/2022 111.493 tỷ đồng VietinBank · Q4/2022 130.957 tỷ đồng VietinBank · Q1/2023 140.328 tỷ đồng VietinBank · Q2/2023 141.770 tỷ đồng VietinBank · Q3/2023 144.413 tỷ đồng VietinBank · Q4/2023 145.527 tỷ đồng VietinBank · Q1/2024 190.903 tỷ đồng VietinBank · Q2/2024 166.470 tỷ đồng VietinBank · Q3/2024 198.421 tỷ đồng VietinBank · Q4/2024 202.986 tỷ đồng VietinBank · Q1/2025 222.586 tỷ đồng VietinBank · Q2/2025 225.003 tỷ đồng VietinBank · Q3/2025 272.796 tỷ đồng VietinBank · Q4/2025 277.668 tỷ đồng VietinBank · Q1/2026 268.736 tỷ đồng VietinBank · Q2/2026 263.688 tỷ đồng VietinBank · Q3/2026 233.008 tỷ đồng VietinBank · 13/11/2026 244.659 tỷ đồng Techcombank · Q4/2020 110.405 tỷ đồng Techcombank · Q1/2021 141.598 tỷ đồng Techcombank · Q2/2021 184.709 tỷ đồng Techcombank · Q3/2021 174.141 tỷ đồng Techcombank · Q4/2021 175.546 tỷ đồng Techcombank · Q1/2022 173.966 tỷ đồng Techcombank · Q2/2022 124.813 tỷ đồng Techcombank · Q3/2022 114.310 tỷ đồng Techcombank · Q4/2022 90.921 tỷ đồng Techcombank · Q1/2023 99.714 tỷ đồng Techcombank · Q2/2023 113.783 tỷ đồng Techcombank · Q3/2023 118.355 tỷ đồng Techcombank · Q4/2023 112.016 tỷ đồng Techcombank · Q1/2024 167.495 tỷ đồng Techcombank · Q2/2024 164.501 tỷ đồng Techcombank · Q3/2024 170.490 tỷ đồng Techcombank · Q4/2024 174.149 tỷ đồng Techcombank · Q1/2025 194.283 tỷ đồng Techcombank · Q2/2025 241.618 tỷ đồng Techcombank · Q3/2025 267.405 tỷ đồng Techcombank · Q4/2025 247.310 tỷ đồng Techcombank · Q1/2026 217.548 tỷ đồng Techcombank · Q2/2026 237.389 tỷ đồng Techcombank · Q3/2026 230.657 tỷ đồng Techcombank · 13/11/2026 232.251 tỷ đồng VPBank · Q4/2020 79.779 tỷ đồng VPBank · Q1/2021 109.605 tỷ đồng VPBank · Q2/2021 166.186 tỷ đồng VPBank · Q3/2021 294.934 tỷ đồng VPBank · Q4/2021 160.222 tỷ đồng VPBank · Q1/2022 166.488 tỷ đồng VPBank · Q2/2022 129.789 tỷ đồng VPBank · Q3/2022 120.838 tỷ đồng VPBank · Q4/2022 120.166 tỷ đồng VPBank · Q1/2023 141.313 tỷ đồng VPBank · Q2/2023 133.257 tỷ đồng VPBank · Q3/2023 145.677 tỷ đồng VPBank · Q4/2023 152.331 tỷ đồng VPBank · Q1/2024 156.695 tỷ đồng VPBank · Q2/2024 147.968 tỷ đồng VPBank · Q3/2024 159.472 tỷ đồng VPBank · Q4/2024 152.331 tỷ đồng VPBank · Q1/2025 150.745 tỷ đồng VPBank · Q2/2025 146.778 tỷ đồng VPBank · Q3/2025 246.745 tỷ đồng VPBank · Q4/2025 227.307 tỷ đồng VPBank · Q1/2026 211.836 tỷ đồng VPBank · Q2/2026 214.216 tỷ đồng VPBank · Q3/2026 234.000 tỷ đồng VPBank · 13/11/2026 221.000 tỷ đồng MB · Q4/2020 63.782 tỷ đồng MB · Q1/2021 78.785 tỷ đồng MB · Q2/2021 121.326 tỷ đồng MB · Q3/2021 105.226 tỷ đồng MB · Q4/2021 109.193 tỷ đồng MB · Q1/2022 124.496 tỷ đồng MB · Q2/2022 91.435 tỷ đồng MB · Q3/2022 90.680 tỷ đồng MB · Q4/2022 77.531 tỷ đồng MB · Q1/2023 82.745 tỷ đồng MB · Q2/2023 91.587 tỷ đồng MB · Q3/2023 83.879 tỷ đồng MB · Q4/2023 97.243 tỷ đồng MB · Q1/2024 134.292 tỷ đồng MB · Q2/2024 117.800 tỷ đồng MB · Q3/2024 136.373 tỷ đồng MB · Q4/2024 133.189 tỷ đồng MB · Q1/2025 147.065 tỷ đồng MB · Q2/2025 157.439 tỷ đồng MB · Q3/2025 211.041 tỷ đồng MB · Q4/2025 203.791 tỷ đồng MB · Q1/2026 213.055 tỷ đồng MB · Q2/2026 202.986 tỷ đồng MB · Q3/2026 197.851 tỷ đồng MB · 13/11/2026 192.817 tỷ đồng HDBank · Q4/2020 37.852 tỷ đồng HDBank · Q1/2021 42.075 tỷ đồng HDBank · Q2/2021 56.579 tỷ đồng HDBank · Q3/2021 50.602 tỷ đồng HDBank · Q4/2021 61.460 tỷ đồng HDBank · Q1/2022 57.046 tỷ đồng HDBank · Q2/2022 48.293 tỷ đồng HDBank · Q3/2022 48.167 tỷ đồng HDBank · Q4/2022 40.118 tỷ đồng HDBank · Q1/2023 48.419 tỷ đồng HDBank · Q2/2023 46.784 tỷ đồng HDBank · Q3/2023 50.186 tỷ đồng HDBank · Q4/2023 58.719 tỷ đồng HDBank · Q1/2024 70.192 tỷ đồng HDBank · Q2/2024 66.989 tỷ đồng HDBank · Q3/2024 82.134 tỷ đồng HDBank · Q4/2024 89.124 tỷ đồng HDBank · Q1/2025 77.241 tỷ đồng HDBank · Q2/2025 76.192 tỷ đồng HDBank · Q3/2025 108.347 tỷ đồng HDBank · Q4/2025 148.657 tỷ đồng HDBank · Q1/2026 127.384 tỷ đồng HDBank · Q2/2026 129.386 tỷ đồng HDBank · Q3/2026 137.645 tỷ đồng HDBank · 13/11/2026 147.055 tỷ đồng Sacombank · Q4/2020 30.482 tỷ đồng Sacombank · Q1/2021 38.688 tỷ đồng Sacombank · Q2/2021 55.192 tỷ đồng Sacombank · Q3/2021 48.450 tỷ đồng Sacombank · Q4/2021 59.384 tỷ đồng Sacombank · Q1/2022 59.761 tỷ đồng Sacombank · Q2/2022 40.532 tỷ đồng Sacombank · Q3/2022 38.835 tỷ đồng Sacombank · Q4/2022 42.417 tỷ đồng Sacombank · Q1/2023 49.393 tỷ đồng Sacombank · Q2/2023 56.179 tỷ đồng Sacombank · Q3/2023 57.782 tỷ đồng Sacombank · Q4/2023 52.692 tỷ đồng Sacombank · Q1/2024 59.573 tỷ đồng Sacombank · Q2/2024 54.294 tỷ đồng Sacombank · Q3/2024 62.872 tỷ đồng Sacombank · Q4/2024 69.564 tỷ đồng Sacombank · Q1/2025 72.204 tỷ đồng Sacombank · Q2/2025 88.040 tỷ đồng Sacombank · Q3/2025 107.269 tỷ đồng Sacombank · Q4/2025 109.343 tỷ đồng Sacombank · Q1/2026 117.260 tỷ đồng Sacombank · Q2/2026 139.129 tỷ đồng Sacombank · Q3/2026 139.506 tỷ đồng Sacombank · 13/11/2026 134.227 tỷ đồng ACB · Q4/2020 60.740 tỷ đồng ACB · Q1/2021 71.980 tỷ đồng ACB · Q2/2021 77.168 tỷ đồng ACB · Q3/2021 85.246 tỷ đồng ACB · Q4/2021 93.217 tỷ đồng ACB · Q1/2022 89.299 tỷ đồng ACB · Q2/2022 64.847 tỷ đồng ACB · Q3/2022 74.979 tỷ đồng ACB · Q4/2022 73.966 tỷ đồng ACB · Q1/2023 84.436 tỷ đồng ACB · Q2/2023 74.472 tỷ đồng ACB · Q3/2023 73.797 tỷ đồng ACB · Q4/2023 92.829 tỷ đồng ACB · Q1/2024 110.695 tỷ đồng ACB · Q2/2024 106.306 tỷ đồng ACB · Q3/2024 115.016 tỷ đồng ACB · Q4/2024 115.240 tỷ đồng ACB · Q1/2025 116.133 tỷ đồng ACB · Q2/2025 109.411 tỷ đồng ACB · Q3/2025 130.985 tỷ đồng ACB · Q4/2025 123.280 tỷ đồng ACB · Q1/2026 120.968 tỷ đồng ACB · Q2/2026 131.470 tỷ đồng ACB · Q3/2026 122.473 tỷ đồng ACB · 13/11/2026 118.120 tỷ đồng LPBank · Q4/2020 13.326 tỷ đồng LPBank · Q1/2021 18.645 tỷ đồng LPBank · Q2/2021 32.185 tỷ đồng LPBank · Q3/2021 26.058 tỷ đồng LPBank · Q4/2021 26.840 tỷ đồng LPBank · Q1/2022 26.815 tỷ đồng LPBank · Q2/2022 16.164 tỷ đồng LPBank · Q3/2022 19.396 tỷ đồng LPBank · Q4/2022 22.651 tỷ đồng LPBank · Q1/2023 26.628 tỷ đồng LPBank · Q2/2023 26.196 tỷ đồng LPBank · Q3/2023 35.423 tỷ đồng LPBank · Q4/2023 40.282 tỷ đồng LPBank · Q1/2024 44.886 tỷ đồng LPBank · Q2/2024 72.125 tỷ đồng LPBank · Q3/2024 81.716 tỷ đồng LPBank · Q4/2024 93.353 tỷ đồng LPBank · Q1/2025 99.327 tỷ đồng LPBank · Q2/2025 96.340 tỷ đồng LPBank · Q3/2025 147.870 tỷ đồng LPBank · Q4/2025 124.868 tỷ đồng LPBank · Q1/2026 125.167 tỷ đồng LPBank · Q2/2026 159.820 tỷ đồng LPBank · Q3/2026 131.440 tỷ đồng LPBank · 13/11/2026 108.289 tỷ đồng 13 điểm: Q4/2023 – Q3/2026 và 13/11/2026 0 150.000 300.000 450.000 600.000 Q4/2023 Q3/2024 Q2/2025 Q1/2026 13/11/2026 Vietcombank · Q4/2023 448.804 tỷ đồng Vietcombank · Q1/2024 530.405 tỷ đồng Vietcombank · Q2/2024 476.191 tỷ đồng Vietcombank · Q3/2024 514.196 tỷ đồng Vietcombank · Q4/2024 509.725 tỷ đồng Vietcombank · Q1/2025 534.763 tỷ đồng Vietcombank · Q2/2025 476.273 tỷ đồng Vietcombank · Q3/2025 518.052 tỷ đồng Vietcombank · Q4/2025 480.451 tỷ đồng Vietcombank · Q1/2026 485.465 tỷ đồng Vietcombank · Q2/2026 519.723 tỷ đồng Vietcombank · Q3/2026 484.629 tỷ đồng Vietcombank · 13/11/2026 449.535 tỷ đồng BIDV · Q4/2023 247.399 tỷ đồng BIDV · Q1/2024 296.993 tỷ đồng BIDV · Q2/2024 246.544 tỷ đồng BIDV · Q3/2024 283.312 tỷ đồng BIDV · Q4/2024 259.002 tỷ đồng BIDV · Q1/2025 272.078 tỷ đồng BIDV · Q2/2025 254.875 tỷ đồng BIDV · Q3/2025 280.854 tỷ đồng BIDV · Q4/2025 273.131 tỷ đồng BIDV · Q1/2026 286.835 tỷ đồng BIDV · Q2/2026 308.675 tỷ đồng BIDV · Q3/2026 279.627 tỷ đồng BIDV · 13/11/2026 247.737 tỷ đồng VietinBank · Q4/2023 145.527 tỷ đồng VietinBank · Q1/2024 190.903 tỷ đồng VietinBank · Q2/2024 166.470 tỷ đồng VietinBank · Q3/2024 198.421 tỷ đồng VietinBank · Q4/2024 202.986 tỷ đồng VietinBank · Q1/2025 222.586 tỷ đồng VietinBank · Q2/2025 225.003 tỷ đồng VietinBank · Q3/2025 272.796 tỷ đồng VietinBank · Q4/2025 277.668 tỷ đồng VietinBank · Q1/2026 268.736 tỷ đồng VietinBank · Q2/2026 263.688 tỷ đồng VietinBank · Q3/2026 233.008 tỷ đồng VietinBank · 13/11/2026 244.659 tỷ đồng Techcombank · Q4/2023 112.016 tỷ đồng Techcombank · Q1/2024 167.495 tỷ đồng Techcombank · Q2/2024 164.501 tỷ đồng Techcombank · Q3/2024 170.490 tỷ đồng Techcombank · Q4/2024 174.149 tỷ đồng Techcombank · Q1/2025 194.283 tỷ đồng Techcombank · Q2/2025 241.618 tỷ đồng Techcombank · Q3/2025 267.405 tỷ đồng Techcombank · Q4/2025 247.310 tỷ đồng Techcombank · Q1/2026 217.548 tỷ đồng Techcombank · Q2/2026 237.389 tỷ đồng Techcombank · Q3/2026 230.657 tỷ đồng Techcombank · 13/11/2026 232.251 tỷ đồng VPBank · Q4/2023 152.331 tỷ đồng VPBank · Q1/2024 156.695 tỷ đồng VPBank · Q2/2024 147.968 tỷ đồng VPBank · Q3/2024 159.472 tỷ đồng VPBank · Q4/2024 152.331 tỷ đồng VPBank · Q1/2025 150.745 tỷ đồng VPBank · Q2/2025 146.778 tỷ đồng VPBank · Q3/2025 246.745 tỷ đồng VPBank · Q4/2025 227.307 tỷ đồng VPBank · Q1/2026 211.836 tỷ đồng VPBank · Q2/2026 214.216 tỷ đồng VPBank · Q3/2026 234.000 tỷ đồng VPBank · 13/11/2026 221.000 tỷ đồng MB · Q4/2023 97.243 tỷ đồng MB · Q1/2024 134.292 tỷ đồng MB · Q2/2024 117.800 tỷ đồng MB · Q3/2024 136.373 tỷ đồng MB · Q4/2024 133.189 tỷ đồng MB · Q1/2025 147.065 tỷ đồng MB · Q2/2025 157.439 tỷ đồng MB · Q3/2025 211.041 tỷ đồng MB · Q4/2025 203.791 tỷ đồng MB · Q1/2026 213.055 tỷ đồng MB · Q2/2026 202.986 tỷ đồng MB · Q3/2026 197.851 tỷ đồng MB · 13/11/2026 192.817 tỷ đồng HDBank · Q4/2023 58.719 tỷ đồng HDBank · Q1/2024 70.192 tỷ đồng HDBank · Q2/2024 66.989 tỷ đồng HDBank · Q3/2024 82.134 tỷ đồng HDBank · Q4/2024 89.124 tỷ đồng HDBank · Q1/2025 77.241 tỷ đồng HDBank · Q2/2025 76.192 tỷ đồng HDBank · Q3/2025 108.347 tỷ đồng HDBank · Q4/2025 148.657 tỷ đồng HDBank · Q1/2026 127.384 tỷ đồng HDBank · Q2/2026 129.386 tỷ đồng HDBank · Q3/2026 137.645 tỷ đồng HDBank · 13/11/2026 147.055 tỷ đồng Sacombank · Q4/2023 52.692 tỷ đồng Sacombank · Q1/2024 59.573 tỷ đồng Sacombank · Q2/2024 54.294 tỷ đồng Sacombank · Q3/2024 62.872 tỷ đồng Sacombank · Q4/2024 69.564 tỷ đồng Sacombank · Q1/2025 72.204 tỷ đồng Sacombank · Q2/2025 88.040 tỷ đồng Sacombank · Q3/2025 107.269 tỷ đồng Sacombank · Q4/2025 109.343 tỷ đồng Sacombank · Q1/2026 117.260 tỷ đồng Sacombank · Q2/2026 139.129 tỷ đồng Sacombank · Q3/2026 139.506 tỷ đồng Sacombank · 13/11/2026 134.227 tỷ đồng ACB · Q4/2023 92.829 tỷ đồng ACB · Q1/2024 110.695 tỷ đồng ACB · Q2/2024 106.306 tỷ đồng ACB · Q3/2024 115.016 tỷ đồng ACB · Q4/2024 115.240 tỷ đồng ACB · Q1/2025 116.133 tỷ đồng ACB · Q2/2025 109.411 tỷ đồng ACB · Q3/2025 130.985 tỷ đồng ACB · Q4/2025 123.280 tỷ đồng ACB · Q1/2026 120.968 tỷ đồng ACB · Q2/2026 131.470 tỷ đồng ACB · Q3/2026 122.473 tỷ đồng ACB · 13/11/2026 118.120 tỷ đồng LPBank · Q4/2023 40.282 tỷ đồng LPBank · Q1/2024 44.886 tỷ đồng LPBank · Q2/2024 72.125 tỷ đồng LPBank · Q3/2024 81.716 tỷ đồng LPBank · Q4/2024 93.353 tỷ đồng LPBank · Q1/2025 99.327 tỷ đồng LPBank · Q2/2025 96.340 tỷ đồng LPBank · Q3/2025 147.870 tỷ đồng LPBank · Q4/2025 124.868 tỷ đồng LPBank · Q1/2026 125.167 tỷ đồng LPBank · Q2/2026 159.820 tỷ đồng LPBank · Q3/2026 131.440 tỷ đồng LPBank · 13/11/2026 108.289 tỷ đồng Di chuột hoặc chạm vào từng điểm để xem vốn hóa của ngân hàng ở thời điểm tương ứng. Xem bảng số liệu đối chiếu hai mốc Ngân hàng 31/12/2020 13/11/2026 Chênh lệch Tăng/giảm Vietcombank 463.313 449.535 -13.778 -3,0% BIDV 192.655 247.737 55.082 +28,6% VietinBank 128.644 244.659 116.015 +90,2% Techcombank 110.405 232.251 121.846 +110,4% VPBank 79.779 221.000 141.221 +177,0% MB 63.782 192.817 129.035 +202,3% HDBank 37.852 147.055 109.203 +288,5% Sacombank 30.482 134.227 103.745 +340,3% ACB 60.740 118.120 57.380 +94,5% LPBank 13.326 108.289 94.963 +712,6%



Không chỉ thể hiện sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng, diễn biến trên còn làm thay đổi đáng kể tương quan vốn hóa giữa Vietcombank và các ngân hàng lớn khác.

Cuối năm 2020, với giá trị thị trường hơn 463.000 tỷ đồng, Vietcombank có vốn hóa lớn hơn cả BIDV, VietinBank và Techcombank cộng lại. Riêng khi so sánh từng ngân hàng, vốn hóa Vietcombank cao gấp 2,4 lần BIDV, 3,6 lần VietinBank, 4,2 lần Techcombank và gần 5,8 lần VPBank.

Khoảng cách này phản ánh vị thế gần như riêng biệt của Vietcombank trên thị trường chứng khoán ngân hàng thời điểm đó. Tuy nhiên, sau gần 6 năm, lợi thế áp đảo này đã thu hẹp đáng kể khi giá trị thị trường của các đối thủ liên tục gia tăng.

Đến giữa tháng 11/2026, Vietcombank vẫn đứng đầu ngành với vốn hóa khoảng 449.535 tỷ đồng, song khoảng cách với BIDV và VietinBank chỉ còn khoảng 1,8 lần. So với Techcombank và VPBank, con số này cũng giảm xuống lần lượt khoảng 1,9 lần và 2 lần.

Nếu cuối năm 2020, vốn hóa Vietcombank lớn hơn tổng giá trị thị trường của bốn ngân hàng tư nhân gồm Techcombank, VPBank, MB và HDBank cộng lại, thì hiện nay, chỉ riêng Techcombank và VPBank đã có tổng vốn hóa khoảng 453.251 tỷ đồng, nhỉnh hơn Vietcombank.

Từ vị thế gần như đứng riêng trên bảng xếp hạng vốn hóa ngành ngân hàng, Vietcombank hiện vẫn giữ ngôi đầu nhưng không còn duy trì được khoảng cách lớn như trước. Điều đáng chú ý là sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của ngân hàng vẫn ghi nhận những bước tăng trưởng đáng kể.

Đến giữa tháng 11/2026, Vietcombank vẫn đứng đầu ngành với vốn hóa khoảng 449.535 tỷ đồng, song khoảng cách với BIDV và VietinBank chỉ còn khoảng 1,8 lần. So với Techcombank và VPBank, con số này cũng giảm xuống lần lượt khoảng 1,9 lần và 2 lần.

Nếu cuối năm 2020, vốn hóa Vietcombank lớn hơn tổng giá trị thị trường của 10 ngân hàng tư nhân lớn nhất gồm Techcombank, VPBank, HDBank, Sacombank, ACB, LPBank, MSB, SHB, TPBank, Eximbank cộng lại, thì hiện nay, chỉ riêng Techcombank và VPBank đã có tổng vốn hóa khoảng 453.251 tỷ đồng, nhỉnh hơn Vietcombank.

Từ vị thế gần như đứng riêng trên bảng xếp hạng vốn hóa ngành ngân hàng, Vietcombank hiện vẫn giữ ngôi đầu nhưng không còn duy trì được khoảng cách lớn như trước. Điều đáng chú ý là sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của ngân hàng vẫn ghi nhận những bước tăng trưởng đáng kể.

Lợi nhuận tăng gần gấp đôi, tổng tài sản vượt 2,6 triệu tỷ đồng

Trái ngược với diễn biến vốn hóa, kết quả kinh doanh và quy mô hoạt động của Vietcombank trong gần 6 năm qua vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng rõ rệt. Không chỉ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu ngành về lợi nhuận, ngân hàng còn liên tục mở rộng quy mô tài sản và vốn điều lệ.

Năm 2020, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 23.050 tỷ đồng. Con số này tăng lên 27.389 tỷ đồng vào năm 2021 và 37.368 tỷ đồng trong năm 2022, trước khi vượt mốc 41.000 tỷ đồng vào năm 2023.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong hai năm sau đó, đưa lợi nhuận trước thuế Vietcombank lên 42.236 tỷ đồng năm 2024 và 44.020 tỷ đồng năm 2025. Như vậy, sau 5 năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đã tăng thêm gần 21.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 91% so với năm 2020.

Bước sang năm 2026, Vietcombank tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 40.440 tỷ đồng, tăng 22,05% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 33.054 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu ngành ngân hàng.

Song hành với tăng trưởng lợi nhuận, quy mô tài sản Vietcombank cũng mở rộng đáng kể. Nếu cuối năm 2020, tổng tài sản ngân hàng đạt khoảng 1,33 triệu tỷ đồng thì đến cuối năm 2022 đã tăng lên hơn 1,81 triệu tỷ đồng. Sau khi vượt mốc 2 triệu tỷ đồng vào năm 2024, tổng tài sản Vietcombank tiếp tục đạt 2,44 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản ngân hàng tăng lên khoảng 2,68 triệu tỷ đồng, cao hơn 9,83% so với cuối năm trước. So với cuối năm 2020, quy mô tài sản Vietcombank đã tăng thêm khoảng 1,36 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 102%.

Như vậy, trong gần 6 năm, tổng tài sản Vietcombank đã tăng hơn gấp đôi, trong khi lợi nhuận trước thuế hàng năm tăng gần tương ứng. Thế nhưng, cũng trong khoảng thời gian này, vốn hóa thị trường của ngân hàng lại giảm gần 3%.

Sự tương phản giữa kết quả kinh doanh và diễn biến vốn hóa cho thấy việc mở rộng quy mô, gia tăng lợi nhuận không đồng nghĩa giá trị thị trường sẽ tăng trưởng tương ứng. Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý giữa Vietcombank và nhiều ngân hàng khác trong giai đoạn vừa qua.

Trên thực tế, vốn hóa thị trường được xác định dựa trên giá cổ phiếu và số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Trong khi đó, giá cổ phiếu không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh hiện tại mà còn chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng tăng trưởng, mức định giá, dòng tiền đầu tư và diễn biến chung của thị trường chứng khoán.