Nóng: Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI, nhiệm kỳ 2025-2030

Hội nghị do ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì.

Tham dự Hội nghị có bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành; các ông/bà trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường trực VCCI. Về phía NHNN có ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Thường trực; ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc; bà Lê Thị Mai Hương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ cùng các Lãnh đạo và cán bộ một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về việc chỉ định ông Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá, ông Phạm Quang Dũng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành Ngân hàng, từng đảm nhiệm các vị trí Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc NHNN.

Ông Nguyễn Phi Long tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm công tác và năng lực quản lý, điều hành, ông Phạm Quang Dũng sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trên cương vị mới, có những đóng góp thiết thực, đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giúp VCCI hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Nhấn mạnh vai trò, vị trí của VCCI, ông Nguyễn Phi Long cho biết, VCCI có ba nhiệm vụ quan trọng: đoàn kết, tập hợp giới chủ, doanh nghiệp và các hiệp hội; tham gia tư vấn, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp; thực hiện các dịch vụ công do Nhà nước ủy quyền.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Phi Long đề nghị ông Phạm Quang Dũng cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VCCI tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và ban hành đầy đủ các quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, ông Nguyễn Phi Long cũng lưu ý tân Bí thư Đảng uỷ VCCI cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của VCCI; rà soát, xác định lại mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với bối cảnh mới; nghiên cứu điều chỉnh Điều lệ theo yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy tại Kết luận số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời lựa chọn, giới thiệu những doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn. Ông Nguyễn Phi Long mong muốn tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VCCI, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, đồng hành, chia sẻ, ủng hộ ông Phạm Quang Dũng trên cương vị mới, tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Dũng bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đã tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy NHNN, Thống đốc, các Phó Thống đốc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên NHNN đã quan tâm, giúp đỡ và đồng hành trong gần 3 năm công tác tại NHNN.

Ông Phạm Quang Dũng khẳng định, trải qua hơn 63 năm xây dựng và phát triển, VCCI đã đồng hành cùng công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, khẳng định vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người sử dụng lao động, được Đảng và Nhà nước giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ông cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo Đảng bộ, Liên đoàn, Ban Thường trực, Ban Chấp hành khóa VII cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động VCCI đã tạo dựng.

Ông Phạm Quang Dũng, tân Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ

Trên cương vị mới, ông Phạm Quang Dũng cam kết nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Thường trực VCCI. Tân Bí thư Đảng ủy VCCI cũng khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy VCCI xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được; chú trọng, làm tốt công tác tư tưởng, công tác cán bộ, nhất là trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phạm Quang Dũng nhấn mạnh ba nội dung lớn: lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội VIII VCCI, bảo đảm văn kiện, Điều lệ và công tác nhân sự đúng quy định, đúng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; triển khai sắp xếp tổ chức theo Kết luận số 230 của Trung ương, bảo đảm thực hiện tốt các chức năng cốt lõi của VCCI; đồng thời chuẩn bị chu đáo cho năm APEC 2027.

Tân Bí thư Đảng uỷ VCCI cam kết bản thân sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, liêm chính, công tâm, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích chung lên trên hết; cùng tập thể Đảng ủy và lãnh đạo VCCI phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.