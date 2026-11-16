Một ngân hàng chuẩn bị chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 12%

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa thông qua phương án phát hành hơn 192,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới.

Cụ thể, ngày 11/11/2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) ABBank đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT.26 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của ngân hàng.

Theo phương án được thông qua, ABBank dự kiến phát hành hơn 192,8 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 1.928 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12. Điều này có nghĩa, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu ABBank tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của ABBank dự kiến tăng từ 16.068 tỷ đồng lên gần 18.000 tỷ đồng.



Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của ABBank căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Sau khi trích lập các quỹ, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP, ngân hàng dự kiến sử dụng hơn 1.928 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối để thực hiện đợt phát hành này.

Về thời gian triển khai, ABBank dự kiến thực hiện trong quý IV/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ABBank sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành thêm.

Đáng chú ý, số cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, ngoại trừ trường hợp cổ đông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Điều 64 Luật Các tổ chức tín dụng.

