Ngân hàng Nhà nước chưa mua được USD giao ngay, tỷ giá liên ngân hàng tăng vọt

Theo chia sẻ của đại diện bộ phận nguồn vốn một ngân hàng và các nguồn tin trên thị trường tiền tệ, trong tuần qua, chưa ghi nhận ngân hàng thương mại nào bán USD cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo cơ chế mua ngoại tệ giao ngay mới được triển khai.

Trước đó, từ ngày 11/11, NHNN bắt đầu mua USD giao ngay vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần với tỷ giá 25.500 đồng/USD. Đối tượng tham gia là các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ dương, với khối lượng bán tối đa đủ để đưa trạng thái ngoại tệ về mức cân bằng.

Nguyên nhân chủ yếu khiến giao dịch chưa phát sinh được nhận định là do chênh lệch giữa tỷ giá mua USD của NHNN và tỷ giá giao dịch thực tế trên thị trường liên ngân hàng.

Cụ thể, trong tuần từ ngày 9–13/11, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng tăng trong hầu hết các phiên. Kết thúc phiên 13/11, tỷ giá đóng cửa ở mức 25.732 đồng/USD, tăng 144 đồng, tương đương khoảng 0,56% so với cuối tuần trước.

Như vậy, tỷ giá liên ngân hàng cao hơn 232 đồng/USD so với mức giá mua 25.500 đồng/USD do NHNN công bố. Với mức chênh lệch này, các ngân hàng có lợi hơn khi bán USD trên thị trường liên ngân hàng thay vì bán cho NHNN.

Trong báo cáo phân tích mới công bố, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng hoạt động mua USD giao ngay của NHNN hướng tới ba mục tiêu chính, gồm tạo sàn cho tỷ giá USD/VND, bổ sung dự trữ ngoại hối và cung ứng thanh khoản VND dài hạn cho hệ thống ngân hàng.

Thứ nhất, nghiệp vụ này nhằm tạo sàn cho tỷ giá USD/VND. Theo VDSC, tỷ giá mua giao ngay 25.500 đồng/USD cao hơn 1.120 đồng so với giá mua niêm yết thông thường của NHNN tại ngày 9/11 là 24.380 đồng/USD, đồng thời chỉ thấp hơn 47 đồng so với tỷ giá liên ngân hàng chốt phiên cùng ngày ở mức 25.547 đồng/USD.

VDSC nhận định, khi tỷ giá thị trường giảm về mức 25.500 đồng/USD hoặc thấp hơn, các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ dương sẽ có động lực bán USD cho NHNN thay vì bán trên thị trường liên ngân hàng. Qua đó, cơ chế này có thể góp phần hạn chế đà giảm của tỷ giá USD/VND quanh ngưỡng 25.500 đồng/USD.

Theo thống kê của VDSC, tính đến cuối quý III/2026, có 11 ngân hàng niêm yết ghi nhận trạng thái USD nội bảng dương với tổng giá trị 39.605 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,55 tỷ USD quy đổi theo tỷ giá 25.500 đồng/USD.

Thứ hai, hoạt động mua USD giao ngay nhằm bổ sung dự trữ ngoại hối. Theo VDSC, dự trữ ngoại hối của Việt Nam tính đến ngày 18/6/2026 ở mức khoảng 87,6 tỷ USD, tương đương 1,9–2 tháng nhập khẩu, thấp hơn ngưỡng 3 tháng theo khuyến nghị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Khác với nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ, lượng USD được NHNN mua giao ngay sẽ được giữ lại trong dự trữ ngoại hối mà không đi kèm nghĩa vụ bán lại theo kỳ hạn. Việc triển khai mua ngoại tệ theo lịch cố định hai phiên mỗi tuần cũng tạo điều kiện để NHNN từng bước tích lũy nguồn ngoại tệ từ dòng tiền thặng dư xuất khẩu, FDI và kiều hối.

Thứ ba, nghiệp vụ này nhằm bổ sung thanh khoản VND dài hạn, qua đó góp phần hạ nhiệt mặt bằng lãi suất.

Theo tính toán của VDSC, mỗi 1 tỷ USD được NHNN mua vào với tỷ giá 25.500 đồng/USD sẽ tương ứng với 25.500 tỷ đồng tiền cơ sở được cung ứng ra thị trường.

Khác với nghiệp vụ thị trường mở (OMO) và hoán đổi ngoại tệ, lượng VND được cung ứng thông qua mua USD giao ngay không gắn với nghĩa vụ hoàn trả khi đáo hạn. Nhờ đó, nguồn tiền này có thể tiếp tục lưu lại trong hệ thống ngân hàng, góp phần cải thiện thanh khoản và hỗ trợ mục tiêu giảm mặt bằng lãi suất huy động, cho vay mà NHNN đã đặt ra.