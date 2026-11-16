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Dùng chiêu cho vay đáo hạn ngân hàng, lừa người yêu hơn 1,4 tỷ đồng

| | Tài chính - ngân hàng

Một nhân viên ngân hàng trên địa bàn lợi dụng tình cảm và lòng tin của người yêu, đưa thông tin gian dối rằng có khách cần vay tiền đáo hạn ngân hàng để thuyết phục chị chuyển tiền, hứa trả lãi cao. Sau khi nhận tổng cộng 1,475 tỷ đồng, đối tượng này không cho khách vay như cam kết mà dùng tiền cho mục đích cá nhân.

Ngày 16/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đ.Đ.T để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. T bị cáo buộc chiếm đoạt của người yêu cũ 1,475 tỷ đồng bằng thủ đoạn đưa tiền cho khách vay đáo hạn ngân hàng để hưởng lãi.

Đối tượng Đ. Đ. T, là cán bộ một ngân hàng. Ảnh: Hải Yến

Theo tài liệu điều tra, tháng 4/2026, T là cán bộ một ngân hàng lớn trên địa bàn, đang nợ nhiều người và đến hạn phải trả nhưng không có khả năng thanh toán. Cơ quan điều tra xác định, trước áp lực từ các chủ nợ, T nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Đ.T.K.A, người yêu của T tại thời điểm đó.

T nói đang làm dịch vụ cho khách vay tiền đáo hạn ngân hàng, hứa trả lãi 1.200 đồng mỗi triệu đồng mỗi ngày. Tin tưởng, ngày 10/4, chị A chuyển ba lần tổng cộng 1 tỷ đồng vào tài khoản của T. T không dùng tiền cho khách vay như đã nói mà chuyển toàn bộ qua tài khoản em trai, nhờ trả các khoản nợ cá nhân.

Đến hạn tám ngày, không có tiền hoàn trả, T tiếp tục nói đang cho khách vay số tiền trên và đề nghị chị A để tiền lại để hưởng lãi. Ngày 22/4, T chuyển cho chị A 14,4 triệu đồng, nói đây là tiền lãi sau 12 ngày cho vay. Từ ngày 10/4 đến 13/5, T bị cáo buộc đã chiếm đoạt tổng cộng 1,475 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của T có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngày 10/11, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định.

Công an khuyến cáo người dân thận trọng trước lời mời góp vốn, đầu tư hoặc cho vay với cam kết lợi nhuận cao, nhất là hoạt động cho vay đáo hạn ngân hàng. Người dân nên tìm hiểu rõ người vay, mục đích sử dụng tiền và khả năng hoàn trả; không nên chỉ dựa vào quan hệ quen biết hoặc khoản lãi ban đầu để quyết định giao tiền.

Theo Đức Anh

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