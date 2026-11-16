Mùa lễ hội cuối năm: Khi chuyện chia tiền không còn là điều khó xử

‏Những tháng cuối năm là thời điểm các kế hoạch du lịch, gặp gỡ và mua sắm trở nên sôi động. Thế nhưng, đằng sau những cuộc vui đôi khi là câu chuyện quen thuộc: ai thanh toán trước, ai chưa góp tiền, các khoản chi được phân chia và theo dõi như thế nào?‏

‏Với những nhóm bạn thường xuyên đi du lịch, đồng nghiệp cùng tổ chức tiệc hay các hội nhóm duy trì hoạt động định kỳ, việc quản lý tiền tưởng chừng đơn giản nhưng có thể trở nên phức tạp khi số lượng thành viên và giao dịch tăng lên. Thông tin nằm rải rác trong tin nhắn, ghi chú hay bảng tính không chỉ mất thời gian tổng hợp mà còn dễ dẫn đến những nhầm lẫn không đáng có.‏

‏Quản lý chi tiêu trong hội nhóm dễ dàng hơn với Ứng dụng SOL ‏

‏Nắm bắt nhu cầu này, Ngân hàng Shinhan Việt Nam giới thiệu tiện ích Quản lý Nhóm & Tài khoản SOL Club trên ứng dụng SOL, mang đến một phương thức quản lý tài chính nhóm thuận tiện và có tổ chức hơn ngay trên nền tảng ngân hàng số.‏

‏Thay vì phải theo dõi các giao dịch chuyển khoản qua nhiều kênh khác nhau, người dùng có thể tận dụng tiện ích để hỗ trợ quản lý hoạt động tài chính của nhóm. Từ những chuyến du lịch cuối năm, tiệc tất niên của đồng nghiệp đến các nhóm bạn cùng tham gia hoạt động thể thao, ứng dụng SOL góp phần đơn giản hóa việc quản lý, hạn chế sự phụ thuộc vào ghi chép thủ công.‏

‏Điểm đáng chú ý là tiện ích được thiết kế với cơ chế quản lý rõ ràng. Tài khoản SOL Club đứng tên Trưởng Nhóm và chỉ Trưởng Nhóm có quyền thực hiện các thao tác trên tài khoản, thay vì là tài khoản đồng sở hữu của nhiều thành viên. Tất cả các thành viên đều có thể xem được lịch sử giao dịch thu chi của tài khoản thông qua ứng dụng SOL. Cơ chế này giúp xác định trách nhiệm quản lý, đồng thời tạo cơ sở để các thành viên thống nhất cách phối hợp trong những hoạt động chung.‏

‏Không chỉ hướng đến sự thuận tiện, việc đưa nhu cầu quản lý chi tiêu trong hội nhóm lên ứng dụng ngân hàng số còn phản ánh xu hướng phát triển các dịch vụ tài chính gắn với sinh hoạt thường ngày. Khi những công việc theo dõi, tổng hợp và đối chiếu được tổ chức tốt hơn, các thành viên có thể dành nhiều thời gian tận hưởng trải nghiệm chung thay vì bận tâm đến chuyện chia tiền sau mỗi cuộc vui.‏

‏"Mùa lễ hội rộn ràng – Chia tiền nhóm dễ dàng, vui trọn từng khoảnh khắc!"

‏Chủ động tài chính cho những kế hoạch cuối năm‏

‏Bên cạnh việc quản lý chi tiêu nhóm, mùa lễ hội cũng là thời điểm nhiều khách hàng có nhu cầu bổ sung nguồn tài chính cho các kế hoạch cá nhân và gia đình, từ mua sắm, cải thiện không gian sống đến chuẩn bị cho những chuyến đi hoặc khoản chi tiêu dự kiến.‏

‏Đáp ứng nhu cầu này, Ngân hàng Shinhan cung cấp các giải pháp vay tiêu dùng với lãi suất từ 11.2%/năm theo điều kiện chương trình áp dụng, cùng sản phẩm Flexi Loan, dành riêng cho khách hàng đang có khoản vay thế chấp bất động sản tại Ngân hàng Shinhan, cho phép tiếp cận khoản vay bổ sung lên đến 1,2 tỷ đồng mà không cần thế chấp thêm tài sản với thời hạn vay lên đến 10 năm.‏

‏Với các phương án vay và lịch trả nợ phù hợp theo từng sản phẩm, khách hàng có thể chủ động cân đối nguồn tài chính, lựa chọn giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tế và khả năng thanh toán. Đây cũng là định hướng của Ngân hàng Shinhan trong việc phát triển các sản phẩm tín dụng linh hoạt, đồng hành cùng khách hàng ở những giai đoạn và nhu cầu khác nhau trong cuộc sống.‏

‏Tận hưởng mùa mua sắm với ưu đãi thẻ tín dụng Shinhan‏

‏Song song với việc chủ động nguồn vốn, tận dụng các ưu đãi thanh toán cũng là một cách giúp khách hàng tối ưu ngân sách trong mùa mua sắm và lễ hội cuối năm.

Thẻ tín dụng Shinhan MyLife Platinum và Shinhan Supreme mang đến nhiều quyền lợi tích điểm theo từng nhóm chi tiêu

‏Với danh mục thẻ tín dụng đa dạng, Ngân hàng Shinhan mang đến nhiều lựa chọn phục vụ nhu cầu mua sắm, ẩm thực, giải trí và du lịch. Nổi bật trong đó là Shinhan Supreme và Shinhan MyLife, hai dòng thẻ hướng đến những phong cách tiêu dùng khác nhau, với các chương trình hoàn tiền và ưu đãi tại đối tác theo điều kiện áp dụng.‏

‏Mùa lễ hội sẽ trọn vẹn hơn khi những kế hoạch chung được tổ chức dễ dàng, chi tiêu được quản lý chủ động và mỗi người có thêm thời gian tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình, bạn bè.‏