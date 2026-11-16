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Chân dung tân Bí thư Đảng ủy VCCI Phạm Quang Dũng: 21 tuổi gia nhập Vietcombank, 34 tuổi làm Phó Tổng Giám đốc, 48 tuổi giữ chức Chủ tịch ngân hàng

| | Tài chính - ngân hàng

Chân dung tân Bí thư Đảng ủy VCCI Phạm Quang Dũng: 21 tuổi gia nhập Vietcombank, 34 tuổi làm Phó Tổng Giám đốc, 48 tuổi giữ chức Chủ tịch ngân hàng

Ông Phạm Quang Dũng, người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, vừa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trước đó, ông từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cao nhất tại Vietcombank và giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 16/11, tại Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đã công bố quyết định chỉ định ông Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Phạm Quang Dũng sinh ngày 18/4/1973, quê quán tại xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân và có bằng Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Birmingham (Anh).

Trước khi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI, ông Dũng có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, trong đó gần ba thập kỷ gắn bó với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Ông bắt đầu sự nghiệp tại Vietcombank từ tháng 8/1994, lần lượt trải qua nhiều vị trí tại Phòng Đầu tư và Bảo lãnh, Phòng Quan hệ Quốc tế và Công ty Cho thuê tài chính.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Phó Giám đốc Công ty Tài chính Việt Nam tại Hong Kong và Trưởng phòng Quan hệ Ngân hàng đại lý.

Tháng 6/2007, ông Phạm Quang Dũng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vietcombank. Đến tháng 4/2013, ông trở thành Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc ngân hàng.

Tháng 11/2014, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Vietcombank, đồng thời tiếp tục là Thành viên Hội đồng quản trị. Ông đảm nhiệm vị trí này trong gần 7 năm, trước khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank vào ngày 30/8/2021.

Chân dung tân Bí thư Đảng ủy VCCI Phạm Quang Dũng: 21 tuổi gia nhập Vietcombank, 34 tuổi làm Phó Tổng Giám đốc, 48 tuổi giữ chức Chủ tịch ngân hàng - Ảnh 1.

Sau hơn hai năm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank, ông Phạm Quang Dũng tiếp tục được giao trọng trách mới tại cơ quan quản lý ngành ngân hàng.

Ngày 25/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1669/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng, khi đó là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank, giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Đến tháng 11/2026, ông Phạm Quang Dũng tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI, tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đây là bước chuyển tiếp đáng chú ý trong quá trình công tác của ông, sau gần ba thập kỷ gắn bó với Vietcombank và gần ba năm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Từ hoạt động ngân hàng thương mại, quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng đến công tác tại tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp, quá trình công tác của ông Phạm Quang Dũng gắn liền với những lĩnh vực có quan hệ mật thiết với hoạt động sản xuất, kinh doanh và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

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