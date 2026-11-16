Bắt cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đơn vị đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Minh Hoàng (SN 1984, ngụ phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Hoàng từng làm cán bộ tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại Cần Thơ nhưng đã nghỉ việc từ tháng 10/2025. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Hoàng lợi dụng các mối quan hệ bạn bè, người quen để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng .

Điều tra viên làm việc với Lý Minh Hoàng. (Ảnh: Công an Cần Thơ)

Cụ thể, từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026, nhằm tạo lòng tin với bà D.M. và ông T.T, Hoàng giới thiệu bản thân là cán bộ ngân hàng A., đồng thời đưa ra thông tin gian dối về việc có khách hàng đang cần vay tiền để đáo hạn trong thời gian ngắn.

Để các nạn nhân tin tưởng, Hoàng tự tạo lập các hồ sơ vay tiền dưới hình thức thế chấp quyền sử dụng đất và vay đáo hạn thông qua hình thức thấu chi, sau đó gửi thông tin khách hàng qua ứng dụng Zalo.

Từ những thông tin gian dối của Hoàng đưa ra, ông T. tin rằng nhu cầu vay tiền là có thật và chuyển tiền cho những người được Hoàng giới thiệu là khách vay đáo hạn. Những người nhận tiền được Hoàng yêu cầu chuyển tiếp vào tài khoản do Hoàng quản lý, sử dụng.

Với thủ đoạn này, Hoàng đã chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng của ông T. để sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân .

Tại cơ quan công an, Lý Minh Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội được quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an TP Cần Thơ thông báo những ai là người bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Hoàng, đề nghị liên hệ cơ quan điều tra hoặc điều tra viên là Trung tá Trần Phú Đông, số điện thoại 0939477039 để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.