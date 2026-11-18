Theo kết quả Nghiên cứu Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN (ACSS) lần thứ bảy do Ngân hàng UOB thực hiện, Việt Nam tiếp tục là thị trường có mức độ lạc quan cao nhất khu vực ASEAN trong năm 2026.

Cụ thể, Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN của UOB (ACSI) tại Việt Nam đạt 63 điểm, cao nhất trong khu vực. Mặc dù giảm 4 điểm so với năm trước, kết quả này vẫn cao hơn 9 điểm so với mức trung bình ASEAN là 54 điểm.

Chỉ số ACSI phản ánh đánh giá của người tiêu dùng về điều kiện kinh tế hiện tại, triển vọng kinh tế tương lai cũng như tình hình tài chính cá nhân.

Đáng chú ý, dù tâm lý tiêu dùng có phần thận trọng hơn so với năm trước, người Việt vẫn duy trì niềm tin tích cực vào triển vọng kinh tế đất nước. Tỷ lệ người tham gia khảo sát đánh giá tích cực về cả tình hình kinh tế hiện tại và tương lai đều giữ ổn định ở mức 84%. Theo UOB, niềm tin này được hỗ trợ bởi kết quả tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong nửa đầu năm 2026.

Tuy nhiên, sự lạc quan về triển vọng dài hạn đang song hành với những lo ngại ngày càng lớn về các rủi ro trước mắt.

Theo khảo sát, biến đổi khí hậu, thiên tai và ô nhiễm môi trường tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam, với 65% người tham gia lựa chọn, tăng 4 điểm phần trăm so với năm 2025.

Bên cạnh đó, 62% người được khảo sát lo ngại về chi phí sinh hoạt gia tăng, tăng 8 điểm phần trăm so với năm trước. Tỷ lệ lo lắng về chi tiêu hộ gia đình và tình hình địa chính trị toàn cầu cùng ở mức 60%, lần lượt tăng 10 điểm phần trăm và 8 điểm phần trăm.

Trong bối cảnh này, chi tiêu của các hộ gia đình ngày càng tập trung vào những nhu cầu thiết yếu. Chi tiêu cho điện, nước, gas và các tiện ích khác ghi nhận mức tăng ròng cao nhất, đạt 16%. Tiếp đến là giáo dục và chăm sóc sức khỏe với cùng mức 15%, thực phẩm và nhu yếu phẩm đạt 14%, trong khi chi phí đi lại hằng ngày tăng ròng 13%.

Những kết quả trên cho thấy người tiêu dùng đang ưu tiên quản lý chi tiêu thiết yếu, đồng thời duy trì nguồn lực dành cho sức khỏe và các nhu cầu phát triển dài hạn.

“Việc Việt Nam tiếp tục là thị trường lạc quan nhất khu vực ASEAN phản ánh niềm tin của người tiêu dùng vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế đất nước. Bên cạnh các chỉ số tâm lý tiêu dùng tích cực, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn trong các quyết định tài chính và đề cao tính kỷ luật trong quản lý tài chính cá nhân trước bối cảnh kinh tế ngày càng phức tạp. Khả năng cân bằng giữa sự lạc quan và việc quản lý tài chính một cách thận trọng sẽ là yếu tố quan trọng giúp các hộ gia đình ứng phó hiệu quả với những thách thức trong ngắn hạn, đồng thời duy trì sự chủ động để nắm bắt các cơ hội trong tương lai.”, Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ.

Người Việt ngày càng coi trọng gia đình và sức khỏe khi đánh giá sự giàu có

Một điểm đáng chú ý khác trong nghiên cứu của UOB là sự thay đổi trong quan niệm về tài sản và sự giàu có của người tiêu dùng Việt Nam.

Thay vì chỉ tập trung vào giá trị tài sản tài chính, người Việt ngày càng có xu hướng đánh giá sự giàu có dựa trên khả năng đáp ứng nhu cầu hiện tại, thực hiện các mục tiêu tương lai và bảo đảm chất lượng cuộc sống gia đình.

Cụ thể, 37% người tham gia khảo sát định nghĩa sự giàu có gắn với khả năng đáp ứng nhu cầu hiện tại và hiện thực hóa các mục tiêu tương lai của gia đình. Trong khi đó, tỷ lệ lựa chọn sức khỏe và thể chất tốt, cũng như sở hữu một mức tài sản tài chính nhất định, cùng đạt 34%.

Quan niệm này có sự khác biệt so với xu hướng chung tại ASEAN, nơi tự do tài chính và không còn nợ nần được xem là những thước đo quan trọng nhất của sự giàu có.

Tại Việt Nam, vai trò của gia đình còn thể hiện qua sự cởi mở trong việc trao đổi về các vấn đề tài sản. Có tới 85% người tham gia khảo sát cho biết sẵn sàng thảo luận về tài sản, cao hơn mức trung bình khu vực là 80%.

Những cuộc trao đổi này chủ yếu diễn ra với vợ, chồng hoặc bạn đời (74%) và bố mẹ (40%), cho thấy vai trò của gia đình trong việc định hình các mục tiêu và kế hoạch tài chính dài hạn.

Dù đề cao vai trò gia đình, người tiêu dùng Việt Nam vẫn thể hiện mức độ tự chủ cao trong các quyết định tài chính. Khoảng 8 trên 10 người được khảo sát cho biết họ là người đưa ra quyết định chính đối với các khoản đầu tư và giao dịch mua sắm có giá trị lớn, cao hơn mức trung bình khu vực lần lượt là 69% và 64%.

Song song với đó, nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính chuyên nghiệp cũng ngày càng gia tăng.

Theo UOB, 40% người tham gia khảo sát tại Việt Nam hiện đang làm việc với cố vấn tài chính, cao hơn mức trung bình ASEAN là 32%. Tỷ lệ này đặc biệt cao ở nhóm Gen X (50%) và khách hàng giàu có (57%).

Khi lựa chọn nơi đầu tư, uy tín của tổ chức tài chính và mức lợi nhuận kỳ vọng cùng là hai yếu tố được quan tâm hàng đầu, với 32% người tham gia khảo sát lựa chọn mỗi yếu tố. Tiếp đến là tính thanh khoản, với tỷ lệ 29%.

Kết quả này cho thấy người tiêu dùng Việt Nam không chỉ chủ động hơn trong quản lý tài sản mà còn ngày càng coi trọng uy tín của các tổ chức tài chính và vai trò của tư vấn chuyên nghiệp.

85% người Việt sử dụng công cụ số để quản lý tài sản, AI ngày càng phổ biến

Cùng với sự thay đổi trong quan niệm về tài sản, công nghệ đang trở thành một phần quan trọng trong hoạt động quản lý tài chính cá nhân của người Việt.

Theo nghiên cứu của UOB, có tới 85% người tiêu dùng Việt Nam sử dụng các công cụ số để quản lý tài sản. Những công cụ này chủ yếu phục vụ việc tiếp cận thông tin tài chính, theo dõi chi tiêu, dòng tiền và quản lý các khoản đầu tư.

Trong đó, ngân hàng số là nền tảng được sử dụng phổ biến nhất để nắm giữ các khoản đầu tư chính, với 42% người tham gia khảo sát lựa chọn. Tỷ lệ này cao hơn ngân hàng truyền thống (38%) và các công ty bảo hiểm (34%).

Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang ngày càng hiện diện rõ nét trong các hoạt động tài chính cá nhân.

Khoảng 31% người được khảo sát cho biết đã sử dụng AI như một nguồn tham khảo thông tin tài chính, bên cạnh ngân hàng (39%) và các công cụ tìm kiếm trực tuyến (35%).

Các ứng dụng AI được sử dụng nhiều nhất bao gồm so sánh sản phẩm ngân hàng (38%), tìm hiểu thông tin và tài liệu tài chính (33%), cũng như hỗ trợ lập ngân sách, tiết kiệm và đầu tư, với tỷ lệ cùng đạt 30%.

Tuy nhiên, sự phát triển của AI chưa làm thay đổi vai trò quan trọng của yếu tố con người trong các quyết định tài chính.

Dù 72% người tham gia khảo sát tin tưởng các công cụ AI sẽ hành động vì lợi ích tài chính tốt nhất của họ, mức độ tin tưởng dành cho gia đình và bạn bè vẫn cao hơn, đạt 82%. Tỷ lệ này đối với cố vấn tài chính và chuyên gia quản lý tài sản là 77%, trong khi ngân hàng chính đạt 76%.

Đối với những quyết định tài chính phức tạp, người tiêu dùng cũng có xu hướng ưu tiên sự hỗ trợ từ chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng hơn các công cụ số.

Cụ thể, 33% người tham gia khảo sát ưu tiên chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng khi tìm hiểu về phí và chi phí dịch vụ. Tỷ lệ này đối với việc nhận khuyến nghị đầu tư và đánh giá các sản phẩm tài chính phức tạp cùng đạt 32%.

Những kết quả này cho thấy AI đang đóng vai trò hỗ trợ ngày càng lớn trong việc tiếp cận thông tin và ra quyết định tài chính. Tuy nhiên, đối với các vấn đề phức tạp, người tiêu dùng Việt Nam vẫn đề cao sự tư vấn trực tiếp, chuyên môn và tính cá nhân hóa từ các chuyên gia tài chính.

92% người Việt tự tin quản lý tài chính, gần 90% tiết kiệm trên 10% thu nhập mỗi tháng

Bất chấp áp lực chi phí sinh hoạt và những bất ổn của kinh tế toàn cầu, người tiêu dùng Việt Nam vẫn duy trì mức độ tự tin cao trong quản lý tài chính cá nhân.

Theo khảo sát, 92% người tham gia cho biết tự tin vào khả năng quản lý tài chính của mình. Tỷ lệ này đặc biệt cao ở nhóm khách hàng giàu có và Gen X, cùng đạt 96%.

Tiết kiệm tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự sẵn sàng tài chính của các hộ gia đình.

Cụ thể, 89% người tiêu dùng Việt Nam cho biết tiết kiệm trên 10% thu nhập hằng tháng, tăng 7 điểm phần trăm so với năm 2025. Đồng thời, 92% đã thiết lập quỹ dự phòng cho các tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh tiết kiệm, người tiêu dùng cũng chú trọng hơn đến bảo hiểm và đầu tư.

Có 79% người tham gia khảo sát dành tối đa 15% thu nhập hằng năm để đóng phí bảo hiểm. Trong khi đó, 63% đầu tư trên 10% thu nhập hằng năm, tăng 6 điểm phần trăm so với năm trước.

Mức độ quan tâm đến đầu tư cũng tiếp tục gia tăng khi 9 trên 10 người chủ động nâng cao kiến thức đầu tư. Đáng chú ý, tỷ lệ tham gia quỹ đầu tư và các khoản đầu tư bền vững lần lượt đạt 70% và 73%, cùng tăng 5 điểm phần trăm so với năm 2025.

Tuy nhiên, dù tích cực tiết kiệm và đầu tư, người tiêu dùng Việt Nam đang có xu hướng thận trọng hơn khi đánh giá khả năng đáp ứng các nhu cầu tài chính trong tương lai.

Theo đó, tỷ lệ người cho rằng mức bảo hiểm hiện tại đủ đáp ứng nhu cầu trong hiện tại và tương lai giảm 6 điểm phần trăm, xuống còn 76%.

Tương tự, tỷ lệ người tin rằng các khoản đầu tư hiện tại đủ để hỗ trợ kế hoạch nghỉ hưu và những mục tiêu tài chính dài hạn giảm 7 điểm phần trăm, còn 69%.

Điều này cho thấy, dù duy trì kỷ luật tài chính và chủ động tích lũy, người tiêu dùng Việt Nam đang có cái nhìn thực tế hơn về khả năng bảo đảm tài chính trong dài hạn.

Theo ông Paul Kim, sự chủ động ngày càng lớn của khách hàng trong việc hoạch định tương lai tài chính cũng đang làm thay đổi kỳ vọng đối với các dịch vụ quản lý tài sản.

“Khi khách hàng ngày càng chủ động hơn trong việc định hình tương lai tài chính của mình, kỳ vọng đối với dịch vụ quản lý tài sản cũng đang thay đổi. Ngày càng nhiều khách hàng tìm kiếm một ngân hàng đồng hành không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm tài chính, mà còn mang đến những tư vấn đáng tin cậy, sự thuận tiện và sự hỗ trợ phù hợp trong từng giai đoạn của cuộc sống.”

Đại diện UOB cho biết ngân hàng định hướng hoạt động quản lý tài sản theo hướng đồng hành cùng khách hàng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu cuộc sống, từ gia tăng tài sản, hỗ trợ các kế hoạch gia đình đến chuẩn bị cho những cơ hội trong tương lai.

Định hướng này được thể hiện qua mô hình Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên vừa được làm mới của UOB, kết hợp tư vấn quản lý tài sản, các trải nghiệm đặc quyền và khả năng kết nối trong khu vực.

Với mạng lưới hoạt động tại ASEAN và năng lực quản lý tài sản chuyên sâu, UOB mong muốn hỗ trợ khách hàng xây dựng, bảo vệ và gia tăng tài sản, đồng thời tiếp cận những cơ hội và đặc quyền xuyên biên giới.