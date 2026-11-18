Sáng 18/11, giá vàng trong nước chưa ghi nhận biến động mới so với phiên giao dịch chiều 17/11. Vàng miếng SJC tiếp tục được niêm yết ở mức 134,7 – 137,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Cụ thể, đối với vàng miếng, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và PNJ cùng niêm yết giá mua vào 134,7 triệu đồng/lượng, bán ra 137,7 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng được giao dịch ở mức 133,5 – 137,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá mua vào 134,3 triệu đồng/lượng, bán ra 137,7 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng giao dịch ở mức 133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết giá mua vào 133 triệu đồng/lượng, bán ra 137 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 134,3 – 137,7 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch ở mức 133 – 137,2 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Vàng miếng Vàng nhẫn Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC 134,7 137,7 133 137 Bảo Tín Minh Châu 133,5 137,7 133,5 137,5 Bảo Tín Mạnh Hải 134,7 137,7 133,5 137,5 DOJI 134,7 137,7 133,5 137,5 Phú Quý 134,3 137,7 134,3 137,7 PNJ 134,7 137,7 133 137,2



Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 3.850 USD/ounce trong phiên 17/11 (giờ Mỹ), khi kim loại quý vẫn chịu sức ép từ đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Theo Reuters, đồng USD đã tiến sát mức cao nhất trong 19 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 5,14%. Thị trường hiện nghiêng mạnh về khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12. Những yếu tố này làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, vốn là tài sản không sinh lãi.



