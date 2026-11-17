Cổ phiếu VCB của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 17/11/2026, mất 2,07% xuống còn 52.100 đồng/cổ phiếu. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của mã ngân hàng này trong hơn 19 tháng, xét theo giá đã điều chỉnh cổ tức.

Lần gần nhất VCB ghi nhận mức giá đóng cửa thấp hơn hiện tại là phiên 9/4/2025, khi cổ phiếu này dừng ở mức 51.690 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh). Như vậy, sau hơn một năm rưỡi, thị giá Vietcombank đã quay trở lại vùng giá thấp này.

Cổ phiếu Vietcombank đã trải qua một giai đoạn điều chỉnh đáng kể sau nhịp tăng mạnh hồi đầu năm. Trong phiên 14/1/2026, VCB từng đóng cửa ở mức 75.370 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh). So với thời điểm đó, thị giá hiện đã giảm gần 31%, tương ứng mức mất giá hơn 23.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Cổ phiếu VCB giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025

Một diễn biến đáng chú ý đi cùng đà giảm của VCB là hoạt động bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo dữ liệu WiData, chỉ trong 12 phiên giao dịch đầu tháng 11, khối ngoại đã bán ròng gần 786 tỷ đồng cổ phiếu VCB, tương ứng khoảng 14,62 triệu đơn vị.

Áp lực bán tập trung mạnh trong những phiên đầu tháng. Riêng ngày 3/11, khối ngoại bán ròng hơn 219 tỷ đồng VCB, tiếp đến là phiên 2/11 với hơn 155 tỷ đồng. Trong phiên 17/11, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 102 tỷ đồng, tương ứng gần 1,95 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, trong 12 phiên giao dịch đầu tháng 11, khối ngoại bán ròng VCB tới 11 phiên, chỉ ghi nhận duy nhất một phiên mua ròng vào ngày 13/11.

Tuy nhiên, áp lực bán không chỉ xuất hiện trong những phiên gần đây mà đã kéo dài suốt nhiều tháng. Theo dữ liệu WiData, khối ngoại bán ròng gần 2.899 tỷ đồng VCB trong tháng 2, tiếp tục bán ròng hơn 1.415 tỷ đồng trong tháng 3 và gần 1.293 tỷ đồng trong tháng 4.

Sau khi mua ròng khoảng 1.139 tỷ đồng trong tháng 5, nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại trạng thái bán ròng liên tiếp từ tháng 6 đến nay.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 17/11, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng hơn 7.318 tỷ đồng cổ phiếu VCB, tương ứng khoảng 121,37 triệu đơn vị.

Diễn biến trên cho thấy áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài là một trong những yếu tố đáng chú ý đi cùng xu hướng suy giảm thị giá VCB trong thời gian qua.

Điều đáng nói là cổ phiếu Vietcombank liên tục mất giá trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của ngân hàng vẫn duy trì kết quả tích cực.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 40.440 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từng ghi nhận trong 9 tháng đầu năm.

Riêng quý III/2026, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 11.218 tỷ đồng, gần tương đương mức 11.239 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Không chỉ duy trì lợi nhuận ở mức cao, quy mô hoạt động của Vietcombank cũng tiếp tục mở rộng. Tính đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 2,68 triệu tỷ đồng, tăng gần 10% so với cuối năm 2025.

Việc cổ phiếu Vietcombank liên tục mất giá bất chấp kết quả kinh doanh đạt mức cao kỷ lục, cùng áp lực bán ròng hàng nghìn tỷ đồng từ khối ngoại, đang tạo nên diễn biến trái chiều đáng chú ý giữa hoạt động kinh doanh và thị giá của ngân hàng này.



