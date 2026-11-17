Vốn vào sản xuất, kinh doanh thế nào?

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước , đến ngày 26/10, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 20,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,9% so với cuối năm 2025. Trong đó, tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh chiếm 77,4% tổng dư nợ, tương đương khoảng 16,1 triệu tỷ đồng.

Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề cho thấy dòng vốn ngân hàng đang phân bổ vào nhiều lĩnh vực. Theo thống kê đến tháng 8, nhóm hoạt động dịch vụ khác có dư nợ lớn nhất, đạt 9,2 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm 2025. Tiếp đến là hoạt động thương mại, vận tải và viễn thông với 5,1 triệu tỷ đồng, tăng 4,8%.

Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận dư nợ hơn 4,8 triệu tỷ đồng, tăng 12%. Trong đó, dư nợ ngành công nghiệp đạt 3,2 triệu tỷ đồng, tăng 11,1%; ngành xây dựng đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 13,9%. Đối với nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, dư nợ đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,7%.

Dư nợ tín dụng từng lĩnh vực cụ thể tính đến tháng 8/2026. Ảnh: NM.

Những con số này cho thấy tín dụng đang hướng vào các lĩnh vực tạo ra hàng hóa, dịch vụ và duy trì hoạt động của nền kinh tế.

Ở phía ngân hàng, nhiều chương trình ưu đãi lãi suất được triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Vietcombank trước đó áp dụng chương trình tín dụng dành cho các lĩnh vực động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa , với mức giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm.

Từ ngày 19/10-31/12, ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất từ 1,5-2%/năm. Đặc biệt, một số khoản vay ngắn hạn thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết yếu được giảm tới 3%/năm. Tính đến đầu tháng 11, Vietcombank đã giải ngân khoảng 150.000 tỷ đồng cho gần 25.000 khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh được hưởng chính sách giảm lãi suất.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Trần Đức Hiển - Trưởng Ban Kinh tế và Xúc tiến Thương mại, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - cho biết, nhu cầu vốn của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm rất thực tế và cấp thiết. Đây là giai đoạn doanh nghiệp tập trung chuẩn bị nguồn hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ dịp cuối năm. Thời gian chuẩn bị hàng hóa chỉ còn khoảng ba tháng nên áp lực vốn rất lớn.

Theo ông Hiển, thông qua một hội nghị kết nối với ngân hàng gần đây, ông đang hỗ trợ 3 doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Hồ sơ của một doanh nghiệp đã được gửi lên nhóm chung để chờ giải ngân với số vốn dao động khoảng 7-15 tỷ đồng chỉ trong tuần này hoặc tuần tới.

Ông Trần Đức Hiển - Trưởng Ban Kinh tế và Xúc tiến Thương mại, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ảnh: NM.

Với mức lãi suất ngân hàng đưa ra khoảng 9-11%/năm, ông Hiển đánh giá đây là mức tương đối hợp lý, song chỉ phù hợp với một số nhóm doanh nghiệp nhất định, tùy thuộc vào năng lực tài chính và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Ông Hiển cho rằng, cơ hội tiếp cận vốn sẽ khả quan hơn nếu ngân hàng mở rộng các chương trình tín dụng đúng đối tượng. Đặc biệt, nhu cầu vốn cuối năm chủ yếu là vốn lưu động để mua nguyên liệu, chuẩn bị hàng hóa và duy trì hoạt động sản xuất.

Hơn 416.000 tỷ đồng vốn ưu đãi

Về giải pháp hỗ trợ dòng vốn, ông Đào Văn Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê - Ngân hàng Nhà nước - cho biết, chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được 20 ngân hàng thương mại công bố triển khai, với tổng quy mô khoảng 416.000 tỷ đồng đến nay phục vụ 33.000 lượt khách hàng.

Theo ông Hà, bên cạnh việc cung ứng nguồn vốn, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đề nghị các tổ chức tín dụng cải tiến thủ tục, rút ngắn thời gian xét duyệt khoản vay. Các ngân hàng cần đẩy mạnh cho vay dựa trên dòng tiền và lịch sử tín dụng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn.

Ở một diễn biến khác, tín dụng bất động sản cũng được theo dõi chặt chẽ. Báo cáo trước Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết, tín dụng bất động sản tăng 9,8%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế là 12,2%.

Điều này cho thấy dòng vốn vào bất động sản vẫn tăng nhưng tốc độ tăng thấp hơn mức chung. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiểm soát tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đồng thời định hướng vốn vào sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng kinh tế.