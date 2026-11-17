Bên lề Hội nghị lần thứ 31 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức đối thoại “Từ Cam kết khí hậu đến Hành động các-bon xanh dương: Tăng cường quan hệ đối tác quốc gia trong triển khai thực hiện”.

Sự kiện quy tụ đại diện Việt Nam, Indonesia và Philippines – ba quốc gia đang triển khai Chương trình Đối tác hành động các-bon xanh dương (NBCAP) – nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác khu vực và huy động nguồn lực cho bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái biển và ven biển.

Các đại biểu tham dự phiên đối thoại. Ảnh: BTC.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam sở hữu đường bờ biển dài và các hệ sinh thái ven biển phong phú, có tiềm năng lớn trong việc phát huy vai trò của các-bon xanh dương đối với các mục tiêu giảm nhẹ, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, các hệ sinh thái các-bon xanh dương như rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và bãi triều đang chịu nhiều sức ép từ phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu, khiến công tác bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái này ngày càng trở nên cấp thiết để thực hiện các cam kết quốc gia về khí hậu.

Để bảo vệ hệ sinh thái các - bon xanh dương, năm 2026, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khung chính sách thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển và thị trường các-bon trong nước.

Bộ NN&MT đã thành lập NBCAP Việt Nam – nền tảng hợp tác đa bên nhằm tăng cường phối hợp liên ngành, huy động tri thức, tài chính và thúc đẩy triển khai các giải pháp các-bon xanh dương.

Đến nay, chương trình đã kết nối hơn 500 tổ chức và chuyên gia từ các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và đối tác phát triển.

Một kết quả trọng tâm là dự thảo Lộ trình hành động quốc gia về các-bon xanh dương. Đến năm 2030, Lộ trình hướng tới hoàn thiện khung pháp lý và xây dựng nền tảng dữ liệu thống nhất cho quản lý các hệ sinh thái các-bon xanh dương, tích hợp các hệ sinh thái này vào kiểm kê khí nhà kính quốc gia và NDC (Đóng góp do quốc gia tự quyết định), đồng thời huy động tài chính bền vững, đảm bảo chia sẻ lợi ích công bằng với cộng đồng ven biển.

Đối với Việt Nam, ưu tiên trước mắt là bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái hiện có, đồng thời gắn với những ngành kinh tế phù hợp như lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản bền vững.

Cách tiếp cận này giúp tạo thêm sinh kế và động lực kinh tế cho cộng đồng địa phương tham gia bảo vệ hệ sinh thái, bên cạnh tiềm năng từ các cơ chế tài chính các-bon trong tương lai.

TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về tình hình triển khai NBCAP tại Việt Nam. Ảnh: BTC

TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ, Việt Nam xác định phát triển các-bon xanh dương là giải pháp gắn kết mục tiêu giảm nhẹ phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế biển bền vững.

“Chính sách là nền tảng, nhưng để phục hồi hệ sinh thái trên thực tế cần sự chung tay giữa Nhà nước, nhà khoa học, cộng đồng và doanh nghiệp. Đây là vai trò mà NBCAP đang góp phần thúc đẩy nhằm tăng cường sự phối hợp và tham gia của các bộ, ngành, địa phương và đối tác quốc tế trong tiến trình này”, ông Tuấn nói.

Đại diện phía Indonesia cho biết, tháng 2/2026, quốc gia này đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về hệ sinh thái các-bon xanh dương (RENAKSI) giai đoạn 2025–2030. Kế hoạch gắn bảo tồn hệ sinh thái với an ninh lương thực, thủy sản, nuôi trồng thủy sản, sản xuất rong biển và sinh kế ven biển.

Trong khi đó, đại diện Philippines cho biết đã đưa các-bon xanh dương vào khuôn khổ chính sách khí hậu thông qua NDC 3.0 (Đóng góp do quốc gia tự quyết định lần thứ 3), xác định đây là một giải pháp giảm nhẹ phát thải.

Là đầu mối quản lý về thị trường các-bon, Bộ Tài nguyên và Môi trường (DENR) Philippines chú trọng kết nối NDC với Kế hoạch quốc gia về thích ứng và Chiến lược, Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học.

Qua đó, thúc đẩy phục hồi hệ sinh thái, góp phần giảm nhẹ phát thải, thích ứng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Rừng ngập mặn ven biển Quảng Ninh, Việt Nam. Ảnh: Quốc Nam.

Theo UNDP, những kinh nghiệm này cho thấy tiềm năng bổ trợ lẫn nhau giữa ba quốc gia trong xây dựng chính sách, phát triển khoa học và huy động tài chính.

Để thúc đẩy hợp tác, các ba nước nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm. Thứ nhất, phát huy vai trò của các quan hệ đối tác quốc gia trong thúc đẩy điều phối liên ngành.

Thứ hai, hoàn thiện khung chính sách, cơ chế chia sẻ lợi ích và nâng cao mức độ sẵn sàng đầu tư.

Thứ ba, tăng cường trao đổi tri thức và hợp tác khu vực trong huy động tài chính cho các giải pháp các-bon xanh dương.

Theo TS Radhika Dave, Phụ trách Chương trình Thích ứng và Cộng đồng chống chịu với biến đổi khí hậu, Văn phòng Hỗ trợ Chính sách và Chương trình (BPPS) của UNDP, với đường bờ biển rộng lớn và hệ sinh thái rừng ngập mặn có ý nghĩa toàn cầu, Việt Nam, Indonesia và Philippines có tiềm năng trở thành những quốc gia tiên phong về các-bon xanh dương tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

“Khi các nền tảng hợp tác quốc gia đã được hình thành, bước tiếp theo là phát triển các mô hình tài chính thành công, truyền cảm hứng cho các quốc gia khác. Đây là chìa khóa để thúc đẩy đầu tư vào các giải pháp các-bon xanh dương, góp phần xây dựng hệ sinh thái có khả năng chống chịu và tạo nền tảng cho sự thịnh vượng kinh tế – xã hội”, TS Radhika Dave nói.

Phía Việt Nam cho biết thêm, sau COP31, Việt Nam sẽ tập trung hoàn thiện Lộ trình hành động quốc gia, tiến tới xây dựng Lộ trình tài chính các-bon xanh dương và tăng cường hợp tác kỹ thuật, tài chính với Indonesia, Philippines cùng các đối tác khu vực.

Những nỗ lực này nhằm chuyển hóa các cam kết khí hậu thành các giải pháp thiết thực, góp phần bảo vệ các hệ sinh thái ven biển, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và duy trì sinh kế bền vững.