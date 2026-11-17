10 tháng đầu năm nay, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam ghi nhận mức cao nhất trong vòng 17 năm qua với 54,85 tỷ USD vốn đăng ký. Vốn FDI giải ngân 10 tháng qua cũng lập kỷ lục cao nhất cùng kỳ 5 năm. Điểm sáng đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô dòng vốn, mà còn ở một số mô hình tăng tỷ lệ nội địa hóa và mở rộng chuỗi cung ứng trong nước. Tuy nhiên, nâng cao khả năng lan tỏa tới doanh nghiệp nội địa vẫn là yêu cầu đặt ra.

Nhà máy xe điện đặt tại TP Bắc Ninh sau 8 năm hoạt động tại Việt Nam, từ chỗ chỉ nhập khẩu linh kiện về lắp ráp thì nay tỷ lệ nội địa hóa trung bình đã vượt 50%, thậm chí có những dòng xe đạt tới 80%. Nhờ sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà máy và chuỗi cung ứng nội địa, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư thêm nhà máy giai đoạn 2 trong năm tới.

Ông Liu Jia - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Yadea Việt Nam cho hay: "Sau khi nhà máy giai đoạn hai hoàn thành, chúng tôi dự kiến sẽ đưa thêm các doanh nghiệp sản xuất linh kiện phụ trợ, chẳng hạn như động cơ điện, bộ điều khiển..., cùng sang đầu tư và phát triển sản xuất tại Việt Nam".

Nhu cầu mở rộng chuỗi cung ứng nội địa và kéo các nhà sản xuất phụ trợ sang Việt Nam của các tập đoàn lớn đặt ra yêu cầu các khu công nghiệp phải chuẩn bị quỹ đất chuyên biệt, thuận lợi cho phát triển các cụm công nghiệp ngành nghề, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn xanh để hàng hóa từ Việt Nam có thể xuất khẩu sang các thị trường yêu cầu cao về phát triển bền vững.

Theo mục tiêu trong Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, với tầm nhìn đến năm 2030, quy mô vốn đăng ký 40 - 50 tỷ USD/năm; vốn thực hiện 30 - 40 tỷ USD/ năm. Có thể thấy, dòng vốn đầu tư vào Việt Nam đang tăng trưởng tương xứng kỳ vọng. Dù vậy, vẫn còn dư địa thúc đẩy giải ngân vốn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài cho biết: "Có thể thấy sự chênh lệch khá lớn giữa vốn đăng ký và vốn thực hiện. Điều này cho thấy dư địa để giải ngân vốn FDI rất lớn đòi hỏi phải có những giải pháp để thúc đẩy giải ngân. Theo chúng tôi, trước mắt là tháo gỡ những rào cản về giải phóng mặt bằng, về đất đai, các thủ tục hành chính".

Thu hút được dòng vốn lớn là khởi đầu, sự lan tỏa thực chất sang khu vực kinh tế trong nước mới là thước đo hiệu quả dòng vốn đầu tư. Vì thế, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư hiện nay cũng hướng tới tạo ra những chính sách để doanh nghiệp Việt Nam liên kết sâu hơn với khu vực FDI để nhận chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.