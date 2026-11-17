Theo rà soát của Sở Xây dựng, toàn thành phố có 301 vị trí quy hoạch bãi đỗ xe trong khu vực Vành đai 3. Căn cứ hiện trạng quỹ đất, khả năng giải phóng mặt bằng và điều kiện triển khai, các vị trí được phân thành 3 nhóm ưu tiên.

Bãi đỗ xe trên phố Nguyễn Công Hoan (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

Trong đó, nhóm A gồm 14 vị trí có mức độ ưu tiên cao, tập trung tại khu vực nội đô lịch sử, gần bệnh viện, trường học và các nút giao thông. Đây chủ yếu là những khu đất sạch hoặc đất công, như vườn hoa, quảng trường, không vướng giải phóng mặt bằng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028, với tổng quy mô 3.714 chỗ đỗ.

Nhóm B gồm 72 vị trí, có mức độ ưu tiên trung bình, nằm tại khu vực nội thành và các địa bàn ngoại thành giáp ranh. Các vị trí này còn vướng mắc về mặt bằng hoặc cần điều chỉnh quy hoạch chi tiết, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2028-2032.

Nhóm C gồm 217 vị trí, chủ yếu ở xa trung tâm, còn nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, dự kiến triển khai sau năm 2032 hoặc điều chỉnh chức năng nếu không còn phù hợp.

Về phương thức đầu tư, Sở Xây dựng đề xuất nghiên cứu mô hình đầu tư công kết hợp quản trị tư nhân (O&M). Nhà nước đầu tư hạ tầng cốt lõi, doanh nghiệp được lựa chọn qua đấu thầu để vận hành, khai thác. Các mô hình BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) và BLT (xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao) cũng được xem xét nhằm huy động nguồn lực xã hội.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô và nghị định của Chính phủ; đồng thời nghiên cứu hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án bãi đỗ xe đầu tư theo phương thức PPP (đối tác công tư).

Việc ưu tiên các vị trí có khả năng triển khai sớm, đi đôi với tháo gỡ vướng mắc về vốn và cơ chế đầu tư được kỳ vọng góp phần tăng nguồn cung bãi đỗ xe, hạn chế phương tiện đỗ trái phép dưới lòng đường, trên vỉa hè.