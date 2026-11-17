Doanh nghiệp Việt Nam cùng Philippines dẫn đầu về mức độ lạc quan đối với triển vọng thương mại quốc tế, theo Khảo sát Thương mại Toàn cầu 2026 của HSBC. Kỳ vọng tăng trưởng vẫn ở mức cao dù kinh tế thế giới đang chịu sức ép chung từ chi phí năng lượng và thuế quan.

Cụ thể, 94% doanh nghiệp Việt Nam được khảo sát kỳ vọng hoạt động thương mại quốc tế sẽ tăng trưởng trong hai năm tới, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 86%. Khảo sát cũng cho thấy, trong 6 tháng qua, chi phí năng lượng là sức ép được nhắc đến nhiều nhất. Để ứng phó, nhiều doanh nghiệp đã đa dạng hóa nhà cung cấp và điều chỉnh tuyến vận chuyển.

Tại Việt Nam, 9 trên 10 doanh nghiệp được khảo sát cho biết những thay đổi trong chuỗi cung ứng đã giúp cải thiện dòng tiền và vốn lưu động.

Những kết quả này phản ánh khả năng thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam trước môi trường thương mại quốc tế biến động. Việc điều chỉnh chuỗi cung ứng không chỉ nhằm giảm thiểu rủi ro gián đoạn mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền, vốn lưu động và duy trì hoạt động kinh doanh.

Một điểm nổi bật khác là mức độ tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA). Theo khảo sát, có tới 99,6% doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát đang sử dụng ít nhất một FTA, cao hơn mức 95% trên toàn cầu.

Tuy nhiên, khả năng khai thác lợi ích từ các hiệp định này vẫn còn dư địa cải thiện. Có tới 97% doanh nghiệp Việt Nam cho biết vẫn tồn tại những rào cản khiến họ chưa thể tận dụng FTA trên quy mô rộng hơn, so với 92% trên toàn cầu.

Điều này cho thấy, dù mạng lưới FTA đã trở thành công cụ quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia thương mại quốc tế, việc tháo gỡ các rào cản trong quá trình thực thi vẫn cần được quan tâm.

Về xu hướng thị trường, khảo sát ghi nhận doanh nghiệp Việt Nam đang gia tăng mức độ phụ thuộc vào thị trường trong nước với tỷ lệ 50%, tiếp đến là Singapore (46%) và Thái Lan (41%).

Ở chiều ngược lại, Việt Nam tiếp tục là thị trường được nhiều doanh nghiệp quốc tế tăng cường kết nối. Malaysia dẫn đầu về tỷ lệ doanh nghiệp gia tăng mức độ phụ thuộc vào Việt Nam với 32%, tiếp theo là Thái Lan (31%), Singapore và Hàn Quốc (cùng 29%).

Những kết quả này cho thấy vai trò ngày càng đáng chú ý của các mối liên kết thương mại trong khu vực, đặc biệt giữa Việt Nam với các nền kinh tế Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào mạng lưới cung ứng khu vực.