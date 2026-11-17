Bà Hường không có thỏa thuận với công ty về việc báo trước 90 ngày và bà muốn thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo thời hạn báo trước quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động 2019.

Bà Hường hỏi, nếu công ty nhất quyết bắt bà sau 90 ngày mới giải quyết và nếu nghỉ ngang thì trừ tiền hoặc báo bà có hành vi không tuân thủ quy định thì bà cần làm gì?

Với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động báo trước 45 ngày có đáp ứng quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động không? Cụm từ "ít nhất 45 ngày" có cho phép người sử dụng lao động yêu cầu người lao động phải báo trước 90 ngày hay không, nếu người lao động không có thỏa thuận về thời hạn 90 ngày?

Trường hợp người lao động đã nộp đơn nhưng công ty tự xác định thời gian nghỉ là 90 ngày theo đề xuất của quản lý, người lao động có quyền thông báo lại và thực hiện thời hạn báo trước 45 ngày theo luật không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo điểm a, điểm d khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019 thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều 7 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với các ngành, nghề, công việc đặc thù này.

Do thông tin bà cung cấp không nêu cụ thể công việc của mình nên không có đủ cơ sở để trả lời. Theo đó, đề nghị bà căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên và công việc thực tế của mình để trao đổi, làm rõ với người sử dụng lao động về thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.