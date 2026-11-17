Sau gần 4 năm thi công, dự án mở rộng Quốc lộ 50 qua TP Hồ Chí Minh (trục kết nối TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Đồng Tháp) đã đạt khoảng 98% khối lượng. Tuyến đường từng hẹp 8 m nay đã rộng 34 m với 6 làn xe. Hạng mục còn lại là gia cường cầu Ông Thìn cũ, dự kiến xong trong tháng 12/2026. Cách đó không xa, nút giao với cao tốc Bến Lức – Long Thành đang gấp rút thi công.

Quốc lộ 50 rộng 34 m, 6 làn xe, có dải phân cách giữa, vỉa hè và cây xanh hai bên. Đoạn này đã đưa vào khai thác.

Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 1.498 tỷ đồng. Tuyến dài 6,92 km, bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Linh và kết thúc ở ranh xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh). Dự án có hai phần: thứ nhất là đường song hành Quốc lộ 50 xây mới dài 4,3 km, khởi công tháng 12/2022; phần thứ hai là đoạn mở rộng Quốc lộ 50 hiện hữu dài 2,6 km, khởi công tháng 3/2024.

Mặt đường thông thoáng trên trục cửa ngõ phía Nam. Phía xa là các khu chung cư mới của khu Nam thành phố.

Đoạn song hành là phần dự án hoàn thành sớm nhất. Đầu tuyến, nơi giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh, xe đã chạy hai chiều. Nút giao với đường Trịnh Quang Nghị cũng đã giải phóng xong mặt bằng và thông xe. Tuy vậy, ở chính điểm đầu tuyến vẫn còn một điểm chưa khai thác được. Nút giao giữa đường song hành Quốc lộ 50 và đường Nguyễn Văn Linh đã thi công xong, nhưng dải phân cách chưa được mở (tính đến đầu tháng 11). Theo Ban Giao thông, nút giao chỉ được đưa vào khai thác khi đã nghiệm thu và khi nhịp cầu vượt qua đường Nguyễn Văn Linh thuộc dự án cầu đường Bình Tiên thi công xong. Thời điểm dự kiến là quý 4/2027.

Nút giao trên đường song hành đã hoàn thành các hạng mục, đảm bảo phương tiện lưu thông.

Trước đây, tuyến đường này thường xuyên ùn tắc, nhất là thời điểm cuối tuần lễ Tết, cao điểm kinh doanh vận tải hàng hóa cuối năm.

Hiện, dự án mở rộng tuyến hiện hữu là nơi còn vướng. Theo kế hoạch, dự án phải xong vào cuối năm 2025. Mốc này lùi 1 năm, chủ yếu vì vướng mặt bằng. Đến tháng 5/2026, dự án vẫn còn một hộ dân chưa đồng thuận với kết quả giải quyết khiếu nại lần 1 và đã khiếu nại lần 2. Hiện đoạn hiện hữu đã được mở rộng từ khoảng 8 m lên 34 m, cho 6 làn xe. Hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu, vỉa hè, dải phân cách và cây xanh đã được lắp đặt.

Cầu ông Thìn - hạng mục cuối sắp hoàn thành

Toàn cảnh thi công khu vực cầu Ông Thìn bắc qua sông Cần Giuộc.

Cầu Ông Thìn nằm ở cuối tuyến, giáp tỉnh Tây Ninh, và là hạng mục quan trọng nhất của dự án. Cầu Ông Thìn mới dài khoảng 240 m. Khi hoàn thành, cả cầu mới và cầu hiện hữu sau gia cường, mở rộng có bề rộng 25 - 26,5 m, đủ 6 làn xe và lề bộ hành hai bên. Nhánh cầu mới đã thông xe tạm từ tháng 3/2026 và hiện đang khai thác. Cầu hiện hữu, đưa vào sử dụng từ năm 2001, đã đóng lại để làm đường dẫn và gia cường.

Cần cẩu, máy xúc và xe tải được huy động để làm đường dẫn phía đầu cầu cũ.

Theo báo cáo kết quả 9 tháng năm 2026 Ban Giao thông cung cấp, khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 98%. Các đơn vị đang tiếp tục làm đường dẫn và gia cường cầu Ông Thìn cũ, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 12/2026 . Ban Giao thông cũng cho biết nguồn cung nhựa đường bị gián đoạn trong quý 2 và các tháng 9, 10/2026, ảnh hưởng tới việc thảm nhựa hoàn thiện mặt đường. Thêm vào đó, giá nhiên liệu biến động làm tăng chi phí vật liệu, thiết bị và nhân công của các nhà thầu.

Nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành: cấp tập thi công

Nút giao Quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức – Long Thành nhìn từ trên cao. Các nhánh kết nối đã khai thác, xung quanh là công trường của dự án hoàn chỉnh nút giao.

Đầu tháng 10/2026, cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến. Tại nút giao Quốc lộ 50, xe rời cao tốc đi theo các nhánh kết nối để về TP Hồ Chí Minh hoặc phường Tân An. Xe từ Quốc lộ 50 vào cao tốc có thể chọn hướng Bến Lức hoặc Long Thành. Tốc độ tối đa trên các nhánh là 40 km/h.

Để nút giao được đồng bộ với quy mô 6 làn của Quốc lộ 50, TP Hồ Chí Minh đầu tư riêng dự án hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 590,7 tỷ đồng, do Ban Giao thông làm chủ đầu tư, và gói xây lắp gần 552 tỷ đồng đã được chỉ định thầu. Công trình được khởi công tháng 7/2026. Vì nằm sát tuyến chính, phần tuyến hiện hữu khoảng 250 m ở đây cũng thuộc phạm vi dự án nút giao và đang được nhà thầu tập trung máy móc hoàn thiện.

Đoạn hoàn thành thuộc dự án mở rộng quốc lộ 50, giúp giao thông từ TP Hồ Chí Minh đi miền Tây thông thoáng hơn.

Điểm "hẹn" nằm giáp ranh Tây Ninh

Khi đoạn qua TP Hồ Chí Minh hoàn thành 6 làn, phần nối tiếp phía Tây Ninh vẫn chỉ có 2 làn xe. Ngày 10/11/2026, UBND xã Cần Giuộc (Tây Ninh) đã khởi công dự án mở rộng Quốc lộ 50, đoạn từ ranh TP.HCM đến vòng xoay KCN Tân Kim mở rộng, dài gần 2,3 km. Dự án dùng vốn ngân sách địa phương 150 tỷ đồng và thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028. Như vậy, đến khoảng năm 2028, trục Quốc lộ 50 mới đồng bộ quy mô từ TP Hồ Chí Minh sang Tây Ninh.

Về lâu dài, Quốc lộ 50B sẽ là tuyến chia tải cho Quốc lộ 50. Tuyến dài khoảng 55 km, nối từ đường Phạm Hùng (TP Hồ Chí Minh) qua Tây Ninh tới vòng xoay Trung Lương (Đồng Tháp), được quy hoạch 6 làn xe. Hiện TP Hồ Chí Minh đang hoàn thiện thủ tục đầu tư cho đoạn qua thành phố.