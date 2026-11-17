Đây là trường hợp đầu tiên tại thành phố bị áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện theo Nghị quyết 57 của Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 1/10 năm nay.

Biện pháp này cũng có thể được áp dụng đối với các cơ sở vi phạm về xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và môi trường. nhưng không chấp hành yêu cầu khắc phục.

Công ty nhựa Thiệu Nguyễn đã được chính quyền xã Tân Vĩnh Lộc nhiều lần thông báo, nhắc nhở vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, nhưng không khắc phục được, dẫn tới việc bị tháo trạm biến áp.

Một công ty nhựa tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh bị cắt điện do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Bà Hồ Ngọc Hiếu (Phó Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Thời gian qua, địa phương tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm, tuy nhiên để chấm dứt hành vi vi phạm còn nhiều trở ngại. Khi HĐND thành phố ban hành Nghị quyết 57 cho phép ngưng cung cấp điện và nước, đây là công cụ pháp lý địa phương đang trông chờ để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường".

Ngày 12/11, chính quyền xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp với Công ty Điện lực Bình Chánh trao thông báo về việc ngừng cấp điện cho 2 cơ sở kinh doanh khác, cũng với lý do không đảm bảo môi trường.

Hiện trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc có 5.188 doanh nghiệp đang hoạt động. Quan điểm của địa phương là cơ sở vi phạm thì nhắc nhở, nếu không khắc phục thì kiên quyết xử lý. Theo kế hoạch sắp tới, 82 doanh nghiệp có thể sẽ bị cắt điện để ngưng hoạt động. Tuy nhiên, khi biện pháp này được triển khai trên diện rộng hơn, tác động về kinh tế và an sinh là điều cần tính đến.



