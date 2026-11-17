Chủ động kế hoạch tài chính với chính sách lãi suất cố định từ 6 - 24 tháng

Trong bối cảnh lãi suất vay mua ô tô thả nổi trở thành mối quan tâm của thị trường trong thời gian gần đây, bài toán của người vay mua xe không chỉ nằm ở khoản trả trước hay số tiền trả góp hàng tháng, mà còn ở khả năng kiểm soát chi phí vay trong dài hạn. Đặc biệt, khi hết thời gian ưu đãi ban đầu, biến động lãi suất có thể khiến kế hoạch tài chính của người vay bị ảnh hưởng.

Trước nhu cầu của khách hàng trong việc chủ động kiểm soát chi phí vay và biến động lãi suất trong dài hạn, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) triển khai gói vay mua ô tô với mức lãi suất ưu đãi từ 8,9%/năm cố định trong 6 tháng đầu. Khách hàng cũng có thể chủ động chọn thời gian cố định lãi suất từ 6 - 24 tháng tùy theo nhu cầu và tình hình tài chính cá nhân. Đặc biệt, sau thời gian cố định, VIB cam kết lãi suất thả nổi không vượt quá 15%/năm, giúp khách hàng dự liệu chi phí vay và chủ động trong việc xây dựng kế hoạch trả nợ dài hạn.

Với người mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân và gia đình, việc xác định trước mức lãi suất trong thời gian dài giúp cân đối khoản trả nợ với các chi phí sinh hoạt và những mục tiêu tài chính khác. Trong khi đó, với khách hàng mua xe chạy dịch vụ hoặc phục vụ kinh doanh, chi phí vốn là một yếu tố quan trọng khi tính toán doanh thu, chi phí vận hành và hiệu quả khai thác phương tiện. Giải pháp của VIB giúp khách hàng chủ động tính toán chi phí lãi vay và ổn định kế hoạch tài chính trong dài hạn.

Hạn mức vay đến 5 tỷ đồng, sở hữu xe sau 24 giờ

Bên cạnh chính sách lãi suất, VIB cung cấp hạn mức vay đến 5 tỷ đồng, tỷ lệ cho vay trên giá trị xe lên đến 85% tùy dòng xe. Thời hạn vay tối đa lên đến 96 tháng đối với xe dưới 9 chỗ và 72 tháng đối với xe trên 9 chỗ và xe tải, giúp khách hàng có thêm lựa chọn để cân đối nguồn vốn tự có và kế hoạch trả nợ theo khả năng tài chính.

Đồng thời, VIB cũng cam kết hỗ trợ khách hàng sở hữu xe chỉ sau 24 giờ với quy trình thủ tục nhanh chóng và hồ sơ chứng từ linh hoạt. Chương trình có tổng hạn mức lên đến 5.000 tỷ đồng, áp dụng tại các chi nhánh VIB và showroom của các hãng xe trên toàn quốc, đến hết ngày 31/01/2027.

Dù mua xe phục vụ cuộc sống hay kinh doanh, một giải pháp vay phù hợp cần được đánh giá trên tổng thể cấu trúc lãi suất, hạn mức, thời hạn vay và khả năng trả nợ. Đây cũng là những yếu tố giúp khách hàng chủ động hơn khi đưa ra quyết định sở hữu ô tô. Với gói giải pháp cho vay ô tô đang triển khai, VIB hướng đến giải quyết ba mối quan tâm chính của người vay: chủ động chi phí tài chính, dự liệu nghĩa vụ trả nợ và rút ngắn thời gian tiếp cận phương tiện. Tham khảo giải pháp vay mua ô tô của VIB tại đây.