Gửi tại quầy: VPBank niêm yết lãi suất 6,3%/năm

Theo các biểu lãi suất được tổng hợp đến ngày 16/11, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,3%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 200 triệu đồng gửi trong 6 tháng, khách hàng dự kiến nhận 6,3 triệu đồng tiền lãi nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại Sacombank, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng dành cho khoản tiền dưới 500 triệu đồng là 5,7%/năm, tương ứng 5,7 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm.

Techcombank áp dụng lãi suất 5,55%/năm tại quầy đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 200 triệu đồng gửi trong 6 tháng, tiền lãi dự kiến đạt 5,55 triệu đồng.

SHB niêm yết lãi suất 5,3%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm bậc thang, áp dụng cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng gửi 200 triệu đồng sẽ nhận khoảng 5,3 triệu đồng tiền lãi sau 6 tháng.

Trong khi đó, HDBank áp dụng lãi suất 4,9%/năm tại quầy đối với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường ở kỳ hạn 6 tháng. Khoản tiền gửi 200 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 4,9 triệu đồng tiền lãi.

Tại MB, biểu lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân ghi nhận mức 4,1%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng ở kỳ hạn 6 tháng. Với 200 triệu đồng gửi trong nửa năm, tiền lãi dự kiến đạt 4,1 triệu đồng.

ACB áp dụng lãi suất 4,0%/năm đối với tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ ở kỳ hạn 6 tháng. Khoản tiền gửi 200 triệu đồng theo đó mang lại khoảng 4 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm.

Gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Lãi tại quầy Online (%/năm) Lãi online VPBank 6,30% 6,30 triệu 6,60% 6,60 triệu Sacombank 5,70% 5,70 triệu 6,60% 6,60 triệu Techcombank 5,55% 5,55 triệu 6,05% 6,05 triệu SHB 5,30% 5,30 triệu 5,70% 5,70 triệu HDBank 4,90% 4,90 triệu 5,00% 5,00 triệu MB 4,10% 4,10 triệu 5,20% 5,20 triệu ACB 4,00% 4,00 triệu 4,50% 4,50 triệu

Đơn vị tiền lãi: triệu đồng. Tiền lãi dự kiến được tính theo công thức: Số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × 6/12, giả định khách hàng gửi đủ kỳ hạn và lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi online: VPBank và Sacombank cùng niêm yết 6,6%/năm

Ở kênh online, VPBank niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,6%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 200 triệu đồng gửi trong 6 tháng, khách hàng dự kiến nhận 6,6 triệu đồng tiền lãi.

Sacombank cũng áp dụng lãi suất online 6,6%/năm đối với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Như vậy, khoản tiền gửi 200 triệu đồng trong 6 tháng sẽ mang lại khoảng 6,6 triệu đồng tiền lãi.

Techcombank niêm yết lãi suất online kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,05%/năm đối với khách hàng thông thường. Với 200 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 6,05 triệu đồng.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng là 5,7%/năm. Khoản tiền gửi 200 triệu đồng tương ứng 5,7 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm.

Trong khi đó, biểu tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass của MB ghi nhận lãi suất trả sau 5,2%/năm ở kỳ hạn 6 tháng đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Mức này tương ứng 5,2 triệu đồng tiền lãi.

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,0%/năm, tương ứng 5 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 200 triệu đồng.

ACB áp dụng lãi suất online 4,5%/năm ở kỳ hạn 6 tháng đối với khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Với 200 triệu đồng gửi đủ nửa năm, khách hàng dự kiến nhận 4,5 triệu đồng tiền lãi.

Như vậy, với khoản tiền gửi 200 triệu đồng trong 6 tháng, VPBank và Sacombank cùng niêm yết mức lãi suất online 6,6%/năm, tương ứng 6,6 triệu đồng tiền lãi. Techcombank đứng sau với lãi suất 6,05%/năm, tương ứng 6,05 triệu đồng.

Ở kênh tại quầy, VPBank có mức lãi suất cao nhất trong nhóm được so sánh, đạt 6,3%/năm, tương ứng 6,3 triệu đồng tiền lãi. Trong khi đó, ACB áp dụng mức 4,0%/năm đối với tiền gửi truyền thống, tương ứng 4 triệu đồng tiền lãi sau 6 tháng.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng cung cấp. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.