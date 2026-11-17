Theo báo cáo cập nhật sau cuộc gặp gỡ nhà đầu tư của Công ty Chứng khoán Vietcap, ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã chứng khoán: HDB) tiếp tục duy trì mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 30.100 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2025.

Trong 9 tháng đầu năm, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 18.400 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ và hoàn thành 61% kế hoạch cả năm.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngân hàng cần ghi nhận thêm khoảng 11.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý IV, tương đương 2,25 lần kết quả thực hiện của quý III/2026.

Ban lãnh đạo HDBank kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ tăng tốc trong những tháng cuối năm, khi quý IV thường là mùa cao điểm giải ngân tín dụng bán lẻ, tài trợ thương mại phục vụ nhu cầu dịp Tết và gia tăng thu nhập phí. Bên cạnh đó, sự đóng góp ngày càng lớn từ HD Saison và Chứng khoán HD cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực cho tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất.

Tín dụng tăng gần 29%, huy động vốn vượt kế hoạch cả năm

Một trong những điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh của HDBank là tốc độ mở rộng tín dụng vượt mặt bằng chung toàn hệ thống.

Theo Vietcap, đến cuối tháng 9/2026, quy mô tín dụng hợp nhất của HDBank đạt khoảng 756.000 tỷ đồng, tăng 28,6% so với đầu năm.

Ban lãnh đạo ngân hàng tiếp tục duy trì mục tiêu tăng trưởng tín dụng hợp nhất trên 35% trong năm 2026. Theo kế hoạch, quy mô tín dụng dự kiến đạt khoảng 805.000 tỷ đồng vào cuối năm, tương ứng mức tăng thêm khoảng 6,5% trong quý IV.

Đáng chú ý, tăng trưởng tín dụng của HDBank được thúc đẩy bởi cả hai phân khúc bán lẻ và bán buôn. Trong đó, dư nợ cho vay bán lẻ tăng 40,4% so với đầu năm, đạt 235.400 tỷ đồng; dư nợ bán buôn tăng 22,4%, lên khoảng 493.000 tỷ đồng.

Theo Vietcap, sự mở rộng mạnh mẽ của tín dụng bán lẻ có đóng góp ngày càng lớn từ các công ty thành viên, đặc biệt là Chứng khoán HD và HD Saison. Trong quý cuối năm, HDBank dự kiến tiếp tục ưu tiên phân khúc bán lẻ, đồng thời duy trì tỷ trọng cho vay bất động sản ở mức được ban lãnh đạo đánh giá là an toàn, hiện chiếm khoảng 12,2% tổng dư nợ cho vay.

Song song với tăng trưởng tín dụng, hoạt động huy động vốn cũng ghi nhận kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn huy động, bao gồm tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá, tăng 29,1% so với đầu năm, đạt khoảng 837.000 tỷ đồng.

Với kết quả này, HDBank đã vượt kế hoạch huy động vốn cả năm 2026 là 822.000 tỷ đồng ngay từ cuối quý III.

Ngân hàng cũng đang mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế như Citi và Standard Chartered, đồng thời triển khai kế hoạch huy động hơn 1 tỷ USD vốn trung và dài hạn từ thị trường quốc tế nhằm tối ưu hóa chi phí vốn và hỗ trợ duy trì biên lãi ròng.

Về năng lực tài chính, HDBank tiếp tục duy trì các chỉ số thanh khoản và an toàn vốn ở mức tương đối dồi dào. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất theo Basel II (CAR) đạt 13,9%, trong khi tỷ lệ dư nợ cho vay trên tiền gửi (LDR) ở mức 68,2%.

Hệ sinh thái tài chính đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng lợi nhuận

Bên cạnh hoạt động ngân hàng cốt lõi, kết quả kinh doanh của các công ty thành viên tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh tăng trưởng của HDBank.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, HD Saison ghi nhận dư nợ cho vay đạt 26.500 tỷ đồng, tăng 19,9% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.180 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ.

Hiệu quả hoạt động của công ty tài chính tiêu dùng này tiếp tục được cải thiện khi tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập (CIR) giảm xuống 33,1%, trong khi tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 21,4%.

Đáng chú ý, Chứng khoán HD ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 2.240 tỷ đồng, tăng tới 265% so với cùng kỳ và hoàn thành 66% kế hoạch năm 2026. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động tư vấn và phân phối trái phiếu.

Không chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, Chứng khoán HD còn đang xúc tiến kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên HOSE.

Theo báo cáo Vietcap, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đăng ký IPO và niêm yết vào ngày 5/10/2026, với kỳ vọng thực hiện IPO trong giai đoạn tháng 11–12/2026 và niêm yết vào tháng 1/2027, tùy thuộc vào việc phê duyệt của cơ quan quản lý và các điều kiện liên quan.

Giá chào bán dự kiến là 38.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức định giá Chứng khoán HD khoảng 1,8 tỷ USD.

Vietcap đánh giá tăng trưởng tín dụng vượt mặt bằng chung toàn hệ thống, thanh khoản dồi dào và hiệu ứng cộng hưởng từ hệ sinh thái tiếp tục là những lợi thế nổi bật của HDBank.