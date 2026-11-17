Đổi mới mô hình vận hành, nâng cao chất lượng đội ngũ

Cụ thể, Ngân hàng đã triển khai mô hình quản lý theo ngành dọc với 9 Khối nghiệp vụ, giảm các tầng nấc trung gian, sắp xếp lại mạng lưới hoạt động và tối ưu cơ cấu nhân sự theo định hướng gia tăng tỷ trọng lực lượng kinh doanh trực tiếp. Những thay đổi này giúp phân định rõ trách nhiệm, rút ngắn quy trình phối hợp và tập trung nguồn lực cho các hoạt động tạo ra giá trị, thúc đẩy số hóa toàn diện và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng.

Hiệu quả của mô hình mới thể hiện rõ nhất qua tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR). Theo đó, 9 tháng đầu năm 2026, CIR giảm mạnh từ 46,1% xuống còn 32,6% so với cùng kỳ, trong khi, tổng thu nhập hoạt động tăng 14,1%, đạt 27.794 tỷ đồng, phản ánh sự cải thiện vượt trội trong hiệu quả vận hành. Khi mô hình mới vận hành đầy đủ, Ngân hàng đặt mục tiêu đưa CIR về mức 27%.

Chi phí giảm không có nghĩa là phúc lợi cho người lao động giảm. 9 tháng đầu năm 2026, chi phí bình quân cho nhân viên tại SACOMBANK đạt khoảng 44 triệu đồng/người/tháng, thuộc nhóm 7 ngân hàng có chi phí bình quân cho nhân viên cao nhất. Ngân hàng đồng thời đặt mục tiêu đưa thu nhập bình quân lên TOP 1 dẫn đầu ngành, với thu nhập của từng cán bộ nhân viên gắn với năng suất và kết quả công việc.

Song song đó, SACOMBANK kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao, đẩy mạnh đào tạo, quy hoạch đội ngũ kế thừa và thu hút chuyên gia giàu kinh nghiệm. Năm 2026, Ngân hàng được HR Asia Awards vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm thứ 6 liên tiếp và nhận giải Doanh nghiệp chuyển đổi năng lực nhân sự.

Gia tăng hiệu quả kinh doanh, hướng đến hoàn thành Đề án tái cơ cấu

Bộ máy tinh gọn không làm chậm đà mở rộng kinh doanh. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 1.057.398 tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm, đưa SACOMBANK trở thành ngân hàng tư nhân thứ 5 tại Việt Nam có tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng đạt 775.422 tỷ đồng, tăng 25,4%. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 700.346 tỷ đồng, tăng 11,8%. Quy mô tăng trong khi chi phí hoạt động giảm gần một phần năm cho thấy rõ hiệu quả của mô hình mới.

Các nỗ lực toàn diện này được ghi nhận qua các kỳ đánh giá tín nhiệm quốc tế. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của SACOMBANK từ B2 lên B1, đồng thời nâng đánh giá tín dụng cơ sở từ b3 lên b2, với triển vọng Ổn định. Mới đây, Fitch Ratings tiếp tục duy trì xếp hạng nhà phát hành dài hạn của Ngân hàng ở mức BB-, với triển vọng Ổn định, ghi nhận những cải thiện về năng lực tài chính độc lập, khả năng sinh lời và bộ đệm vốn.

Từ hiệu quả nội tại đến khả năng đồng hành cùng nền kinh tế

Những chuyển biến tích cực trong hoạt động của SACOMBANK không chỉ thể hiện qua các chỉ số tài chính và vận hành mà còn được cụ thể hóa bằng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Thực hiện định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất, SACOMBANK đã liên tiếp triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Mới đây, SACOMBANK triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 10.000 tỷ đồng dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp mới, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và FDI, với mức lãi suất hỗ trợ là 7,9%/năm áp dụng từ 02/11/2026 đến 31/12/2026.

Trước đó, tháng 08/2026, SACOMBANK đã tung gói tín dụng với quy mô gần 100.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp hiện hữu thuộc nhóm ngành trên với mức giảm lãi suất hấp dẫn từ 1,5% đến 2%, tương ứng lãi suất chỉ từ 8,5% - 9,5%.

Ở phân khúc bán lẻ, Ngân hàng dành 20.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng cá nhân, trong đó 10.000 tỷ đồng dành cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hộ kinh doanh; 10.000 tỷ đồng còn lại hỗ trợ giảm lãi suất đối với khách hàng hiện hữu đủ điều kiện. Mức giảm từ 1,5% đến 2%/năm góp phần giảm áp lực tài chính và tạo thêm dư địa để khách hàng duy trì hoạt động.

Song song với các chính sách tín dụng, SACOMBANK tiếp tục nâng cấp nền tảng công nghệ, phát triển dịch vụ thanh toán và các giải pháp quản trị dòng tiền, hướng đến nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả phục vụ.

Từ dấu mốc hoàn tất kiện toàn bộ máy, SACOMBANK đặt ra hai mục tiêu cụ thể cho giai đoạn tới: đưa CIR về 27% và đưa thu nhập bình quân nhân viên lên dẫn đầu ngành. Đây là nền tảng để Ngân hàng tăng trưởng an toàn, hiệu quả, hướng tới trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam.