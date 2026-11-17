Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã gửi khuyến cáo tới toàn bộ khách hàng dùng thẻ về các phương thức lừa đảo ngày càng tinh vi, nhằm đánh cắp thông tin thẻ, chiếm đoạt tiền và tài sản. Theo ngân hàng, kẻ gian có thể tráo chip thẻ, mạo danh ngân hàng hoặc giả danh cơ quan chức năng, nhân viên điện, nước. Chủ thẻ thiếu cảnh giác thì kịch bản nào cũng có thể thành cái bẫy.

Agribank chỉ ra 6 thủ đoạn phổ biến gồm: đánh tráo chip thẻ khi thanh toán tại quầy; giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án; mạo danh nhân viên điện, nước và sàn thương mại điện tử; giả làm nhân viên ngân hàng; lập fanpage khách sạn giả để lừa đặt cọc; và gửi thông báo phạt nguội, nợ thuế giả mạo.

Với giao dịch trực tuyến, ngân hàng khuyên khách hàng chỉ giao dịch trên website uy tín, có chứng chỉ bảo mật, dùng điện thoại hoặc máy tính cá nhân và hạn chế kết nối Wi-Fi công cộng. Nếu bắt buộc phải dùng Wi-Fi công cộng thì không lưu thông tin đăng nhập trên thiết bị.

6 thủ đoạn lừa đảo chủ thẻ cần nhận diện

Tráo chip thẻ ngay tại quầy thanh toán. Kẻ gian lợi dụng sơ hở khi khách thanh toán để thay chip thật bằng chip giả. Hành vi này diễn ra rất nhanh nên chủ thẻ khó phát hiện nếu không để ý.

Giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án. Đối tượng gọi điện, gọi video, thậm chí dùng AI giả hình ảnh và giọng nói, rồi báo khách hàng dính líu tới đường dây rửa tiền hoặc trộm cắp. Sau đó, chúng đòi căn cước công dân, số thẻ, mã OTP, hoặc dụ truy cập link giả, cài ứng dụng, quét khuôn mặt để “cập nhật thông tin”. Theo Agribank, thực chất đây có thể là cách đánh cắp dữ liệu sinh trắc học hoặc chiếm quyền kiểm soát thiết bị và tài khoản của nạn nhân.

Mạo danh nhân viên điện, nước và sàn thương mại điện tử. Nhóm này nhắn tin, gọi điện báo khách chưa thanh toán hóa đơn, sắp bị cắt điện, nước, hoặc báo được tặng quà, hoàn tiền, voucher, hoa hồng khi làm “nhiệm vụ”. Nạn nhân sau đó bị yêu cầu đưa số thẻ, ngày hết hạn, CVV, OTP, thông tin đăng nhập, hoặc làm theo hướng dẫn qua link, mã QR giả.

Giả làm nhân viên ngân hàng. Đối tượng báo khách trúng thưởng, hướng dẫn đổi điểm, miễn phí thường niên hoặc nhận quà tặng để moi thông tin bảo mật của thẻ. Email giả có thể dùng địa chỉ gần giống tên miền chính thức của ngân hàng, chỉ thêm, bớt hoặc đổi vài ký tự.

Fanpage khách sạn giả và chiêu đặt cọc phòng. Kẻ gian lập fanpage mang tên, logo, hình ảnh giống cơ sở lưu trú thật, có khi chạy quảng cáo hoặc mua tích xanh để tạo lòng tin. Chúng chào giá rẻ, thúc giục đặt cọc để “giữ phòng”. Nhận tiền xong, chúng tiếp tục đòi chuyển thêm với lý do sai nội dung chuyển khoản hoặc kế toán cần xử lý hoàn tiền, rồi chặn liên lạc.

Thông báo phạt nguội, nợ thuế giả mạo. Tin nhắn, email hoặc cuộc gọi báo khách còn phạt nguội hay nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành, kèm đường link dẫn tới website giả có giao diện giống trang thật. Số tiền phải nộp thường nhỏ để khách chủ quan. Agribank lấy ví dụ: dichvucong.gov.vn là địa chỉ thật, còn dichvucong-gov.vn là địa chỉ giả.

Chủ thẻ cần làm gì để tự bảo vệ

Agribank khuyến nghị khách hàng dùng ứng dụng Agribank Plus để theo dõi lịch sử giao dịch, đặt hạn mức giao dịch phù hợp nhu cầu và bật thông báo giao dịch. Khách hàng cũng nên đăng ký SMS Banking để nhận tin báo biến động số dư.

Nguyên tắc quan trọng nhất là không đưa mã OTP, số thẻ, CVV hay ngày hết hạn thẻ dưới bất kỳ hình thức nào. Điều này áp dụng cả với người tự xưng là nhân viên ngân hàng, công an hay cán bộ nhà nước. Agribank khẳng định ngân hàng không yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin này qua bất kỳ kênh nào. Khách hàng không bấm vào đường link do người lạ gửi, không quét mã QR không rõ nguồn gốc và không cài ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ.

Khi thanh toán tại điểm chấp nhận thẻ, khách hàng nên luôn giữ thẻ trong tầm mắt, không để thu ngân chụp hay ghi lại thông tin trên thẻ, và kiểm tra kỹ thẻ sau giao dịch để phát hiện chip bị tráo. Với hóa đơn điện, nước hoặc đặt phòng, cần xác minh qua website, ứng dụng hoặc đường dây nóng chính thức của đơn vị liên quan. Không nên tin hoàn toàn vào tích xanh trên fanpage, và không vội thanh toán khi bị thúc giục hay đe dọa.

Nghi bị lộ thông tin thẻ, liên hệ ngay số nào?

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ dữ liệu thẻ bị xâm nhập, khách hàng cần ngừng giao dịch, khóa thẻ khẩn cấp ngay trên Agribank Plus và báo cơ quan chức năng. Sau đó, liên hệ Agribank qua tổng đài 1900558818, số (+84) 24 3205 3205 hoặc điểm giao dịch gần nhất.

Mọi cuộc gọi, tin nhắn thúc giục chuyển tiền, dọa cắt dịch vụ hay hứa tặng quà đều cần được kiểm tra qua kênh chính thức trước khi làm theo. Chỉ cần chậm lại vài phút để xác minh, chủ thẻ đã có thể tránh mất trắng tiền trong tài khoản.