Ngày 16/11, Công an TP Đà Nẵng thông tin, lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thanh toán không dùng tiền mặt, các đối tượng đang công khai quảng cáo dịch vụ "rút tiền", "đáo hạn thẻ" trên mạng xã hội, núp bóng hoạt động kinh doanh hợp pháp để thực hiện các giao dịch thanh toán khống, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn tài chính và vi phạm pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm hội nhóm, diễn đàn và tài khoản cá nhân, chủ yếu trên Facebook, công khai quảng cáo dịch vụ "rút tiền mặt", "hỗ trợ đáo hạn thẻ tín dụng" tại nhiều tỉnh, thành phố.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng danh nghĩa hộ kinh doanh, đơn vị chấp nhận thanh toán để sử dụng mã VietQR thực hiện giao dịch khống.

Theo đó, người có nhu cầu rút tiền từ thẻ tín dụng được hướng dẫn quét mã QR, tạo giao dịch thanh toán như mua hàng hóa, dịch vụ, mặc dù trên thực tế không phát sinh hoạt động mua bán. Sau khi giao dịch hoàn tất, người sử dụng thẻ nhận lại tiền mặt và phải trả một khoản phí hoặc chiết khấu cho bên cung cấp dịch vụ.

Qua xác minh, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều dấu hiệu vi phạm như thành lập các đơn vị chấp nhận thanh toán không hoạt động thực tế tại địa chỉ đăng ký; sử dụng giấy tờ tùy thân, giấy phép kinh doanh giả mạo; cấu kết với một số chủ hộ kinh doanh để thực hiện giao dịch khống, hưởng hoa hồng, chiết khấu trái quy định.

Đáng chú ý, dòng tiền phát sinh từ các giao dịch thanh toán khống có dấu hiệu được luân chuyển qua các dịch vụ trung gian thanh toán, tiềm ẩn nguy cơ che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa dòng tiền liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Việc tham gia các dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng thông qua giao dịch thanh toán khống không chỉ khiến người sử dụng thẻ đối mặt với nguy cơ mất an toàn tài chính mà còn có thể kéo theo những hệ lụy pháp lý.

Các giao dịch không phát sinh hoạt động mua bán thực tế có nguy cơ làm sai lệch bản chất dòng tiền, phát sinh rủi ro về dư nợ tín dụng, nghĩa vụ thanh toán, thuế và các vấn đề pháp lý liên quan. Trường hợp có hành vi tổ chức, tiếp tay hoặc sử dụng giao dịch khống để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, các cá nhân, tổ chức liên quan có thể bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với các chủ cơ sở kinh doanh, cần tuyệt đối không cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng, mã VietQR hoặc thông tin đăng ký kinh doanh để thực hiện giao dịch không phát sinh hoạt động mua bán thực tế nhằm hưởng hoa hồng, chiết khấu.

Các tổ chức, cá nhân cần kiểm tra kỹ thông tin đơn vị chấp nhận thanh toán, mục đích giao dịch và nội dung chuyển tiền; không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động luân chuyển, che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, người dân cần cảnh giác với thủ đoạn giả mạo bằng công nghệ cao như Deepfake, Voicefake. Không vội vàng thực hiện giao dịch chỉ dựa trên hình ảnh, video hoặc cuộc gọi có dấu hiệu giả mạo; cần chủ động xác minh thông tin qua các kênh chính thức trước khi chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài chính.