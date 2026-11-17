Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) vừa công bố hoàn tất quá trình tinh gọn bộ máy, ổn định đội ngũ nhân sự và sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới. Đáng chú ý, cùng với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, ngân hàng đặt tham vọng trở thành nhà băng dẫn đầu toàn ngành về thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên.

Theo Sacombank, ngân hàng đã triển khai mô hình quản lý theo ngành dọc với 9 khối nghiệp vụ, giảm các tầng nấc trung gian, sắp xếp lại mạng lưới hoạt động và tối ưu cơ cấu nhân sự. Quá trình tái cấu trúc hướng tới gia tăng tỷ trọng lực lượng kinh doanh trực tiếp, rút ngắn quy trình phối hợp và nâng cao năng suất lao động.

Song song với việc tinh gọn bộ máy, Sacombank đặt mục tiêu đưa thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên lên vị trí TOP 1 ngành ngân hàng. Theo định hướng này, thu nhập của từng nhân viên sẽ gắn với năng suất và kết quả công việc.

Ngân hàng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, chi phí bình quân cho nhân viên đạt khoảng 44 triệu đồng/người/tháng, thuộc nhóm 7 ngân hàng có mức chi bình quân cho nhân viên cao nhất hệ thống.

Tham vọng dẫn đầu về thu nhập nhân viên được Sacombank đưa ra sau giai đoạn thu hẹp mạnh quy mô lao động.

Theo báo cáo tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng số nhân viên của Sacombank và các công ty con còn 12.553 người, giảm 4.263 người, tương đương 25,4% so với cuối năm 2025. Riêng ngân hàng mẹ có 11.562 nhân viên, giảm 4.289 người, tương đương 27,1%.

Bên cạnh mục tiêu về thu nhập nhân viên, Sacombank cũng đặt kế hoạch tiếp tục cải thiện hiệu quả vận hành, đưa tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) về mức 27%.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, CIR của ngân hàng đã giảm từ 46,1% xuống 32,6%, trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng 14,1%, đạt 27.794 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản Sacombank đạt 1.057.398 tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt 775.422 tỷ đồng, tăng 25,4%, trong khi dư nợ cho vay khách hàng đạt 700.346 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Theo Sacombank, việc hoàn tất kiện toàn bộ máy, nâng cao năng suất lao động và tối ưu chi phí sẽ tạo nền tảng để ngân hàng tiếp tục cải thiện hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn tới. Trong đó, hai mục tiêu đáng chú ý là đưa CIR xuống 27% và nâng thu nhập bình quân nhân viên lên mức cao nhất ngành ngân hàng.