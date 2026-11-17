Nam A Bank nhận giải thưởng Thanh toán quốc tế xuất sắc. (Ảnh: Nam A Bank)

BNY là một trong những ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ đồng USD lớn nhất thế giới, đồng thời là định chế tài chính lâu đời và uy tín về chất lượng điện thanh toán tự động.

Giải thưởng Payments Excellence Award được BNY trao tặng cho các ngân hàng đối tác dựa trên các tiêu chuẩn áp dụng thống nhất trên toàn cầu về tỷ lệ điện thanh toán được xử lý tự động (Straight Through Processing, STP) và tỷ lệ phát sinh tra soát.

Trong đó, tỷ lệ STP của Nam A Bank đạt 99,59%. Việc duy trì thành tích này suốt 8 năm liên tiếp là sự ghi nhận từ tổ chức quốc tế đối với chất lượng công nghệ, chất lượng thực hiện thanh toán tự động cũng như sự xuất sắc trong nghiệp vụ của Nam A Bank.

Tại buổi trao giải, đại diện BNY và lãnh đạo Nam A Bank cũng cập nhật về năng lực thanh toán 24/7 và các giải pháp thanh toán đa tiền tệ, đồng thời trao đổi về các cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Với khách hàng, chất lượng điện thanh toán đạt chuẩn quốc tế mang lại lợi ích trực tiếp. Lệnh chuyển tiền được xử lý tự động xuyên suốt qua các ngân hàng trung gian, hạn chế tối đa việc phải bổ sung, chỉnh sửa thông tin, nhờ đó tiền đến tay người thụ hưởng nhanh hơn, doanh nghiệp giảm được chi phí tra soát và các khoản phí phát sinh.

Chất lượng điện thanh toán đạt chuẩn quốc tế mang lại lợi ích trực tiếp cho khách hàng. (Ảnh: Nam A Bank )

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, khi tiến độ thanh toán gắn liền với uy tín với đối tác và hiệu quả sử dụng dòng tiền. Bên cạnh đó, Nam A Bank đã triển khai các giải pháp thanh toán 24/7 và thanh toán đa tiền tệ thông qua BNY, giúp khách hàng chủ động giao dịch ngoài giờ làm việc và thanh toán bằng nhiều loại ngoại tệ khác nhau.

Giải thưởng từ BNY nằm trong chuỗi hoạt động nhất quán của Nam A Bank nhằm mở rộng mạng lưới ngân hàng đại lý và nâng tầm hoạt động tài trợ thương mại. Trong năm 2026, ngân hàng liên tục mở rộng hợp tác với các định chế tài chính hàng đầu như BNY, J.P. Morgan, FMO và Proparco.

Đáng chú ý, Nam A Bank đã gia nhập Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu (GTFP) của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Chương trình Tài trợ Thương mại của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), với hạn mức 50 triệu USD từ mỗi tổ chức. Cùng với đó, ngân hàng phối hợp IFC triển khai dự án tư vấn tài trợ chuỗi cung ứng.

Nhờ đó, thư tín dụng, bảo lãnh và các cam kết thanh toán do Nam A Bank phát hành được chấp nhận rộng rãi hơn tại nhiều thị trường, đồng thời doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thêm giải pháp vốn khi tham gia chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Gần đây nhất, Nam A Bank xếp thứ 284 trong danh sách Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, tăng 47 bậc so kỳ trước. Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên do Tạp chí Fortune (Mỹ) thực hiện, dựa trên doanh thu năm tài chính gần nhất. Năm 2026 đánh dấu kỳ công bố thứ ba, sử dụng dữ liệu doanh thu năm tài chính 2025.

Những ghi nhận liên tiếp từ các tổ chức quốc tế uy tín tiếp tục khẳng định năng lực hoạt động và vị thế ngày càng vững chắc của Nam A Bank trên thị trường tài chính khu vực.