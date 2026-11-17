‏Với anh Trần Minh Hiếu và chị Phạm Thị Mỹ Trang – hai MDRT (Million-Dollar Round Table) của Prudential Việt Nam, hành trình gắn bó với nghề tư vấn không chỉ là quá trình tích lũy kinh nghiệm và xây dựng sự nghiệp, mà còn là cơ hội để dìu dắt, truyền cảm hứng và góp phần giúp những thế hệ tư vấn viên trẻ phát triển.‏

‏Sau hơn một thập kỷ gắn bó với Prudential Việt Nam, với anh Minh Hiếu, sự chăm chỉ, quyết tâm bền bỉ vẫn luôn là những giá trị quan trọng trên hành trình làm nghề. Trong khi đó, với chị Mỹ Trang, điều quý giá là những kinh nghiệm được tích lũy qua năm tháng có thể trở thành hành trang cho thế hệ trẻ. Với cả hai, thành công không chỉ dừng lại ở thành tựu cá nhân, mà còn nằm ở những giá trị được tiếp nối.‏

‏Trong chiến dịch "Cùng bạn gìn giữ điều quý giá", Prudential Việt Nam lan tỏa thông điệp về sự đồng hành trong hành trình bảo vệ những điều quan trọng nhất với khách hàng. Trên hành trình ấy, đội ngũ tư vấn viên không chỉ trực tiếp lắng nghe, thấu hiểu và sát cánh cùng khách hàng qua từng giai đoạn cuộc sống, mà còn góp phần xây dựng những giá trị nghề nghiệp được kế thừa qua nhiều thế hệ.‏

‏Khi thành công không còn là chuyện của riêng mình‏

‏Hơn 12 năm gắn bó với Prudential, anh Trần Minh Hiếu đã chứng kiến những thay đổi trong nhu cầu bảo vệ của khách hàng qua từng giai đoạn cuộc sống. Nếu trước đây, nhiều người chủ yếu quan tâm đến tích lũy tài chính, thì khi lập gia đình, có con cái, mối quan tâm dần chuyển sang sức khỏe, sự ổn định và tương lai của những người thân yêu.‏

‏Nhận thấy những thay đổi ấy, anh cũng không ngừng điều chỉnh cách tiếp cận, đặt khách hàng làm trọng tâm để tìm kiếm những giải pháp bảo vệ phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của từng gia đình. Với anh, làm nghề lâu năm không đồng nghĩa với việc chỉ lặp lại những kinh nghiệm cũ, mà cần liên tục cập nhật và thích ứng để phục vụ khách hàng tốt hơn.

‏Với chị Mỹ Trang, gần 10 năm làm nghề cũng là hành trình thay đổi cách nhìn về giá trị của bảo hiểm. Trước đây, chị từng nghĩ hợp đồng bảo hiểm đơn thuần là một khoản tiết kiệm và công cụ bảo vệ trước những rủi ro. Nhưng những trải nghiệm thực tế, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch COVID-19, đã giúp chị nhìn nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa của công việc mình đang làm.‏

‏Chứng kiến những khách hàng nhận được quyền lợi bảo hiểm khi biến cố xảy ra, rồi nhiều năm sau vẫn nhắc lại sự hỗ trợ và giá trị mà hợp đồng mang đến, chị càng tin tưởng rằng bảo hiểm không chỉ bảo vệ những gì đang có, mà còn có thể trở thành một giá trị được trao lại cho thế hệ sau.‏

‏Chính những trải nghiệm ấy giúp cả hai nhận ra rằng thành công của người tư vấn không chỉ nằm ở những kết quả đạt được cho bản thân, mà còn ở những giá trị họ góp phần tạo ra cho khách hàng và cộng đồng.‏

‏Kinh nghiệm của người đi trước, năng lượng của thế hệ mới‏

‏Điều quan trọng nhất mà anh Minh Hiếu muốn truyền lại cho thế hệ trẻ trước hết là sự chăm chỉ và quyết tâm. Theo anh, kiến thức và kỹ năng có thể được học hỏi, trau dồi qua thời gian, nhưng để gắn bó lâu dài với nghề, mỗi người cần có sự nghiêm túc, tinh thần chủ động và tính bền bỉ.‏

‏Trong vai trò quản lý đội ngũ tư vấn viên, anh luôn mong muốn kết nối và hỗ trợ các đồng nghiệp trẻ, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm thực tế đã tích lũy sau hơn một thập kỷ làm việc. Bởi theo anh, những bài học từ người đi trước có thể giúp người mới rút ngắn thời gian làm quen với nghề, tự tin hơn trước những thử thách và từng bước xây dựng nền tảng sự nghiệp vững chắc.‏

‏Với chị Mỹ Trang, hành trình trưởng thành của một tư vấn viên cũng cần rất nhiều sự kiên trì. Nhớ lại những ngày đầu bước vào nghề, khi chưa có nhiều khách hàng và đôi lúc chưa biết bắt đầu từ đâu, chị ví quá trình ấy như một đứa trẻ tập đi.‏

‏"Một đứa trẻ... nó bò, nó đứng rồi mới đi, đi rồi mới té... Cái nghề bảo hiểm của mình cũng vậy", chị chia sẻ.‏

‏Chị cũng nhớ đến những người đã hướng dẫn mình trong những ngày đầu làm nghề. Từ những bài học tưởng chừng đơn giản, chị từng bước học cách tiếp cận khách hàng, xây dựng mối quan hệ và tích lũy kinh nghiệm qua từng trải nghiệm thực tế. Những điều được trao đi khi ấy không chỉ giúp chị tự tin hơn mà còn trở thành nền tảng để chị tiếp tục phát triển và chia sẻ với người khác.‏

‏Điều đáng quý là dù đã có nhiều năm kinh nghiệm, chị Mỹ Trang vẫn dành sự ngưỡng mộ cho thế hệ tư vấn viên trẻ. Theo chị, các bạn có tư duy mới, sự năng động và khả năng thích ứng tốt với những thay đổi. Trong khi đó, người đi trước có lợi thế từ những trải nghiệm thực tế, sự am hiểu nghề nghiệp và những bài học được đúc kết qua thời gian.‏

‏Với chị, hai thế hệ không nhất thiết phải giống nhau để có thể cùng phát triển. Ngược lại, khi kinh nghiệm, tính kỷ luật và sự bền bỉ của người đi trước kết hợp với năng lượng, tư duy linh hoạt và cách tiếp cận mới mẻ của người trẻ, cả đội ngũ sẽ có thêm cơ hội để cùng nhau đạt được những bước tiến xa hơn.‏

‏Đó cũng là cách những giá trị nghề nghiệp được tiếp nối: không chỉ truyền lại những gì đã biết, mà còn cùng nhau học hỏi để tạo ra những cách làm tốt hơn.‏

‏Gìn giữ điều quý giá cũng là gìn giữ chuẩn mực nghề nghiệp‏

‏Sự đồng hành không chỉ thể hiện trong mối quan hệ với những khách hàng đã gắn bó nhiều năm, mà còn ở trách nhiệm kết nối và hỗ trợ các đồng nghiệp trẻ trên hành trình phát triển sự nghiệp. Anh Hiếu tin rằng những kinh nghiệm được chia sẻ đúng lúc có thể giúp người mới tự tin hơn, từng bước xây dựng năng lực và tìm thấy động lực để gắn bó lâu dài với nghề.‏

‏Bài học chị Mỹ Trang hi vọng những thế hệ sau có thể mang theo bên mình trên chặng đường làm một tư vấn viên là: hãy không ngừng học hỏi, kiên trì và giữ vững tinh thần trách nhiệm với khách hàng. ‏

‏Từ câu chuyện của hai MDRT, có thể thấy giá trị của một người tư vấn giàu kinh nghiệm không chỉ nằm ở những thành tựu cá nhân hay số năm gắn bó với nghề. Đó còn là khả năng lan tỏa những kinh nghiệm hữu ích, gìn giữ chuẩn mực nghề nghiệp và tạo điều kiện để thế hệ kế tiếp tiếp tục phát triển.‏

‏Bởi khi những giá trị tốt đẹp được trao truyền, thành quả của một cá nhân có thể trở thành nền tảng cho sự phát triển của cả một đội ngũ. Và khi mỗi thế hệ tư vấn viên ngày càng hoàn thiện hơn, Prudential cũng có thêm nền tảng để tiếp tục đồng hành, bảo vệ nhiều khách hàng và gia đình Việt qua những chặng đường phía trước.‏

‏Về chiến dịch "Cùng bạn gìn giữ điều quý giá"‏‏‏‏

‏‏‏‏Prudential Việt Nam triển khai chiến dịch "Cùng bạn gìn giữ điều quý giá" để làm nổi bật vai trò đồng hành của công ty trong hành trình mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt. Trên hành trình đó, các tư vấn viên chính là một mảnh ghép quan trọng, vì họ là những người sát cánh nhất với khách hàng. Đó cũng chính là động lực để các tư vấn viên có thể đi xa, đi lâu trên hành trình phát triển sự nghiệp.‏‏‏‏

‏‏‏‏Về MDRT‏‏‏‏

‏‏‏‏MDRT (viết tắt của Million-Dollar Round Table - Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô) là hiệp hội được thành lập từ năm 1927 dành cho các chuyên gia tư vấn tài chính và bảo hiểm xuất sắc, được công nhận trên toàn cầu, xét duyệt trên các tiêu chí về kết quả kinh doanh và thu nhập cụ thể. Việc đạt và giữ vững danh hiệu MDRT là khát vọng, động lực của nhiều tư vấn viên, đồng thời khẳng định sự chuyên nghiệp và tâm huyết với nghề.‏