Agribank khuyến cáo tất cả khách hàng hạn chế dùng Wi-Fi công cộng

Theo Agribank, các đối tượng lừa đảo ngày càng sử dụng nhiều phương thức tinh vi để đánh cắp thông tin thẻ, chiếm đoạt tiền và tài sản của khách hàng. Từ hành vi tráo chip thẻ, mạo danh ngân hàng đến giả danh cơ quan chức năng, nhân viên điện, nước hay các đơn vị cung cấp dịch vụ, tất cả đều có thể trở thành cái bẫy nếu chủ thẻ thiếu cảnh giác.

Tráo chip thẻ ngay tại quầy thanh toán

Thủ đoạn đầu tiên là lợi dụng sơ hở trong quá trình thanh toán tại quầy để đánh tráo chip thẻ thật bằng chip giả. Hành vi này diễn ra rất nhanh và tinh vi nên chủ thẻ khó phát hiện nếu không quan sát kỹ. Vì vậy, khách hàng nên luôn giữ thẻ trong tầm mắt khi thanh toán và kiểm tra lại thẻ sau giao dịch để kịp thời nhận ra dấu hiệu bất thường.

Giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án

Ở thủ đoạn thứ hai, đối tượng giả danh cán bộ cơ quan chức năng để gọi điện, gọi video, thậm chí sử dụng công nghệ AI giả mạo hình ảnh, giọng nói, rồi thông báo khách hàng liên quan đến đường dây rửa tiền hoặc trộm cắp. Sau đó, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, số thẻ, mã OTP, hoặc dẫn dụ truy cập đường link giả, cài ứng dụng, quét khuôn mặt để "cập nhật thông tin". Thực chất, đây có thể là cách để đánh cắp dữ liệu sinh trắc học hoặc chiếm quyền kiểm soát thiết bị, tài khoản của nạn nhân.

Mạo danh nhân viên điện, nước và sàn thương mại điện tử

Nhóm đối tượng này thường gọi điện, nhắn tin báo khách hàng chưa thanh toán hóa đơn, sắp bị cắt điện, nước, hoặc thông báo được tặng quà, hoàn tiền, voucher, hoa hồng khi tham gia các chương trình "nhiệm vụ". Trong quá trình trao đổi, khách hàng có thể bị yêu cầu cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV, OTP hay thông tin đăng nhập, hoặc làm theo hướng dẫn thông qua đường link, mã QR giả. Agribank khuyến nghị khách hàng luôn xác minh thông tin qua website, ứng dụng hoặc đường dây nóng chính thức của đơn vị liên quan, không vội thanh toán khi bị thúc giục hay đe dọa cắt điện, nước.

Giả làm nhân viên ngân hàng

Đối tượng gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email chúc mừng khách hàng trúng thưởng, hướng dẫn đổi điểm thưởng, miễn phí thường niên thẻ hay nhận quà tặng, rồi đề nghị cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, CVV, OTP hoặc thông tin đăng nhập. Đáng chú ý, email giả có thể dùng địa chỉ gần giống tên miền chính thức của ngân hàng, chỉ thay đổi hoặc thêm bớt một vài ký tự. Theo Agribank, ngân hàng không yêu cầu khách hàng cung cấp số thẻ, OTP hay thông tin bảo mật của thẻ qua bất kỳ hình thức nào, và khách hàng cũng không nên truy cập đường link, quét mã QR hay cài ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ.

Fanpage khách sạn giả và chiêu đặt cọc phòng

Thủ đoạn thứ năm nhắm vào người có nhu cầu du lịch. Đối tượng lập fanpage giả của khách sạn, homestay hay cơ sở lưu trú, sử dụng tên, logo, hình ảnh giống trang chính thức, thậm chí chạy quảng cáo hoặc mua tích xanh để tạo lòng tin. Khi khách liên hệ, chúng đưa ra mức giá hấp dẫn, ưu đãi theo thời hạn rồi thúc giục đặt cọc hoặc thanh toán trước để "giữ phòng". Sau khi nhận tiền, đối tượng có thể tiếp tục yêu cầu chuyển thêm với lý do sai nội dung chuyển khoản hay kế toán xử lý hoàn tiền, đến khi chiếm đoạt được tiền thì chặn liên lạc. Khách hàng cần xác minh thông tin cơ sở lưu trú qua website hoặc số điện thoại chính thức, không tin tuyệt đối vào tích xanh, và cảnh giác khi bị yêu cầu thanh toán thêm tiền.

Thông báo phạt nguội, nợ thuế giả mạo

Với thủ đoạn cuối cùng, đối tượng gửi tin nhắn, email hoặc gọi điện thông báo khách hàng có phạt nguội, nghĩa vụ thuế hoặc nghĩa vụ tài chính chưa hoàn thành, kèm đường link yêu cầu truy cập để kiểm tra, xác minh thông tin hoặc thanh toán. Các đường link này thường dẫn đến website giả mạo có giao diện giống trang chính thức, nơi nạn nhân dễ mất cảnh giác và nhập số thẻ, ngày hết hạn, CVV, OTP hay thông tin đăng nhập. Số tiền phải nộp thường không lớn để tạo tâm lý chủ quan. Ngân hàng đưa ví dụ về việc đối tượng chỉ cần thay đổi một ký tự trong tên miền, như dichvucong.gov.vn là địa chỉ thật còn dichvucong-gov.vn là địa chỉ giả.

Biện pháp giữ an toàn cho chủ thẻ

Để nâng cao tính bảo mật, Agribank khuyến nghị khách hàng đăng ký dịch vụ Agribank Plus để theo dõi lịch sử giao dịch, thiết lập hạn mức giao dịch phù hợp với nhu cầu sử dụng trên ứng dụng, đồng thời dùng dịch vụ SMS Banking để nhận thông báo biến động. Khách hàng không cung cấp mã OTP, số thẻ, CVV, ngày hết hạn thẻ dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả với người tự xưng là nhân viên ngân hàng, công an hay cán bộ nhà nước, không truy cập đường link do đối tượng lạ gửi, không quét mã QR không rõ nguồn gốc và không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ.

Chủ thẻ cũng nên bật và theo dõi thông báo giao dịch trên ứng dụng Agribank Plus, thường xuyên kiểm tra tin nhắn, thông báo từ ngân hàng. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ thông tin, dữ liệu thẻ đã bị xâm nhập, khách hàng cần ngừng giao dịch, khóa thẻ khẩn cấp ngay trên Agribank Plus và liên hệ cơ quan chức năng, đồng thời thông báo cho Agribank qua hotline 1900558818 hoặc các điểm giao dịch gần nhất.

Lưu ý khi thanh toán tại quầy và trực tuyến

Khi thanh toán tại điểm chấp nhận thẻ, khách hàng nên luôn giữ thẻ trong tầm mắt, không cho phép thu ngân chụp hoặc ghi lại thông tin trên thẻ và kiểm tra kỹ thẻ sau giao dịch để phát hiện dấu hiệu bị đánh tráo chip. Với giao dịch trực tuyến, chỉ nên thực hiện trên các website uy tín, có chứng chỉ bảo mật, sử dụng điện thoại hoặc máy tính cá nhân và hạn chế dùng Wi-Fi công cộng. Nếu bắt buộc phải dùng, khách hàng không lưu thông tin đăng nhập trên thiết bị.

Ngoài các kênh trên, khách hàng có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ của Agribank qua số 1900558818 hoặc (+84) 24 3205 3205 khi có thắc mắc hoặc sự cố liên quan.