Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phú Thọ: Người đàn ông chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng vào tài khoản của người đã mất, diễn biến và cái kết

| | Smart Money

Sau khi chuyển nhầm tiền, anh Tám cố gắng liên lạc với người được chuyển nhầm nhưng không được.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước sự việc một người đàn ông chuyển nhầm số tiền 1,4 tỷ đồng vào tài khoản của một người đã mất.

Báo Thanh Niên thông tin, người đàn ông chuyển tiền nhầm là anh Nguyễn Văn Tám (31 tuổi, trú xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ). Ngày 9/11, anh này chuyển nhầm số tiền 1,4 tỷ đồng vào tài khoản của người khác. Anh Tám cố gắng liên lạc với người được chuyển nhầm tiền song không có kết quả. Sau đó, người đàn ông trình báo sự việc với công an xã để được hỗ trợ.

Phú Thọ: Người đàn ông chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng vào tài khoản của người đã mất, diễn biến và cái kết - Ảnh 1.

Anh Tám được công an hỗ trợ nhận lại số tiền 1,4 tỷ đồng đã chuyển nhầm. (Ảnh: Fanpage Công an tỉnh Phú Thọ)

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đào Xá phối hợp với Công an xã Luân Lương (tỉnh Bắc Ninh) và các cơ quan ngân hàng để liên hệ với gia đình chủ tài khoản. Qua xác minh xác định chủ tài khoản được chuyển nhầm tiền đã qua đời. Việc hoàn trả lại số tiền trên cần có sự thống nhất của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết thêm, công an 2 địa phương sau đó đã tích cực vận động, hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục liên quan. Anh Tám đã nhận lại đầy đủ số tiền 1,4 tỷ đồng vào ngày 13/11. Anh cũng viết thư bày tỏ lòng cảm ơn tới Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đào Xá vì đã hỗ trợ anh tận tình để nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Công an rà soát, xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 175.000.000 đồng đến 747.500.000 đồng của người dân

Theo Phương Châu

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức từ 1/12, các ngân hàng áp dụng quy định mới về giám sát giao dịch chuyển tiền, rút tiền

Chính thức từ 1/12, các ngân hàng áp dụng quy định mới về giám sát giao dịch chuyển tiền, rút tiền Nổi bật

Những người vui ra mặt khi giá vàng giảm

Những người vui ra mặt khi giá vàng giảm Nổi bật

Có tiền gửi tiết kiệm, nên chia thành mấy sổ?

Có tiền gửi tiết kiệm, nên chia thành mấy sổ?

14:12 , 16/11/2026
Chính thức từ hôm nay (16/11), một ngân hàng ngừng trả lãi cho khách hàng gửi tiết kiệm ở hầu hết kỳ hạn

Chính thức từ hôm nay (16/11), một ngân hàng ngừng trả lãi cho khách hàng gửi tiết kiệm ở hầu hết kỳ hạn

13:38 , 16/11/2026
Phát hiện tài khoản chồng có giao dịch chuyển khoản đến 123.000.000 đồng, người phụ nữ SN 1988 đến công an trình báo

Phát hiện tài khoản chồng có giao dịch chuyển khoản đến 123.000.000 đồng, người phụ nữ SN 1988 đến công an trình báo

11:06 , 16/11/2026
Từ tháng này, người mắc nợ xấu ngân hàng có thể được miễn toàn bộ lãi quá hạn và vay tiếp trong trường hợp sau

Từ tháng này, người mắc nợ xấu ngân hàng có thể được miễn toàn bộ lãi quá hạn và vay tiếp trong trường hợp sau

10:37 , 16/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên