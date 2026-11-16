Phú Thọ: Người đàn ông chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng vào tài khoản của người đã mất, diễn biến và cái kết

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước sự việc một người đàn ông chuyển nhầm số tiền 1,4 tỷ đồng vào tài khoản của một người đã mất.

Báo Thanh Niên thông tin, người đàn ông chuyển tiền nhầm là anh Nguyễn Văn Tám (31 tuổi, trú xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ). Ngày 9/11, anh này chuyển nhầm số tiền 1,4 tỷ đồng vào tài khoản của người khác. Anh Tám cố gắng liên lạc với người được chuyển nhầm tiền song không có kết quả. Sau đó, người đàn ông trình báo sự việc với công an xã để được hỗ trợ.

Anh Tám được công an hỗ trợ nhận lại số tiền 1,4 tỷ đồng đã chuyển nhầm. (Ảnh: Fanpage Công an tỉnh Phú Thọ)

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đào Xá phối hợp với Công an xã Luân Lương (tỉnh Bắc Ninh) và các cơ quan ngân hàng để liên hệ với gia đình chủ tài khoản. Qua xác minh xác định chủ tài khoản được chuyển nhầm tiền đã qua đời. Việc hoàn trả lại số tiền trên cần có sự thống nhất của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết thêm, công an 2 địa phương sau đó đã tích cực vận động, hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục liên quan. Anh Tám đã nhận lại đầy đủ số tiền 1,4 tỷ đồng vào ngày 13/11. Anh cũng viết thư bày tỏ lòng cảm ơn tới Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đào Xá vì đã hỗ trợ anh tận tình để nhận lại số tiền chuyển nhầm.